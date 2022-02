Futbolistas brasileños “atrapados” en Kiev, piden ayuda para salir del país

Futbolistas brasileños que militan en los principales equipos de Ucrania, Dinamo Kiev y el Shakhtar Donetsk, han pedido públicamente, junto a sus familias, ayuda al gobierno de Brasil para poder salir de Ucrania tras el inicio del conflicto bélico con Rusia.

Junior Moraes, que milita en el Shakhtar, publicó en sus redes sociales una llamada de auxilio: “La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev y esperando una solución“.

Brazilian players from Shakhtar and Dynamo Kiev, accompanied by their families, have released a video asking for the Brazilian authorities to help them leave Ukraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/SYQ9j6bCq1

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 24, 2022