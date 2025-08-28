La Vuelta a España 2025 entra la montaña de verdad y Jay Vine impone su bigote

Cruzan la meta a 4:19 del vencedor, sin ninguna diferencia entre ellos.

En un giro inesperado, Torstein Traeen se enfundó el maillot rojo como nuevo líder.

LaVuelta 2025 vivió este jueves su primer gran desenlace en alta montaña, y el nombre que resonó en las cumbres andorranas fue el de Jay Vine.

El australiano del UAE Team Emirates-XRG, afincado en Andorra, se consagró en la cima de Pal con una exhibición en solitario que le valió su tercera victoria de etapa en la ronda española.

La etapa, con salida en Olot y más de 170 kilómetros de exigente terreno pirenaico, dio paso a una fuga de quilates. Nombres como Pablo Castrillo (Movistar), Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y Archie Ryan (EF Education-EasyPost) formaron un grupo que llegó a gozar de casi seis minutos de ventaja. Mientras, en el pelotón, Visma-Lease a Bike y Decathlon-Ag2r controlaban sin apretar, dejando vía libre a los escapados.

Vine, ambicioso desde el kilómetro cero, marcó el ritmo en los ascensos a Santigosa y La Comella, coronando ambos en cabeza. Su ataque definitivo llegó en las duras rampas de La Comella, donde rompió la fuga y se lanzó en solitario. Con medio minuto de ventaja inicial, el australiano gestionó su esfuerzo con maestría, entrando en la subida final a Pal con más de un minuto sobre sus perseguidores. La persecución, desorganizada, nunca logró ponerlo en apuros.

El ascenso a Pal, 9,6 kilómetros al 6,3% bajo una lluvia persistente, fue el escenario perfecto para el recital de Vine. Con el aliento de los aficionados en las cunetas, el escalador australiano consolidó su ventaja y cruzó la meta en solitario, brazos en alto, en una cima que no veía a LaVuelta desde el triunfo de Igor Antón hace 15 años.

Esta victoria no solo fue un hito personal para Vine, que celebró “en casa”, sino que lo catapultó al liderato de la clasificación de la montaña, desbancando a Vervaeke gracias a los 10 puntos sumados en Pal. El belga, combativo toda la jornada, no pudo frenar el asalto del australiano al maillot de lunares.

En la pelea por la general, los favoritos se mantuvieron en un tenso compás de espera. Jonas Vingegaard sigue como máximo favorito, con João Almeida al acecho y Giulio Ciccone erigiéndose como el gran animador de esta Vuelta. Sin embargo, Juan Ayuso sufrió un traspié, descolgándose en las primeras rampas del último puerto.

Jay Vine, con su motor de escalador puro, demostró en Pal que está entre los más fuertes cuando la carretera se empina. Más allá de cazar etapas, el australiano ha lanzado un mensaje claro: quiere dejar huella en LaVuelta 2025. Mientras, Torstein Traeen dormirá con el maillot rojo, liderando una carrera que entra en su fase más salvaje. La montaña dictará sentencia, y Vine ya ha escrito su nombre en letras de oro.