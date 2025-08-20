Lusio, el pueblo de León arrasado por los incendios, en el que sus tres vecinos salvaron a la Virgen antes que sus casas

Es un guión de Hollywood.

En Lusio, una pequeña aldea de El Bierzo, en la provincia de León, el verano de 2025 ha dejado una herida imborrable.

Las llamas que avanzaron desde Orense penetraron en la comarca con fuerza devastadora, sorprendiendo a una comunidad casi desierta, donde en invierno solo residen tres personas, todas mayores.

El pasado sábado, 16 de agosto de 2025, la alarma sonó en los móviles de los pocos reunidos en el pueblo: el fuego se acercaba a gran velocidad, y apenas quedaba tiempo para decidir qué salvar.

La decisión fue clara y compartida: la prioridad era proteger la imagen de la Virgen de Santa María, símbolo de la fe y la memoria colectiva de Lusio.

Esta figura, guardada habitualmente en la iglesia de piedra, fue trasladada a una de las casas más modernas, buscando ponerla a salvo de las llamas que ya amenazaban las primeras viviendas.

La imagen ha regresado este miércoles, 20 de agosto, al pequeño templo tras permanecer tres días resguardada en una de las pocas casas que el fuego no ha destruido.

La ha llevado en sus brazos Susana, descendiente de una de las familias locales, quien ha perdido varias propiedades, entre ellas, la casa que era de sus abuelos y en la que residía Toñin, uno de los tres vecinos permanentes del pueblo.

Tradición, fe y desarraigo frente al desastre

El incendio que ha arrasado Lusio no solo ha dejado escombros.

Ha puesto de manifiesto el profundo vínculo que los habitantes mantienen con sus tradiciones y creencias. La imagen de la Virgen representa más que un objeto de culto; es el nexo que une a los descendientes del pueblo, muchos de ellos repartidos por España, con sus raíces. En agosto, cuando las casas aún en pie acogen a una veintena de familiares, la devoción compartida cobra vida en celebraciones y recuerdos.

La vegetación, sin limpiar por la falta de población y los trámites burocráticos para cortar árboles, llegaba hasta las mismas casas, facilitando el avance del fuego.

Los agentes desplazados desde Sevilla avisaron a los vecinos: debían evacuar, bajo amenaza de multas de hasta 30.000 euros si desobedecían la orden.

avisaron a los vecinos: debían evacuar, bajo amenaza de multas de hasta 30.000 euros si desobedecían la orden. El regreso, a la mañana siguiente, fue desolador: solo cinco viviendas y la iglesia resistieron. El resto, cenizas y ruinas. Una de las supervivientes, Susana, relataba: «Era como estar en mitad de la guerra. La mayoría de casas eran escombros y ceniza».

Soledad, abandono y la España vaciada

La situación de Lusio es el reflejo de una realidad que afecta a muchos pueblos de la llamada España vaciada. La falta de medios para luchar contra el fuego se vivió con angustia: «Aquí no ha aparecido la UME, ni medios aéreos… Hemos luchado sólos contra el fuego», denunciaba una vecina.

Solo con hachas, cubos y una fuente de agua, los habitantes intentaron frenar el avance de las llamas. El primer camión de bomberos llegó cuando ya no quedaba nada que salvar.

Este sentimiento de abandono se repite en otros puntos de León y El Bierzo, donde los vecinos, sin recursos, se organizan como pueden para defender lo poco que les queda: sus casas, sus montes y su memoria familiar.

El foco mediático apenas se aparta de los lugares turísticos, mientras pequeñas aldeas como Lusio quedan a la intemperie, desamparadas y olvidadas.

Impacto emocional y reconstrucción

El dolor no solo es material. Para quienes crecieron o pasaron sus veranos en Lusio, el incendio ha significado la pérdida de recuerdos, de historias y de la continuidad de una forma de vida. La iglesia, milagrosamente intacta, y la Virgen protegida en una vivienda moderna, son hoy los únicos testigos de lo que fue el pueblo.

La reacción de los vecinos al salvar la imagen religiosa antes que sus propias casas ha conmovido en redes sociales y medios, donde se repite la frase: «Seguro que la Virgen ha tenido algo que ver» en la supervivencia del templo.

Las restricciones administrativas y la despoblación agravan el problema: la burocracia impide limpiar el monte y favorece la propagación de los incendios.

El incendio de Ourense, que ha penetrado en El Bierzo, es uno de los peores registrados en la historia reciente de la provincia, con miles de hectáreas arrasadas y decenas de pueblos evacuados en las últimas jornadas.

Los vecinos de Lusio, con su gesto, han puesto de manifiesto que la identidad y la fe pueden pesar más que las piedras de las casas.

Su historia es la de la España rural: golpeada, pero no derrotada, donde la memoria y las tradiciones siguen siendo el último refugio frente al olvido.