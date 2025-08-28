La Vuelta a España 2025 entra la montaña de verdad y Jay Vine impone su bigote

Y el vencedor ha sido… ¡Jay Vine!
El australiano consigue su tercer triunfo de etapa en La Vuelta, el primero en esta edición.
Cruzan la meta a 4:19 del vencedor, sin ninguna diferencia entre ellos.
En un giro inesperado, Torstein Traeen se enfundó el maillot rojo como nuevo líder.
LaVuelta 2025 vivió este jueves su primer gran desenlace en alta montaña, y el nombre que resonó en las cumbres andorranas fue el de Jay Vine.
El australiano del UAE Team Emirates-XRG, afincado en Andorra, se consagró en la cima de Pal con una exhibición en solitario que le valió su tercera victoria de etapa en la ronda española.
La etapa, con salida en Olot y más de 170 kilómetros de exigente terreno pirenaico, dio paso a una fuga de quilates. Nombres como Pablo Castrillo (Movistar), Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y Archie Ryan (EF Education-EasyPost) formaron un grupo que llegó a gozar de casi seis minutos de ventaja. Mientras, en el pelotón, Visma-Lease a Bike y Decathlon-Ag2r controlaban sin apretar, dejando vía libre a los escapados.
Vine, ambicioso desde el kilómetro cero, marcó el ritmo en los ascensos a Santigosa y La Comella, coronando ambos en cabeza. Su ataque definitivo llegó en las duras rampas de La Comella, donde rompió la fuga y se lanzó en solitario. Con medio minuto de ventaja inicial, el australiano gestionó su esfuerzo con maestría, entrando en la subida final a Pal con más de un minuto sobre sus perseguidores. La persecución, desorganizada, nunca logró ponerlo en apuros.
El ascenso a Pal, 9,6 kilómetros al 6,3% bajo una lluvia persistente, fue el escenario perfecto para el recital de Vine. Con el aliento de los aficionados en las cunetas, el escalador australiano consolidó su ventaja y cruzó la meta en solitario, brazos en alto, en una cima que no veía a LaVuelta desde el triunfo de Igor Antón hace 15 años.
Esta victoria no solo fue un hito personal para Vine, que celebró “en casa”, sino que lo catapultó al liderato de la clasificación de la montaña, desbancando a Vervaeke gracias a los 10 puntos sumados en Pal. El belga, combativo toda la jornada, no pudo frenar el asalto del australiano al maillot de lunares.
En la pelea por la general, los favoritos se mantuvieron en un tenso compás de espera. Jonas Vingegaard sigue como máximo favorito, con João Almeida al acecho y Giulio Ciccone erigiéndose como el gran animador de esta Vuelta. Sin embargo, Juan Ayuso sufrió un traspié, descolgándose en las primeras rampas del último puerto.
Jay Vine, con su motor de escalador puro, demostró en Pal que está entre los más fuertes cuando la carretera se empina. Más allá de cazar etapas, el australiano ha lanzado un mensaje claro: quiere dejar huella en LaVuelta 2025. Mientras, Torstein Traeen dormirá con el maillot rojo, liderando una carrera que entra en su fase más salvaje. La montaña dictará sentencia, y Vine ya ha escrito su nombre en letras de oro.
UNA ETAPA CLAVE
Cuando el pelotón de la Vuelta a España 2025 cruzó los 170 kilómetros que separan Olot de Pal (Andorra), cada pedalada era un guiño al ciclismo más puro y a la tradición de las Grandes Vueltas.
La sexta etapa, celebrada hoy jueves 28 de agosto, no solo ha supuesto el primer gran test de montaña, sino también el inicio real de las hostilidades por el liderato.
El Bikepark de Pal Arinsal, a casi 1.900 metros, ha sido testigo de los primeros ataques serios entre los favoritos, en una jornada marcada por el desnivel acumulado y la exigencia táctica.
Los aspirantes al maillot rojo sabían que esta etapa era una trampa para piernas poco afinadas y equipos con dudas.
Desde el arranque en Olot, con ambiente festivo y un Alex Molenaar arropado por su gente, hasta el último tramo en las rampas del Alto de la Comella y el asalto final a Pal, las estrategias se han sucedido como las curvas del Pirineo: impredecibles, pero siempre calculadas.
La sexta etapa de la 80ª Vuelta a España ha sido la primera de alta montaña, y los mejores pueden poner a prueba su fortaleza y destapar si alguno de los considerados aspirantes al éxito deja de serlo.
La etapa llevó al pelotón desde Olot, en la comarca de la Garrotxa gerundense, hasta la estación andorrana de Pal con un recorrido de 170,3 kilómetros, incluyendo la ascensión de cuatro puertos: dos de primera categoría y uno de segunda, la Comella, con rampas muy exigentes que empalman con la ascensión final y un total de 3.475 metros de desnivel acumulado.
El final en la andorrana cima de Pal ha abierto la doble cita de la Vuelta del 80 aniversario con las cimas pirenaicas. Al día siguiente, con más de 4.200 metros de desnivel, los aspirantes al maillot rojo final de la Vuelta deben empezar a estar claros.
🚲🇪🇸⌚ #Vuelta a España- | Etapa 6|
🚨⛰️Últimos 3 km de ascenso.
⭐🇦🇺Jay Vine sigue alfrente.
🚲A 51" Tortein Green.
🚲A 1:05 Bruno Armirail
Lorenzo Fortunato
🚲🔴El pelotón con el líder #JonasVingegaard está a 2':47" #LaVueltaXColmundo pic.twitter.com/UVGQGuywM7
— Colmundo Radio (@ColmundoRadio) August 28, 2025
Claves tácticas: montaña, fugas y desgaste legal
La etapa se diseñó para separar a los hombres fuertes del pelotón. Tres puertos antes del desenlace en Andorra: Collada de Sentigosa (3ª categoría), Collada de Toses (24 km al 3,5%, 1ª categoría), Alto de la Comella (4 km al 8%, 2ª categoría) y la subida final a Pal (9,6 km al 6,4%, tramos al 10%). Una secuencia que obliga a gestionar energías y leer bien las jugadas rivales.
El contexto legal también influye: las regulaciones antidopaje y los controles médicos han endurecido la gestión del esfuerzo. Los directores deportivos no solo deben calibrar cuándo lanzar a sus líderes, sino también cuidar hasta el último detalle reglamentario para evitar sanciones inesperadas.
El marcaje entre equipos ha sido férreo: UAE Team Emirates buscaba meter a sus tres bazas en cabeza sin gastar más de lo necesario; Visma Lease a Bike defendía con uñas y dientes el liderazgo de Jonas Vingegaard; Lidl-Trek y Red Bull-Bora-Hansgrohe aspiraban a aprovechar cualquier despiste táctico.
En las fugas iniciales se vio nerviosismo. El intento neutralizado tras apenas tres kilómetros demostró que nadie quería regalar protagonismo tan pronto. El ritmo se aceleró tras el paso por Santigosa y Vervaeke (Soudal Quick-Step) coronó primero Toses, apuntando a una posible pelea por puntos de montaña más que por victoria parcial. La ausencia de tres corredores por enfermedad dejó aún más claro que hoy la supervivencia era tan importante como el ataque.
Clasificación general: todo por decidir tras Pal
A día de hoy, 28 de agosto del 2025, la clasificación general refleja un equilibrio casi milimétrico entre los favoritos:
|Posición
|Corredor
|Equipo
|Tiempo / diferencia
|1
|Jonas Vingegaard
|Visma Lease a Bike
|16h 11′ 24»
|2
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates XRG
|+00h 00′ 08»
|3
|Joao Almeida
|UAE Team Emirates XRG
|+00h 00′ 08»
|4
|Marc Soler
|UAE Team Emirates XRG
|+00h 00′ 08»
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|+00h 00′ 09»
|6
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|+00h 00′ 16»
|…
|…
|…
|…
El margen entre Vingegaard y Ayuso es tan estrecho que cualquier movimiento en montaña puede cambiarlo todo. Almeida y Soler completan el trío letal de UAE en cabeza. Ciccone y Gaudu siguen cerca, mientras que Hindley y Pellizzari esperan su momento para saltar.
La etapa ha dejado claro que los escaladores colombianos —con Egan Bernal entre los diez primeros— tienen terreno para intentar recuperar tiempo. Los pronósticos previos situaban a Vingegaard como favorito para mantener la roja tras Pal Arinsal, aunque las apuestas empiezan a inclinarse hacia un posible asalto de Ayuso si sigue mostrando regularidad en próximas etapas.
Favoritos bajo lupa: ¿quién domina realmente?
Las miradas están puestas en Jonas Vingegaard, vigente campeón del Tour y líder sólido aquí. Su capacidad para regular esfuerzos largos le da ventaja sobre rivales que apuestan por ataques explosivos. Sin embargo, Juan Ayuso ha demostrado una madurez táctica notable; su equipo le arropa bien en subidas largas y tiene margen para sorprender si decide atacar pronto.
Joao Almeida es otro nombre propio: su regularidad en pruebas largas le convierte en candidato para podio seguro si no hay sorpresas. Marc Soler aporta experiencia en este tipo de etapas pirenaicas; puede ser clave como gregario o como carta secundaria.
Giulio Ciccone y David Gaudu mantienen opciones si las próximas etapas permiten ataques lejanos o si los favoritos cometen errores tácticos.
Grandes Vueltas: ¿qué aporta esta Vuelta?
La Vuelta sigue siendo el laboratorio perfecto para probar tácticas nuevas dentro del calendario WorldTour. La dureza acumulada tras seis etapas ya empieza a notarse: los equipos grandes gestionan desgaste pensando tanto en la general como en posibles victorias parciales.
En comparación con Giro o Tour, esta edición está apostando fuerte por etapas cortas pero intensas, donde cada kilómetro cuenta más que nunca. Las regulaciones UCI obligan a planificar cuidadosamente descansos, alimentación e incluso comunicación con auxiliares legales fuera del recorrido.
Curiosidades sobre la etapa y sus protagonistas
- Alex Molenaar ha salido desde Olot rodeado de familiares y amigos, añadiendo un toque sentimental a la salida.
- Tres corredores no tomaron la salida hoy debido a problemas estomacales o enfermedad.
- La subida final a Pal es uno de los Bikeparks más famosos del Pirineo.
- El pelotón afrontó casi 3.500 metros de desnivel acumulado solo hoy.
- La etapa fue especialmente seguida por aficionados colombianos esperando ver brillar a sus escaladores.
- En Andorra se mantienen controles antidopaje especialmente estrictos durante La Vuelta.
- Solo ocho segundos separan al líder del segundo clasificado tras seis etapas.
- El maillot rojo podría cambiar varias veces antes del final en Madrid.
La montaña pone orden… o desordena todo lo previsto. En Andorra nadie duerme tranquilo con la roja puesta.