Tradición y reconocimiento en Madrid

Isabel Díaz Ayuso honra a la Virgen de la Paloma y rinde homenaje a los bomberos de la Comunidad de Madrid

La presidenta madrileña participa en los actos conmemorativos, entrega distinciones a los bomberos y asiste a la misa y ofrenda floral en el templo de la Virgen de la Paloma

Isabel Díaz Ayuso honra a la Virgen de la Paloma y rinde homenaje a los bomberos de la Comunidad de Madrid
Archivado en: Religión

Más información

Ayuso visita las zonas afectadas por el incendio forestal en Tres Cantos

Ayuso visita las zonas afectadas por el incendio forestal en Tres Cantos

Ayuso desarma el relato de Illa con un solo dato que sonroja al socialista

Ayuso desarma el relato de Illa con un solo dato que sonroja al socialista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en las celebraciones dedicadas a la Virgen de la Paloma, una de las festividades más emblemáticas de la capital. La jornada comenzó en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa, donde junto a la alcaldesa en funciones de Madrid, Inmaculada Sanz, asistió al acto de entrega de las Palomas de Bronce—un reconocimiento al valor y dedicación de los Bomberos de Madrid.

Durante el evento, Díaz Ayuso otorgó distinciones al jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, Carlos Marín, y a su compañero Manuel Cerillo, destacando su labor en la protección de la ciudad.

Más tarde, la presidenta se trasladó a la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, donde participó en la tradicional ofrenda floral y en la Misa Mayor, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. También estuvo presente en el acto solemne del descenso del cuadro de la Virgen, ceremonia que realiza cada año el Cuerpo de Bomberos municipal como muestra de respeto y devoción.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]