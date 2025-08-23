Dónde, cuándo y cómo ver por TV el Atlético de Madrid vs Elche: suspense en el Riyadh Air Metropolitano

El calor de Madrid no da tregua, pero la afición del Atlético de Madrid se prepara para una tarde que promete emociones intensas.

Este 23 de agosto de 2025, los rojiblancos reciben al Elche en el flamante Riyadh Air Metropolitano, un escenario que estrena nombre y espacios exclusivos tras su última remodelación, y donde la expectación por la segunda jornada de LaLiga EA SPORTS es máxima.

El balón echará a rodar a las 19:30 horas (horario peninsular español), una franja ideal para disfrutar del fútbol en familia o entre amigos.

La cita se podrá seguir en España a través de DAZN LaLiga, canal que mantiene la exclusiva de la competición y que permite ver el encuentro tanto en su aplicación como en plataformas asociadas como Movistar Plus+ y Orange.

Un partido que, tras la derrota del Atlético en la primera jornada frente al Espanyol, adquiere tintes de urgencia para los de Diego Simeone, mientras el Elche llega con moral tras empatar ante el Betis.

Riyadh Air Metropolitano: tecnología, pasión y nuevas experiencias

El estadio del Atlético no solo cambia de nombre por motivos comerciales, sino que también ha mejorado su infraestructura. Con una capacidad ampliada hasta los 70.692 espectadores gracias a los nuevos Skyboxes y zonas VIP, el recinto se convierte en uno de los más modernos y cómodos del país. El techo ondulante —obra maestra de ingeniería— cubre casi toda la grada y las luces LED prometen un ambiente electrizante cuando caiga la tarde sobre Madrid.

Este escenario se ha convertido en un fortín para el Atlético, aunque no infalible: tras el tropiezo inicial, el equipo necesita reconquistar a su público. El Elche, por su parte, busca romper una estadística demoledora: nunca ha ganado al Atleti a domicilio en liga.

¿Dónde y cómo ver el partido?

Para los aficionados que no puedan acudir al estadio —ni disfrutar del aire acondicionado del nuevo Skybox—, las opciones televisivas son claras:

DAZN LaLiga : transmisión exclusiva en España.

: transmisión exclusiva en España. Disponible también en Movistar Plus+ y Orange TV.

Horario: sábado 23 de agosto a las 19:30 horas (peninsular).

(peninsular). Online: App DAZN y plataformas digitales asociadas.

Alineaciones probables: ¿quién salta al césped?

Las especulaciones sobre los once iniciales siempre generan debate. Tras la derrota ante Espanyol y con Giménez como única baja relevante, Simeone podría apostar por un once ofensivo para buscar la victoria desde el primer minuto. Por parte del Elche, Eder Sarabia mantiene la estructura que le permitió puntuar contra el Betis.

Atlético de Madrid (probable):

Oblak

Molina

Savic

Witsel

Hermoso

Lino

Koke

De Paul

Saúl

Griezmann

Morata

Elche (probable):

Edgar Badía

Josan

Roco

Bigas

Clerc

Mascarell

Nteka

Fidel

Tete Morente

Boyé

Mourad

No sería raro ver alguna sorpresa en ambos equipos; después de todo, el fútbol tiene más giros inesperados que una novela negra.

Pronósticos y apuestas: ¿quién parte como favorito?

Las casas de apuestas no dudan: el Atlético es claro favorito para hacerse con los tres puntos. La necesidad imperiosa de sumar tras el mal inicio pesa mucho más que cualquier estadística histórica. Se espera un partido dominado por los locales, aunque el Elche ha demostrado ser un rival incómodo.

Equipo Cuota media victoria Atlético de Madrid 1.35 Empate 4.75 Elche 9.00

Eso sí, conviene recordar que las sorpresas están a la orden del día —y más cuando la presión aprieta—. Los ilicitanos llegan con moral alta y sin nada que perder; una combinación peligrosa para cualquier equipo grande.

Claves tácticas y contexto estratégico

Simeone deberá ajustar piezas para recuperar solidez defensiva y mejorar la conexión entre Griezmann y Morata. La falta de pegada fue evidente ante Espanyol y la afición exige reacción inmediata. Enfrente estará un Elche compacto que buscará explotar los espacios con transiciones rápidas; Fidel y Tete Morente serán clave si logran sorprender por bandas.

La gestión emocional será fundamental: el Atleti necesita evitar precipitación ante un rival que sabe jugar sin balón y esperar su momento.

Curiosidades sobre el encuentro y sus protagonistas

El Riyadh Air Metropolitano es uno de los estadios más modernos de Europa y cuenta con iluminación dinámica durante partidos nocturnos.

es uno de los estadios más modernos de Europa y cuenta con iluminación dinámica durante partidos nocturnos. Desde su inauguración como feudo atlético en 2017, ningún equipo ilicitano ha conseguido puntuar allí.

Los nuevos Skyboxes pueden albergar hasta 22 personas cada uno; algunos ya están reservados para celebridades locales.

Griezmann podría igualar hoy a Luis Aragonés como tercer máximo goleador histórico del club si marca dos goles.

En las últimas cinco temporadas, Simeone nunca ha perdido dos partidos seguidos al inicio liguero.

Edgar Badía es uno de los porteros con más paradas en jornadas inaugurales desde 2020.

Las camisetas del Atleti lucen esta temporada detalles dorados inspirados en los colores del patrocinador saudí.

Hoy nadie quiere perderse un partido donde cada detalle cuenta; desde la nueva iluminación hasta las ganas renovadas sobre el césped. ¿Será una tarde tranquila o acabará siendo otro episodio impredecible más en la historia rojiblanca? La respuesta estará a partir de las 19:30 horas… si DAZN no decide trolearte justo antes del pitido inicial.