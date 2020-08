Golf: este es el putt imposible desde 20 metros que le dio la victoria a Jon Rahm

Dos hoyos antes, lo habían dejado sentado, pero los grandes no se rinden y John Rahm es grandísimo. Cómo se ve en el vídeo de arriba, que corresponde a un torneo ya lejano en el tiempo y se comprueba en las imágnes que ponemos aquí debajo.

El español se proclamó este 30 de agosto de 2020 nuevo campeón del BMW Championship, correspondiente a los playoffs de la FedEx Cup, al entregar una tarjeta de 64 golpes (-6) en la cuarta ronda y sumar 276 (-4) para luego vencer en el desempate al estadounidense Dustin Johnson.

66 FEET FOR THE WIN! Unbelievable putt from @JonRahmpga 🤯

(via @PGATOUR) | #FedExCup

pic.twitter.com/X8F27cvTTJ

— FanDuel (@FanDuel) August 30, 2020