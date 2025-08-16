Alcaraz sobrevive al asedio de Rublev y a sus despistes y alcanza las semifinales de Cincinnati

Un duelo épico.

Y Alcaraz haciendo de las suyas.

Es la décima vez este año que el español pierde el segundo set después de ganar el primero en un partido al mejor de tres sets.

Carlos ha ganado nueve de esos enfrentamientos, y tras su victoria sobre Rublev, hizo alusión a su amor por la batalla.

El Masters 1000 de Cincinnati vivió el 15 de agosto de 2025 una jornada de alto voltaje, con Carlos Alcaraz y Andrey Rublev protagonizando uno de esos duelos que dejan huella en la retina del aficionado.

El español, número dos del mundo, sudó la gota gorda para doblegar a un Rublev incansable, necesitando tres sets (6-3, 4-6 y 7-5) y más de dos horas de batalla para sellar su billete a semifinales, donde le espera Alexander Zverev tras imponerse este al local Ben Shelton.

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, Alcaraz suma ya 52 victorias en lo que va de año, más que ningún otro jugador del circuito, y encadena quince triunfos consecutivos en torneos Masters 1000.

Pero ni las estadísticas ni el ranking le sirvieron para ahorrarse el sufrimiento ante un Rublev que jugó sin complejos, alternando ráfagas de brillantez con momentos de inconsistencia.

El calor, superando los 30 grados sobre la pista, fue otro rival a tener en cuenta.

La celebración de Carlitos Alcaraz. ¿Opiniones?

pic.twitter.com/p4RY4YujVp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 15, 2025

Un inicio contundente y una reacción inesperada

El partido arrancó con un Alcaraz imperial al servicio y agresivo desde el fondo, firmando dos roturas que le permitieron adjudicarse el primer set por 6-3 en apenas 45 minutos. El murciano apenas concedió un break point y parecía tener la situación bajo control. Sin embargo, Rublev reaccionó en el segundo parcial: más sólido con su saque y agresivo al resto, logró romper en el séptimo juego y se llevó la manga por 6-4 ante un Alcaraz algo errático (hasta once errores no forzados en ese set).

La grada notaba la tensión. Hubo incluso un susto cuando un aficionado tuvo que ser atendido por un golpe de calor durante los compases iniciales del tercer set. Nada parecía distraer a los contendientes: Rublev buscaba forzar el tiebreak con valentía y Alcaraz respondía con esa mezcla de instinto ganador y energía contagiosa que le ha convertido en uno de los grandes fenómenos del tenis mundial.

Tercer set: drama hasta la última bola

El desenlace tuvo todos los ingredientes del thriller deportivo. Alcaraz rompió primero para ponerse 5-3 y sacar para ganar. Pero Rublev, combativo hasta el final, devolvió la rotura aprovechando un mal juego del español. Cuando todo apuntaba a una resolución agónica, una doble falta fatal del ruso entregó el partido al murciano, que celebró con rabia y varios golpes en el pecho ante una grada entregada.

Alcaraz reconoció tras el encuentro lo exigente que fue la batalla: “Tengo orgullo de aceptar que tuve que jugar el tercer set y que sería una larga batalla. Adoro eso”. No era para menos: Rublev acabó con más winners (27) pero también más errores no forzados (35), según las primeras estadísticas oficiales.

Radiografía táctica: resistencia física y cabeza fría

Este tipo de partidos elevan a los grandes jugadores. Alcaraz mostró solidez mental en los momentos críticos, mejorando sus devoluciones ante un rival capaz de desbordar pero propenso al error bajo presión. Su capacidad para gestionar las emociones y mantener la intensidad física durante más de dos horas bajo altas temperaturas resultó clave.

Rublev fue fiel a su estilo: golpes planos, búsqueda constante del winner y riesgo elevado con el segundo saque (solo un 31% de efectividad), lo que terminó pasándole factura cuando la presión apretaba más. El duelo dejó claro que ambos están entre los mejores sobre pista dura en este tramo final del verano estadounidense.

Siguiente desafío: Zverev y la lucha por la final

La victoria mete a Alcaraz en su séptima semifinal consecutiva esta temporada, donde se enfrentará a un Alexander Zverev rejuvenecido, rival directo en las grandes citas. El alemán viene mostrando solidez durante todo el torneo; las casas de apuestas sitúan ligeramente favorito al murciano (cuota media entorno a 1.70 frente al 2.10 del germano), aunque la igualdad se prevé máxima.

En la otra semifinal, Jannik Sinner se medirá al sorprendente francés Terence Atmane, auténtica revelación del torneo tras partir desde el puesto 136 del ranking ATP. El cuadro masculino no puede estar más abierto ni más impredecible.

Curiosidades frescas tras una noche memorable

Alcaraz suma ya quince victorias consecutivas en torneos Masters 1000.

El español ha alcanzado siete semifinales seguidas en todos los torneos disputados este año.

Rublev solo ha ganado uno de sus cinco duelos previos frente a Alcaraz.

La temperatura durante el partido superó los 30ºC: condiciones extremas para ambos.

El partido registró exactamente 92 puntos ganados por Alcaraz frente a los 89 logrados por Rublev.

Siete aces sumó Rublev, por cinco del español.

Atmane es el jugador ATP con ranking más bajo que ha llegado este año a una semifinal Masters 1000.

La última vez que Alcaraz perdió en Cincinnati fue precisamente ante Novak Djokovic en la final de 2023.

El tenis sigue regalando emociones fuertes en Cincinnati; pocos dudan ya de que este torneo será recordado como uno de los más apasionantes del verano estadounidense.