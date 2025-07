Mundial de Clubes: el Real Madrid derrota al Borussia 3-2 y jugará la semifinal contra el PSG

Mandan y eso es lo importante.

Sábado 5 de julio de 2025. El MetLife Stadium fue testigo de una auténtica montaña rusa futbolística, con un Real Madrid imperial durante la mayor parte del partido, pero que terminó pidiendo la hora ante un Borussia Dortmund que solo se animó en los minutos finales.

El marcador final, 3-2, refleja fielmente la superioridad madridista, pero también deja claro que en el fútbol nada está escrito hasta el pitido final.

La expectación era máxima: los blancos llegaban tras superar a Juventus y con Xabi Alonso consolidando su modelo ofensivo y atrevido. Enfrente, un Borussia Dortmund dirigido por Niko Kovač, que había dejado dudas pese a su pase como primero de grupo y que solo había mostrado cierta solidez ante Monterrey.

El guion previsto se cumplió durante más de ochenta minutos, hasta que la imprevisibilidad del fútbol puso a prueba los corazones merengues.

No tardó el Real Madrid en dejar claro quién mandaba. Apenas diez minutos bastaron para que el joven Gonzalo García, máximo goleador del torneo, abriese la lata y pusiera en ventaja a los suyos con su cuarto tanto del Mundial de Clubes. La afición blanca ni siquiera había terminado de acomodarse cuando Fran García, culminando una jugada de tiralíneas orquestada desde la pizarra de Xabi Alonso, subió el segundo al marcador antes del minuto veinte. El dominio era total; los alemanes parecían desbordados, incapaces de crear peligro real y resignados a ver pasar los minutos.

El Dortmund intentó reaccionar tras el descanso con tres cambios ofensivos, pero la defensa madridista apenas concedía espacios. En ese tramo, la diferencia entre ambos equipos quedó aún más patente: mientras los blancos tocaban y generaban peligro, los germanos ni siquiera inquietaban a Courtois.

Con el partido aparentemente sentenciado y varios titulares descansando en el banquillo, Xabi Alonso dio entrada a jugadores frescos. Entre ellos, Kylian Mbappé, recibido con una gran ovación. Lo que sucedió después ya forma parte del repertorio legendario del francés: en el minuto 48 de la segunda parte (ya en tiempo añadido), cazó un balón aéreo y ejecutó una volea acrobática digna de póster para firmar uno de los goles más espectaculares del torneo. Un “golazo” que arrancó aplausos incluso entre los aficionados rivales.

«QUE GOLAZO!!!! 🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE’S BACK! Overhead kick. Back of the net. Instant classic.»