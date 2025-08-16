Bodhana Sivanandan: la niña prodigio de 10 años que gana a grandes maestros del ajedrez mundial

Las piezas se movieron con precisión quirúrgica en Liverpool, pero el jaque mate resonó mucho más allá del tablero.

Bodhana Sivanandan, con apenas 10 años, deslumbró al mundo al derrotar al experimentado gran maestro Peter Wells, de 60 años, en la última ronda del Campeonato Británico de Ajedrez 2025.

El eco de esta hazaña recorre los rincones del ajedrez internacional: no solo es la victoria más joven de una jugadora frente a un gran maestro, sino también el símbolo de una generación que desafía récords y expectativas.

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) certifica que Bodhana logró el hito con 10 años, 5 meses y 3 días, pulverizando la marca que ostentaba la estadounidense Carissa Yip desde 2019.

Si alguien pensaba que la era de los niños prodigio había alcanzado su techo, este jaque mate les obliga a revisar sus apuntes.

De Harrow al Olimpo ajedrecístico

La historia personal de Bodhana arranca lejos del glamour competitivo. Nacida en el noroeste de Londres y de padres indios, su primer contacto con el ajedrez fue casi anecdótico: un regalo familiar y una curiosidad infantil por las piezas, especialmente el caballo y la dama. Pronto, YouTube reemplazó los manuales clásicos y las partidas locales dieron paso a torneos internacionales. Lo que comenzó como un juego se transformó en una carrera meteórica hacia el estrellato ajedrecístico.

Lejos del tablero, Bodhana cultiva intereses tan diversos como el piano, el violín y el fútbol. Su madre asegura que es “una niña normal”, aunque normalidad es un concepto relativo cuando tu hija planea ser primer ministra británica, doctora y campeona mundial… todo antes de terminar secundaria.

El duelo contra Peter Wells: táctica y nervios de acero

La partida decisiva ante Peter Wells fue digna de estudio para cualquier academia. Tras una apertura clásica donde Wells parecía llevar la iniciativa, Bodhana ejecutó una serie de maniobras con la torre que descolocaron al veterano rival. Los analistas destacan su capacidad para mantener la calma bajo presión y su rapidez calculando variantes complicadas en posiciones críticas. El desenlace llegó tras un error táctico del gran maestro: tres movimientos bastaron para que Wells reconociese lo inevitable y firmara su derrota ante la joven prodigio.

El comentarista Danny Gormally resumió el asombro general: “¿Cómo ha ganado esto? Tiene algo de maga”. El impacto fue inmediato; no solo por el récord sino por la forma en que Bodhana lo alcanzó: sin miedo a perder ni a enfrentarse a rivales teóricamente superiores.

Récords juveniles: ¿un fenómeno reciente?

El mundo del ajedrez ha visto desfilar a jóvenes talentos capaces de desafiar a campeones consagrados. El caso más reciente antes de Bodhana fue el del indio-singapurense Aswath Kaushik, quien en 2024 venció al gran maestro polaco Jacek Stopa con solo ocho años. La tendencia parece imparable; cada temporada surgen nuevos nombres dispuestos a reescribir los límites del aprendizaje precoz y el rendimiento competitivo.

No obstante, alcanzar el título oficial de gran maestro sigue siendo otra historia. Bodhana acaba de conseguir el título de Woman International Master (WIM), segundo escalón más alto para mujeres tras el codiciado Grandmaster (GM). Para acceder al GM deberá acumular todavía más normas y puntos Elo en torneos internacionales.

Niños prodigio: ¿genética o entorno?

La irrupción constante de prodigios obliga a preguntarse si estamos ante una explosión genética o frente al resultado lógico del acceso masivo a recursos digitales y entrenadores especializados. Bodhana aprendió jugando online durante la pandemia, lo que evidencia cómo internet democratiza conocimientos antes reservados a círculos muy reducidos.

Malcolm Pein, director internacional de la Federación Inglesa y maestro internacional, lo tiene claro: “Estamos seguros de que Bodhana será gran maestro algún día; su progresión es meteórica”. Pero incluso él reconoce que cada niño prodigio es fruto tanto del talento innato como del contexto familiar y educativo.

La escena británica tras Liverpool

El Campeonato Británico 2025 quedará en los anales por esta hazaña pero también por otros hitos: Michael Adams logró su noveno título nacional tras un emocionante desempate triple; jóvenes como Supratit Banerjee, con solo 11 años, obtuvieron su primera norma internacional; y las autoridades prometen aumentar la financiación pública para impulsar futuras generaciones.

Los pronósticos para 2026 ya generan expectación entre aficionados y casas de apuestas. ¿Veremos a Bodhana luchando por el título absoluto? Las cuotas actuales la sitúan entre las favoritas para conquistar nuevas metas en Coventry.

Curiosidades sobre Bodhana Sivanandan y los niños prodigio del ajedrez

Le fascinan las piezas “con personalidad”, especialmente el caballo.

Aprendió más táctica viendo tutoriales online que leyendo libros clásicos.

Le gusta perder contra rivales fuertes porque así aprende más rápido.

En su colegio es tan popular por sus habilidades musicales como por sus victorias ajedrecísticas.

Su récord se sitúa por delante del logrado por Carissa Yip y Zhansaya Abdumalik.

En año escolar quería ser primera ministra británica… pero también doctora y campeona mundial.

Ha competido ya en torneos internacionales desde los siete años.

Los expertos creen posible que llegue a disputar algún día el campeonato mundial absoluto.

El ajedrez británico vive su mejor momento gracias al auge mediático provocado por jóvenes talentos.

Cuando juega partidas rápidas online suele elegir aperturas poco convencionales “por diversión”.

Si alguien pensaba que el futuro del ajedrez sería aburrido o predecible, basta mirar cómo sonríe Bodhana tras cada partida decisiva. Aquí nadie mueve peones: se mueven sueños.