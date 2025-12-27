Una nueva investigación pone patas arriba casí todo lo que pensábamos sobre los tres Reyes Magos

Tras la Navidad, muchos visualizan a los Reyes Magos como esos personajes tradicionales que llegan montados en camellos y luciendo coronas brillantes.

Sin embargo, un vídeo en YouTube de Associates for Biblical Research desafía esta imagen.

El investigador Bryan Windle argumenta que estos visitantes del niño Jesús podrían haber sido en realidad magos nabateos, es decir, sacerdotes o astrólogos de un antiguo reino ubicado en el Medio Oriente.

Windle ha analizado el Evangelio de Mateo junto con registros históricos. En ellos, solo se menciona a “unos magos de Oriente” que observaron una estrella y trajeron consigo oro, incienso y mirra.

No hay rastro de nombres como Melkon, Kaspar o Baltasar, que provienen de un texto armenio del siglo V. Además, no se indica que fueran tres; simplemente se habla de tres regalos. La noción de reyes se incorporó más tarde, en tradiciones cristianas.

El reino de Nabatea abarcaba territorios de Jordania, Siria y partes de Arabia Saudita, situándose al este de Belén, lo cual resulta bastante coherente. Curiosamente, la madre de Herodes el Grande era nabatea, y esta cultura era bien conocida por su conocimiento en astrología y sus largas travesías. El comercio de incienso y mirra era uno de sus puntos fuertes. Windle presenta seis argumentos: el término “magi” originalmente era étnico y luego pasó a referirse a sacerdotes. Descartó la opción babilónica o persa porque esos imperios ya habían perdido poder durante el periodo del nacimiento de Jesús, que se sitúa entre el 6 y 4 a.C.

Curiosidades sorprendentes sobre los Reyes Magos

Estos datos curiosos evidencian cómo la historia real puede chocar con la tradición:

La Biblia no menciona que fueran reyes . Este título es un añadido medieval para dotarles de un estatus elevado.

Podrían ser más o menos de tres; solo tres regalos son los que marcan el número en la tradición popular.

Los nabateos eran expertos en caravanas: cruzaban desiertos cargados con especias, lo que explica los obsequios tan valiosos.

“Magi” comenzó como nombre tribal, luego se asoció con sacerdotes persas y finalmente llegó a referirse a sabios astutos.

Según Mateo, Herodes temía tanto su llegada que ordenó la muerte de niños en Belén , lo cual conecta con su ascendencia nabatea.

Un rey parto, conocido como Fraates IV, pudo haber enviado magos guiados por una estrella, pero para Windle, la opción nabatea es más plausible debido a las fechas.

Clasificación de teorías sobre su origen

Aquí les presento un ranking de hipótesis sobre el origen de los Reyes Magos, desde la más probable hasta la menos creíble según el análisis de Windle:

Posición Teoría Razón principal Problema 1 Magos nabateos Reino al este con conocimientos astrológicos, vínculos con Herodes, comercio generoso Aún se investiga 2 Corte parta (actual Irán) Controlaban lo que fue ex Persia y Babilonia, magos venerables Menor precisión en desplazamientos 3 Sacerdotes persas “Magi” clásico, pero imperio ya extinto Fuera del periodo 4 Babilonios Conocidos por su astrología Imperio extinguible 5 Místicos chinos o indios Demasiado lejanos y exóticos Sin respaldo histórico

Desde luego, Windle enfatiza: “La idea de magos nabateos tiene fundamento y merece más investigación”. Esto abre la posibilidad de considerarlos como consejeros reales en lugar de monarcas ataviados con túnicas majestuosas. En la cultura nabatea, los magos eran sabios presentes en las cortes, idóneos para interpretar estrellas y realizar largos viajes.

Reflexionemos sobre las implicaciones. Hoy, 6 de enero, los niños en España aguardan ansiosos los regalos traídos por Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, las raíces bíblicas apuntan hacia hombres formidables del desierto: astutos comerciantes cargando mirra en sus alforjas. El vídeo publicado por Associates for Biblical Research está ganando rápidamente visualizaciones porque desafía nuestras creencias establecidas.

Y hay más datos sorprendentes: los nabateos fueron quienes construyeron la emblemática ciudad de Petra, tallada directamente en roca, controlando rutas comerciales clave. Imagina a estos magos llegando a Jerusalén preguntando por el “rey de los judíos”. No es difícil imaginar cómo reaccionó un sorprendido Herodes, dado su linaje nabateo.

En el vídeo, se sugiere que Mateo pudo haber escuchado esta historia contada por María. Esto aporta una pista interesante: detalles frescos sin adornos innecesarios. Los regalos tienen significados profundos: oro simboliza realeza, incienso divinidad y mirra muerte; todo ello profético.

Una lista breve sobre por qué los nabateos parecen tener ventaja:

Geografía : Procedencia desde exactamente al este.

: Procedencia desde exactamente al este. Cronología : Reino activo entre 37-2 a.C.

: Reino activo entre 37-2 a.C. Cultura : Experticia en astrología y comercio especiado.

: Experticia en astrología y comercio especiado. Política : Vínculos estrechos con el reinado de Herodes .

: Vínculos estrechos con el reinado de . Lengua : “Magi” se ajusta perfectamente como término étnico local.

: “Magi” se ajusta perfectamente como término étnico local. Viajes: Eran expertos en recorridos largos.

Otras curiosidades interesantes indican que la tradición sostiene que provenían de lugares como Persia, India o incluso Arabia debido a sus regalos. Sin embargo, para Windle, esto parece anacrónico. Durante estas fiestas navideñas hasta el Papa menciona la estrella guiando a los sabios, pero ¿nabateanos?

Se extiende así el misterio: ¿Cuántos eran realmente? Algunos sostienen que podían ser doce según las tribus mencionadas; otros sugieren que dos si contamos la mirra dos veces. La iglesia decidió santificarlos durante el siglo V e incluso conservan reliquias en la ciudad alemana de Colonia.

El arqueólogo Bryan Windle apoya su teoría mediante excavaciones y textos antiguos. Su propuesta ha comenzado a circular recientemente entre medios informativos justo después del periodo navideño. Invita a repensar nuestras representaciones navideñas: menos coronas brillantes y más turbantes propios del desierto.

El debate sigue abierto entre eruditos discutiendo sobre si fueron partos o nabateos realmente quienes visitaron al niño Jesús. Sin embargo, lo cierto es que Nabatea nos pinta un cuadro vibrante: oasis llenos de vida donde caravanas cruzaban bajo estrellas guiando a sabios viajeros. Así, los Reyes Magos dejan atrás el mero cuento para transformarse en una historia rica del antiguo Medio Oriente.

Esto sin duda despierta nuestra imaginación para celebrar una nueva Epifanía.