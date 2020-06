Políticos de 8 países democráticos crean una alianza para hacer frente a China

El peligro es real y la duda es i la reacción llega a tiempo.

Un grupo de destacados políticos de ocho democracias, entre ellas los Estados Unidos, ha creado una nueva alianza interparlamentaria para contrarrestar lo que consideran la amenaza que la creciente influencia de China representa para el comercio mundial, la seguridad y los derechos humanos.

La Alianza Interparlamentaria sobre China, creada este viernes, se produce en momentos en que Estados Unidos está teniendo dificultades para lograr una alianza coherente que contrarreste la creciente influencia económica y diplomática de China.

El grupo dijo que su objetivo es “desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas, y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico en temas relacionados con la República Popular de China”.

El senador republicano de Marco Rubio; el demócrata Bob Menéndez; el exministro de Defensa japonés, Gen Nakatani; Miriam Lexmann, que forma parte de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento Europeo, y el destacado político conservador del Reino Unido, Iain Duncan Smith, son copresidentes del grupo recién creado.

China, con el gobierno del Partido Comunista Chino, representa una amenaza global”, dijo Rubio, que critica con frecuencia a Pekín y es partidario de la legislación estadounidense de medidas a China por sus acciones en Hong Kong, en un mensaje de vídeo publicado en Twitter.

