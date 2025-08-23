Lo Celso ilumina La Cartuja: el Betis estrena en campo nuevo con victoria ante el Alavés

La primera victoria siempre sabe a gloria, aunque llegue con el sufrimiento habitual de los verdiblancos.

El Betis, aún en pleno proceso de adaptación a su exilio en La Cartuja, logró imponerse al Alavés por la mínima gracias a un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 16, un tanto que terminó siendo suficiente para inaugurar el casillero de triunfos en la temporada y para desatar los primeros cánticos en las gradas sevillanas.

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, la sensación es que la mudanza de Heliópolis a La Cartuja no ha restado ni un ápice de entusiasmo al conjunto de Manuel Pellegrini, que apostó por un once de garantías y obtuvo la recompensa tras un arranque eléctrico.

El tanto de Lo Celso, oportunista, tras recoger un rechace dentro del área pequeña, puso en pie a los aficionados y sirvió para encarrilar un partido que no estuvo exento de sobresaltos.

Un gol y un homenaje emotivo

El partido se resolvió pronto, pero no fue un paseo para los locales. La jugada del gol nació de un centro al área, un primer remate de Cucho Hernández que rebotó en la defensa y acabó en los pies de Lo Celso, quien no perdonó ante Sivera. El argentino, además, aprovechó la celebración para recordar a Isco Alarcón, mostrando una camiseta en apoyo a su compañero lesionado, gesto que no pasó desapercibido ni para el público ni para la prensa.

El Betis, dominador pero sin pólvora

El Betis llevó el peso del partido durante buena parte del encuentro. La asociación entre Bellerín, Ruibal y el propio Lo Celso generó ocasiones claras, aunque la falta de acierto en los metros finales evitó que el marcador fuese más abultado. El cabezazo de Cucho Hernández que se marchó desviado, o el disparo de Fornals tras un taconazo del argentino, evidenciaron que el Betis aún necesita afinar su puntería para no vivir con el corazón en un puño hasta el pitido final.

Hubo tiempo también para la polémica: el Alavés reclamó penalti por un codazo de Ricardo Rodríguez, aunque el colegiado Ortiz Arias no consideró la acción merecedora de castigo. En defensa, el Betis mostró cierta fragilidad en los minutos finales, concediendo varios remates que pusieron a prueba a Pau López, quien respondió con seguridad cuando fue necesario.

El Alavés, voluntarioso pero sin premio

Los de Eduardo Coudet no se rindieron. Tras el gol, el Alavés se volcó especialmente por la banda derecha, donde Carlos Vicente y Guridi intentaron sorprender a la zaga bética. Las mejores ocasiones visitantes llegaron a balón parado y en jugadas por alto, pero la falta de contundencia en el remate y las intervenciones de Pau López mantuvieron la portería a cero para los locales.

En el segundo tiempo, Coudet agitó el banquillo buscando soluciones ofensivas, pero ni los cambios ni el empuje final bastaron para evitar la derrota. El Alavés, que venía de ganar en la primera jornada, se marcha de Sevilla con la sensación de que mereció algo más.

Contexto y antecedentes: el Betis, en transición

El Betis afronta este inicio liguero con varios frentes abiertos. Por un lado, la mudanza a La Cartuja, motivada por las obras en el Benito Villamarín, obliga a los de Pellegrini a reinventarse como locales en un escenario poco habitual. Por otro, la plantilla mantiene el bloque de la pasada campaña, pero con novedades como el regreso de Lo Celso —clave ya en este arranque— y la incógnita sobre el estado físico de jugadores importantes como Isco.

El equipo verdiblanco había empatado en la primera jornada ante el Elche, y esta victoria supone un impulso anímico y clasificatorio, permitiéndole dormir en la parte alta de la tabla mientras otros favoritos todavía no han jugado sus partidos de la jornada.

Pronóstico y próximos retos

La victoria deja al Betis con cuatro puntos tras dos jornadas y la expectativa de consolidar su candidatura a los puestos europeos. El rendimiento de Lo Celso, la solidez defensiva mostrada en buena parte del encuentro y la capacidad para competir pese a las adversidades invitan al optimismo, aunque la falta de gol sigue siendo una asignatura pendiente.

El calendario no da tregua: en la próxima jornada, los de Pellegrini visitarán a un rival directo, donde las casas de apuestas ya sitúan al Betis como ligero favorito tras este arranque esperanzador. El Alavés, por su parte, buscará resarcirse en Mendizorroza ante un rival más asequible, con la confianza de que su juego ofrece argumentos para pelear cada punto.

Curiosidades del encuentro y protagonistas

Giovani Lo Celso volvió a marcar con la camiseta del Betis en partido oficial tras su regreso, confirmando su idilio con la afición verdiblanca.

volvió a marcar con la camiseta del Betis en partido oficial tras su regreso, confirmando su idilio con la afición verdiblanca. El partido se disputó en La Cartuja , estadio habitualmente reservado para finales y partidos de la selección, debido a las reformas en el Benito Villamarín.

, estadio habitualmente reservado para finales y partidos de la selección, debido a las reformas en el Benito Villamarín. Isco Alarcón fue protagonista involuntario: Lo Celso le dedicó el gol con una camiseta especial tras la grave lesión del malagueño.

fue protagonista involuntario: Lo Celso le dedicó el gol con una camiseta especial tras la grave lesión del malagueño. El árbitro, Ortiz Arias , fue muy protestado por los jugadores del Alavés, especialmente tras no señalar un posible penalti en la segunda parte.

, fue muy protestado por los jugadores del Alavés, especialmente tras no señalar un posible penalti en la segunda parte. El debut de Valentín Gómez como jugador del Betis se produjo en la segunda parte, mientras que Ezequiel Ávila sigue esperando su oportunidad desde el banquillo.

como jugador del Betis se produjo en la segunda parte, mientras que Ezequiel Ávila sigue esperando su oportunidad desde el banquillo. El Alavés buscaba repetir la hazaña de la jornada anterior, cuando ganó en el tiempo de descuento, pero esta vez la fortuna les fue esquiva.

Pau López, que regresó esta temporada al Betis, sumó su primer partido oficial con la portería a cero, clave para asegurar los tres puntos.

El fútbol, caprichoso como siempre, dictó sentencia muy pronto y permitió al Betis celebrar una victoria que, aunque por la mínima, sabe a mucho en este arranque de curso tan peculiar.