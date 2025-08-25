Vuelta a España: Vingegaard lanza el primer zarpazo y se viste de rojo

En una jornada teñida por la lluvia y la tensión, Jonas Vingegaard ofreció el primer gran golpe sobre la mesa de esta Vuelta a España 2025.

La segunda etapa, con final en alto en Limone Piemonte, sirvió para despejar cualquier duda sobre las intenciones del doble ganador del Tour, que no solo se impuso al sprint ante Giulio Ciccone y David Gaudu, sino que además se enfundó el maillot rojo de líder general.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, el danés ha dejado claro que no viene a especular: quiere ganar y lo quiere hacer dominando desde el principio.

El desenlace fue puro ciclismo: un pelotón compacto se lanzó a por la victoria en los últimos kilómetros, después de neutralizar la fuga del día y sortear una caída múltiple provocada por un resbalón en una rotonda mojada.

Entre los damnificados, el propio Vingegaard y Tom Pidcock. Sin embargo, ambos demostraron entereza y volvieron al grupo principal, listos para la batalla final.

Un final explosivo y una declaración de intenciones

La subida final a Limone Piemonte (9,8 km al 5,1%) fue escenario de ataques y respuestas entre los favoritos. Marc Soler probó suerte a falta de 700 metros, pero fue cazado por Ciccone, Pidcock y un Vingegaard que, pese a los raspones en el codo izquierdo tras su caída, mostró una sangre fría implacable. El danés aceleró justo en la línea de meta para superar a Ciccone por escasos centímetros, según certificó la foto-finish.

Este triunfo es mucho más que una victoria de etapa: supone también su primer liderato en la ronda española, tras haber sido gregario en 2020 y segundo en 2023 por decisión táctica del equipo. Ahora, con la espina del Tour aún reciente—donde fue segundo tras Pogacar—Vingegaard parece decidido a tomar las riendas desde el inicio.

La clasificación general queda comprimida tras este primer final en alto:

Puesto Corredor Tiempo respecto al líder 1 Jonas Vingegaard – 2 Giulio Ciccone +4’’ 3 David Gaudu +6’’ 4 Egan Bernal +10’’ 5 João Almeida / Ayuso +12’’

Los favoritos siguen agrupados y ninguno ha perdido opciones reales. Pero las cartas ya están sobre la mesa.

Contexto: antecedentes recientes y aspiraciones

La edición 2025 de la Vuelta arrancó bajo el signo del equilibrio entre aspirantes. Tras el sprint inaugural ganado por Jasper Philipsen, todos esperaban que la montaña pusiera orden. Y así ha sido: Limone Piemonte ha servido para ver las primeras diferencias y para constatar que Visma-Lease a Bike, con Vingegaard como jefe absoluto, domina tanto táctica como físicamente.

El danés nunca había liderado antes La Vuelta. Se convierte así en el tercer ciclista danés que se viste de rojo tras Lars Michaelsen (1997) y Jakob Fuglsang (2011). Su rendimiento esta temporada estaba marcado por altibajos: victoria general en Algarve, caídas en París-Niza y podios en Dauphiné y Tour de Francia. Ahora parece encontrar su mejor forma justo cuando importa.

El resto de favoritos—Gaudu, Bernal, Almeida o Ayuso—aguantan cerca pero sin mostrar aún sus cartas definitivas. Las diferencias son mínimas pero suficientes para que Vingegaard disponga de margen psicológico.

Pronósticos y próximos retos

Las apuestas no han tardado en reaccionar. Tras este “zarpazo”, las casas sitúan a Vingegaard como máximo favorito para vestirse de rojo en Madrid. Su estado físico es óptimo pese al susto de la caída; él mismo ha declarado sentirse “superfeliz” tanto por el triunfo como por haber esquivado lesiones graves. Ciccone emerge como principal rival tras su gran actuación, mientras Gaudu y Bernal esperan oportunidades mejores.

La tercera etapa mantiene a los corredores por tierras italianas con un perfil menos exigente pero propicio para emboscadas o sprints entre velocistas supervivientes. El pronóstico meteorológico prevé lluvias intermitentes: puede haber más sorpresas.

Curiosidades y anécdotas del día

Vingegaard es el primer líder danés de La Vuelta desde Fuglsang hace catorce años.

es el primer líder danés de La Vuelta desde Fuglsang hace catorce años. El maillot rojo le llega después de haber vestido el amarillo del Tour en 27 ocasiones.

La caída colectiva implicó a varios favoritos pero solo Guillaume Martin-Guyonnet tuvo que abandonar.

El último kilómetro fue cubierto a más de 25 km/h pese al desnivel, reflejando un nivel explosivo inusual.

Marc Soler lo intentó con valentía pero fue neutralizado cuando parecía tener opciones reales.

La foto-finish resolvió una diferencia inferior al ancho de una rueda entre primero y segundo.

El público local rindió homenaje a Ivan Meléndez, joven ciclista fallecido recientemente.

Con solo dos etapas disputadas ya han abandonado tres corredores por caída o lesión.

En definitiva, si alguien esperaba una primera semana tranquila en esta Vuelta… ya puede cambiar sus apuestas. El ciclismo moderno no da tregua ni perdona despistes.