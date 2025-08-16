Isabel Díaz Ayuso honra a la Virgen de la Paloma y rinde homenaje a los bomberos de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en las celebraciones dedicadas a la Virgen de la Paloma, una de las festividades más emblemáticas de la capital. La jornada comenzó en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa, donde junto a la alcaldesa en funciones de Madrid, Inmaculada Sanz, asistió al acto de entrega de las Palomas de Bronce—un reconocimiento al valor y dedicación de los Bomberos de Madrid.

Durante el evento, Díaz Ayuso otorgó distinciones al jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, Carlos Marín, y a su compañero Manuel Cerillo, destacando su labor en la protección de la ciudad.

Más tarde, la presidenta se trasladó a la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, donde participó en la tradicional ofrenda floral y en la Misa Mayor, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. También estuvo presente en el acto solemne del descenso del cuadro de la Virgen, ceremonia que realiza cada año el Cuerpo de Bomberos municipal como muestra de respeto y devoción.