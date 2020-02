Pedrerol explota contra el VAR: las «vergüenzas» arbitrales en las victorias del Real Madrid y el Barcelona

La jornada 23 del futbol español estuvo manchada por un sinfín de polémicas arbitrales, sobre todo en los encuentros disputados por el Real Madrid y el Barcelona, tanto que el propio Josep Pedrerol afirmó este 10 de febrero de 2020 que «lo de ayer fue una auténtica vergüenza».

El Real Madrid consiguió la victoria en El Sadar ante Osasuna, un gol de Sergio Ramos en los últimos minutos de la primera parte marcó la diferencia. El capitán merengue, sin embargo, debió haber sido expulsado minutos antes por una dura entrada a la altura del tobillo sobre Rubén García, el árbitro no la vio, el VAR tampoco dio el aviso, el partido terminó 1-4 con un Madrid que se llevó los tres puntos a casa.

El colegiado del encuentro, Gil Manzano, no vio o no quiso ver la acción y dejó que el juego continuara, ni siquiera pitó falta. En el VAR, dirigido por Cordero Vega, también se hizo caso omiso de la entrada de Ramos, pese a que al inicio de este curso se informó que la tecnología estaría especialmente pendiente de las faltas que pudieran comportar un riesgo claro de lesión.

Esta entrada de Nacho Vidal es una brutalidad. El reglamento tambien valora la intencionalidad, no solo el contacto, y esta entrada es muy MUY peligrosa, como la de Ramos

Otra jugada ignorada por el juez vino de Nacho Vidal, el jugador también tenía que haberse ido a la calle por una dura falta contra Valverde.

El FC Barcelona ganó un partido épico, con tres goles y una remontada que dejó el partido 2-3 ante el Real Betis, un resultado que seguro subirá los ánimos a los del Camp Nou de cara a las siguientes fechas.

Sin embargo también obtuvo su cuota de ayuda, Sergi Roberto se jugó la expulsión con una entrada sobre Aleñá, la jugada era para tarjeta amarilla, pero el árbitro no lo consideró así, el colegiado José María Sánchez Martínez también tuvo una noche de pocos aciertos.

La otra acción polémica del encuentro llegó con el gol de Busquets, fue el gol del empate, pero que tuvo como jugada previa un empujón de Lenglet sobre Bartra, pero eso tampoco fue visto por Sánchez Martínez.

Por esta razón, Pedrerol dejó un mensaje en su editorial y no se equivoca:

¿Por qué el VAR no interviene más?, debería estar para ayudar al arbitro, para rectificar al árbitro, para aplicar justicia, no vale quedarse a medias, debe intervenir en las expulsiones y en los goles, si no lo hace estará adulterando la competición, concluyó Pedrerol.