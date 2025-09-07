De Londres a Asís: Carlo Acutis, el primer santo millennial y patrono del mundo digital

La canonización a las a las 10:00 a.m. en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

Como anunció el Papa León XIV.

Y Carlo Acutis se convierte en el primer santo nacido en la era digital y el rostro de una nueva espiritualidad para los jóvenes.

Este adolescente, fallecido con solo 15 años a causa de leucemia en 2006, ha sido llamado el influencer de Dios y el patrón de Internet.

Su historia, lejos de parecerse a la de los santos tradicionales, es la de un chico apasionado por la tecnología y comprometido con su fe.

La decisión del Vaticano, anunciada oficialmente el 1 de julio de 2024, supone un giro significativo en la práctica centenaria de la canonización.

La ceremonia, retrasada tras el fallecimiento del Papa Francisco, inspirará a una generación que busca conectar espiritualidad y vida moderna.

Este 7 de septiembre de 2025 están todos en Roma, pero durante meses, miles de personas -chavales en su mayoría- han viajado hasta Asís para visitar la tumba transparente.

En cada rincón donde se habla hoy del joven santo —desde colegios franceses hasta comunidades digitales globales— surge la pregunta: ¿puede un chico normal ser modelo universal?

Para muchos creyentes y no creyentes, esa es precisamente su mayor aportación.

La canonización de Carlo Acutis marca un antes y un después: un puente entre tradición y modernidad donde caben tanto los algoritmos como las oraciones silenciosas.

https://twitter.com/Servitores/status/1964565446226747415

Contexto histórico y cultural: una vida entre dos mundos

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, hijo de padres italianos.

Su infancia transcurrió entre Reino Unido e Italia, lo que le permitió tener una visión cosmopolita y abierta.

Desde muy pequeño mostró un interés profundo por la Eucaristía y pidió recibirla a los siete años, algo poco común incluso hoy. Esta devoción marcó toda su vida.

A día de hoy, su canonización se interpreta como una respuesta directa a los retos actuales de la Iglesia católica: el éxodo juvenil y la búsqueda de referentes contemporáneos.

Como señala Kathleen Sprows Cummings, historiadora en la Universidad de Notre Dame: “Es un santo en el que pueden verse reflejados; ese es realmente el sentido de los santos”.

En una sociedad dominada por pantallas y redes sociales, Carlo entendió que la tecnología podía ser utilizada para evangelizar.

De hecho, diseñó una web dedicada a catalogar milagros eucarísticos que sigue activa y es consultada internacionalmente. Su enfoque rompió moldes: lejos del ascetismo tradicional, defendía que vivir con alegría y coherencia era posible también en el mundo digital.

Carlo Acutis

Fue bautizado en Londres , aunque pasó la mayor parte de su vida en Milán .

, aunque pasó la mayor parte de su vida en . Consideraba la Eucaristía como “mi autopista hacia el cielo” y asistía a misa diariamente desde niño.

Nunca visitó páginas web inapropiadas ni usó internet para fines distintos a los educativos o religiosos.

Programó desde los once años: su web sobre milagros eucarísticos sigue siendo referencia mundial.

Su madre asegura que su testimonio provocó su propia conversión religiosa: “Carlo me acercó a Dios”.

Defendía a compañeros acosados en el colegio e integraba a niños cuyos padres se divorciaban.

Tuvo experiencias místicas ligadas a la Virgen de Fátima y soñó con San Francisco Marto.

Tras su muerte, sus restos fueron colocados en una tumba de vidrio en Asís , donde pueden ser venerados permanentemente.

, donde pueden ser venerados permanentemente. Su corazón es considerado reliquia; se expone públicamente en la Basílica de San Francisco.

El milagro atribuido para su canonización fue la curación instantánea de una joven costarricense accidentada en bicicleta cuando estudiaba en Florencia. La madre rezó ante la tumba del joven santo y Valeria Valverde comenzó a recuperarse ese mismo día.

¿Santo patrono del mundo digital?

La figura de Carlo Acutis está transformando no solo la forma en que los jóvenes perciben la santidad sino también cómo se vive la religión hoy.

El adolescente fue beatificado en 2020 tras confirmarse otro milagro: la curación inexplicable de un niño brasileño enfermo. En mayo de 2024, se reconoció un segundo milagro que abrió definitivamente el camino para su canonización.

Su vida inspira especialmente a quienes sufren enfermedades graves o buscan sentido vital.

Demuestra que se puede unir espiritualidad con tecnología sin perder autenticidad ni alegría. La madre del futuro santo ha declarado recientemente: “Espero que sea un signo de esperanza para todos los jóvenes”.

La Iglesia católica nunca había canonizado a alguien tan cercano al entorno tecnológico actual.

Por eso muchos lo llaman patrón no oficial de internet. Se le atribuye haber impulsado una visión positiva del uso digital como herramienta para compartir valores, ayudar al prójimo y difundir información veraz sobre milagros y fe.

En este contexto cultural contemporáneo —marcado por crisis sociales, enfrentamientos políticos y desencanto juvenil— su ejemplo adquiere especial relevancia.

Como escribió san Josemaría Escrivá: “La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra”.

Carlo vivió intensamente sus 15 años demostrando que disfrutar del presente es compatible con buscar trascendencia.