Tadej Pogačar firma su cuarto Tour de Francia y entra en la leyenda del ciclismo

El ciclismo se rindió ayer, una vez más, ante el talento desbordante de Tadej Pogačar.

El esloveno, con apenas 26 años y una sonrisa tan pícara como demoledora en las rampas, ha conquistado su cuarto Tour de Francia tras dominar la edición 112 de la ronda gala.

Si algún aficionado dudaba aún de su posición entre los grandes, la respuesta la dio en los Campos Elíseos: contundente, elegante y arropado por una multitud que ya corea su nombre entre los mitos del ciclismo moderno.

No fue solo una victoria. Fue una demostración de poderío en todos los terrenos.

Pogačar ganó cuatro etapas, se enfundó el maillot amarillo por segundo año consecutivo y resistió todos los ataques posibles —y alguno imposible— de Jonas Vingegaard, el rival que más cerca estuvo pero que nunca logró despegarse del esloveno salvo en un leve destello sobre el Mont Ventoux.

Ni el empedrado ni las cuestas ni las cronos: Pogačar fue inabordable.

