La RFEF prescinde de Montse Tomé: Sonia Bermúdez toma el testigo

La Real Federación Española de Fútbol ha decidido virar el timón de la selección femenina absoluta. El banquillo cambia de acento: Sonia Bermúdez releva a Montse Tomé con la vista puesta en un ciclo competitivo que arranca en septiembre y que exigirá resultados inmediatos y estabilidad deportiva. El movimiento llega con España en el número uno del ranking FIFA, campeona de la Nations League 2024 y subcampeona de Europa 2025, credenciales que fijan el listón de exigencia en lo más alto.

El relevo no es una improvisación ni un volantazo sin plan. La junta directiva de la RFEF, a propuesta del presidente Rafael Louzán, acordó el cese de Tomé y el nombramiento de Bermúdez con una estructura técnica renovada donde sobresale la entrada de Iraia Iturregi como segunda entrenadora. El contrato de Tomé expira el 31 de agosto; la nueva seleccionadora asumirá formalmente el cargo en septiembre, con su primera convocatoria a la vuelta de la esquina y un vestuario de máxima competitividad.

Qué cambia con Sonia Bermúdez

La apuesta por Sonia Bermúdez tiene un matiz continuista en juego de posición y jerarquías competitivas, pero incorpora una impronta clara: gestión de talento joven y transición ordenada desde la sub-23 a la absoluta. Bermúdez llega tras dirigir la sub-23 y formar parte del engranaje de categorías inferiores, el vivero que ha sostenido a la élite en los últimos tres años.

Perfil técnico: entrenadora metódica, con experiencia en la sub-23 y conocimiento directo de la generación que empuja desde abajo. Palabras clave: desarrollo, automatismos, intensidad sin balón.

Staff confirmado: Iraia Iturregi ejercerá de segunda entrenadora; además, la federación mueve piezas en la pirámide con David Aznar (sub-18 y sub-19) y Milagros Martínez (sub-17), señal de que la base y la absoluta caminarán alineadas.

Hoja de ruta inmediata: septiembre marca el inicio formal del nuevo ciclo. La primera lista será la piedra de toque para medir decisiones sobre veteranas, roles emergentes y equilibrio entre continuidad y renovación.

El legado de Montse Tomé: números, contexto y heridas

Tomé cierra etapa con una mezcla inequívoca de resultados y turbulencia institucional. En el haber, títulos y finales; en el debe, un podio olímpico que se escapó y una final europea resuelta en penaltis con sabor amargo.

Palmarés con España: Nations League 2024 y subcampeonato de la Eurocopa 2025 (derrota por penaltis ante Inglaterra), además del ascenso al número uno del ranking FIFA .

y (derrota por penaltis ante Inglaterra), además del ascenso al . Torneo olímpico: cuarta plaza en París 2024, un resultado por debajo de las expectativas creadas tras el Mundial y la Nations League.

Contexto político-deportivo: llegada tras la caída de Luis Rubiales, relevo de Jorge Vilda, y gestión en medio de una renovación estructural en la RFEF. La junta decidió no renovar su contrato, que vence el 31 de agosto.

Según el comunicado y las informaciones oficiales, la decisión se inscribe en la renovación del organigrama del fútbol femenino y busca “un nuevo impulso” al banquillo sin alterar la jerarquía competitiva lograda en los dos últimos años.

Agenda competitiva y focos tácticos

La planificación de septiembre pondrá a prueba la capacidad de Bermúdez para:

Sostener la presión alta sin desfondar al equipo, ajustando coberturas interiores para evitar correr hacia atrás.

Afinar la salida limpia ante presiones altas, una de las lecciones de la final contra Inglaterra: perfiles de centrocampistas capaces de girar y romper líneas con pase vertical y conducción.

Gestionar la convivencia de líderes de vestuario con talento emergente, asignando roles claros para no fracturar la rotación.

Qué esperar del laboratorio táctico:

Laterales con altura asimétrica, uno de ellos activando carril interior para liberar a la extremo y fijar por dentro.

Alternancia entre doble pivote de seguridad en contextos de ventaja y un interior más rompedor cuando el partido pida golpe.

Balón parado como arma estratégica: España ha multiplicado su amenaza en segundas jugadas; aquí la continuidad será bien recibida.

Escenario institucional y mapa de poder

El cambio se produce tras la elección de Rafael Louzán y la reordenación del fútbol femenino a nivel directivo, con nuevas figuras de coordinación y una pirámide técnica definida. La lectura es doble: continuidad en el modelo deportivo y liderazgo nuevo para el banquillo de la absoluta.

Señal política: la RFEF opta por una candidata formada dentro de casa, con sintonía vertical entre sub-17, sub-19, sub-23 y absoluta.

Riesgo calculado: el listón está en máximos y no habrá margen para curvas. La memoria reciente es exigente: final continental y número uno mundial.

Pronóstico, apuestas y termómetro mediático

A día de hoy, la expectativa razonable es que España mantenga su estatus de favorita en la próxima edición de la Liga de Naciones y en las ventanas clasificatorias que se abran en otoño. El primer gran reto de Bermúdez será consolidar una lista competitiva y blindar el vestuario. Con humor y un punto de escepticismo: las pizarras aguantan todo en agosto; lo difícil llega en el minuto 70 cuando toca defender corriendo hacia tu portera.

Pronóstico deportivo: continuidad en resultados, con ajustes de roles y oportunidad para 2-3 nombres sub-23 en dinámica de absoluta.

Variables de riesgo: gestión de cargas tras un verano largo, reinicio de ligas y microlesiones en septiembre.

Mercado de apuestas: a falta de cuotas oficiales publicadas hoy, el consenso mediático sitúa a España entre las principales candidatas en Europa por plantel, jerarquía y racha competitiva reciente.

Métrica de éxito: traducir dominio territorial en eficacia, reducir la dependencia del golpeo exterior y proteger la zona de rechace en área propia.

Claves en una mirada

Bermúdez asume en septiembre; Tomé finaliza contrato el 31 de agosto.

España, número uno FIFA, vigente campeona de la Nations League y subcampeona de Europa.

Staff con Iraia Iturregi como segunda; reorganización de la base (Aznar y Milagros Martínez) para alinear metodología.

Retos inmediatos: lista inaugural, sintonía vestuario, balón parado, gestión de ritmos.

