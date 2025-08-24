La Vuelta a España 2025 se adentra en la montaña: perfil, horario y claves de la segunda etapa

Jonas Vingegaard lidera al Team Visma en La Vuelta con Matteo Jorgenson y Sepp Kuss como gregarios de lujo.

Amanecer en el Piamonte con el pelotón más potente del mundo dispuesto a sacudirse la modorra de la primera jornada.

Así se presenta la segunda etapa de la Vuelta a España 2025, que hoy, domingo 24 de agosto, se disputa entre Alba y Limone Piemonte.

La emoción está servida: tras la clásica volata del sábado, la montaña asoma la patita y, con ella, los primeros movimientos tácticos de los gallos de la general.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, la carrera sigue en territorio italiano, prolongando el idilio del ciclismo español con el país transalpino.

La jornada suma 159,6 kilómetros y culmina con la primera llegada en alto de la edición, en la estación de Limone Piemonte, tras una subida de casi 10 kilómetros al 5,1% de media.

No es el Mortirolo, pero el pelotón tendrá que apretar los dientes para no perder la rueda de los favoritos.

En la Vuelta nunca se sabe: la montaña puede parecer una colina y una etapa llana, una trampa. Lo único seguro es que el espectáculo está garantizado.

Jonas Vingegaard es el gran favorito para ganar la Vuelta a España 2025.

El danés del equipo Visma | Lease a Bike, doble ganador del Tour de Francia, llega como el principal candidato debido a su fortaleza en la montaña, su capacidad en contrarreloj y la ausencia de Tadej Pogačar y Primož Roglič, quienes no participarán en esta edición. S

u experiencia previa en la Vuelta, donde fue segundo en 2023, y el respaldo de un equipo sólido con corredores como Sepp Kuss, refuerzan su posición como líder en las apuestas.

Horario, recorrido y perfil: todo lo que debes saber para no perderte la etapa

Salida neutralizada: 13:35 horas (horario peninsular) en Alba, una ciudad famosa por sus trufas, pero hoy más por su pelotón multicolor.

Meta estimada: entre las 17:21 y las 17:40 horas en Limone Piemonte, justo cuando la siesta pide paso y la adrenalina se dispara en los hogares ciclistas.

El perfil de la etapa alterna llanos propicios para fugas, alguna cota para animar la retransmisión y, sobre todo, el final ascendente. El puerto de Limone Piemonte, de tercera categoría, suma 9,8 km al 5,1% de desnivel medio, ideal para ver a los jefes de filas tanteando fuerzas, aunque sin grandes ataques, salvo sorpresa mayúscula. El desnivel positivo total es de 1.884 metros, lo suficiente para empezar a marcar diferencias entre los que han venido a pasear y los que buscan la gloria.

¿Dónde ver la etapa en directo?

Teledeporte: desde las 13:20 horas, con conexión temprana para los más cafeteros.

RTVE Play: cobertura online y a la carta, ideal para los que no quieren perder ni un repecho.

Clasificación de la Vuelta a España 2025: primer líder y primeras sorpresas

Tras la etapa inaugural, el belga Jasper Philipsen se ha enfundado el primer maillot rojo, repitiendo el guion del pasado Tour: sprint, victoria y liderato. El ciclista de Alpecin-Deceuninck se impuso en Novara tras 186 km de terreno llano, por delante de Ethan Vernon y Orluis Aular, que también figuran en las primeras posiciones de la general. La diferencia entre ellos es mínima, apenas segundos debidos a las bonificaciones, lo que añade más emoción a la etapa de hoy.

Top-5 de la general tras la etapa 1:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 4:09:12 2 Ethan Vernon Israel-Premier Tech m.t. 3 Orluis Aular Movistar m.t. 4 Pepijn Reinderink Soudal-Quick-Step m.t. 5 Santiago Buitrago Bahrain Victorious +10″

Por ahora, ningún favorito de la general ha perdido tiempo significativo, pero la llegada en alto de hoy podría cambiar el panorama.

Pronósticos y favoritos: ¿quién puede brillar en Limone Piemonte?

La segunda etapa es terreno propicio para un tipo de ciclista muy concreto: explosivo, con buen punch en llegadas cortas y capacidad para moverse en grupos reducidos.

No se espera un ataque demoledor de los grandes aspirantes al rojo, pero sí movimientos entre los outsiders y los que buscan sumar una victoria de prestigio antes de que la carrera entre de lleno en territorio español.

Favoritos para la etapa: el propio Philipsen podría resistir si el ritmo no es infernal, aunque nombres como Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Egan Bernal o algún español valiente tipo Juan Ayuso podrían asomar en las rampas finales si el ritmo se endurece.

el propio Philipsen podría resistir si el ritmo no es infernal, aunque nombres como o algún español valiente tipo podrían asomar en las rampas finales si el ritmo se endurece. Pronóstico de apuestas: ligera ventaja para hombres como Almeida y Vingegaard, aunque la victoria podría decidirse en un pequeño grupo de favoritos, con Philipsen y Vernon como outsiders si la subida se afronta a ritmo.

El escepticismo reina: la etapa no es lo suficientemente dura para los grandes escaladores, ni lo bastante fácil para los velocistas puros. El desenlace, imprevisible, es el mejor reclamo para no perderse el final.

Etapas clave de la Vuelta: lo que viene y por qué hoy importa

La Vuelta 2025 ha arrancado con varias jornadas en Italia, pero el menú es variado:

21 etapas, 3.138 km totales .

. 5 de montaña, 6 de media montaña, 4 llanas y varias con final en alto.

Una contrarreloj individual y otra por equipos, que pueden decidir la carrera.

Hoy, sin ser una jornada decisiva, sí puede empezar a dibujar la jerarquía real de la carrera. Los favoritos no suelen ganar la Vuelta en la segunda etapa, pero sí pueden empezar a perderla si se despistan.

Curiosidades y datos para entendidos (y no tanto)