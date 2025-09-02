Alcaraz arrolla a Lehecka y se planta en semifinales del US Open tras romper su maldición de cuartos

Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar por qué es considerado uno de los mejores tenistas del mundo al imponerse de manera contundente a Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open 2025. El murciano, que venía arrastrando cierta presión tras sus eliminaciones prematuras en cuartos durante los dos últimos años en Flushing Meadows, se sacudió definitivamente ese fantasma con una exhibición que no dejó dudas sobre su superioridad.

El encuentro, disputado este martes 2 de septiembre en la pista central Arthur Ashe Stadium, supuso el billete directo del español hacia las semifinales del torneo estadounidense, confirmando su excelente momento de forma y su capacidad para rendir al máximo nivel cuando más se le exige. La victoria ante el tenista checo no solo representa un paso más hacia la conquista de su segundo título en Nueva York, sino que también rompe una barrera psicológica que parecía haberse enquistado en su juego durante las dos últimas ediciones del torneo.

La exhibición de Alcaraz ante un Lehecka superado

Desde el primer intercambio de golpes, Alcaraz mostró una versión sublime de su tenis, combinando la potencia característica de su juego con una precisión milimétrica que dejó sin opciones a su rival. El de El Palmar desplegó todo su arsenal técnico, alternando dejadas imposibles, passing shots espectaculares y subidas a la red que recordaron a los mejores momentos de su carrera.

Lehecka, que había llegado a esta instancia tras superar a Adrian Mannarino en octavos, se encontró con una versión intocable del español que no le concedió apenas oportunidades de break. El checo, conocido por su potente servicio y su juego agresivo desde el fondo de pista, se vio completamente neutralizado por la velocidad de piernas y la capacidad de anticipación del cuatro veces campeón de Grand Slam.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, Alcaraz ha conseguido encadenar su octava semifinal consecutiva en torneos del Grand Slam, una estadística que lo sitúa entre la élite absoluta del tenis mundial y que demuestra su extraordinaria regularidad en las citas más importantes del calendario.

El contexto de una victoria liberadora

La importancia de esta victoria trasciende el mero resultado deportivo. Durante las dos últimas ediciones del US Open, Alcaraz había sucumbido en cuartos de final, creando un patrón que comenzaba a generar dudas sobre su capacidad para rendir al máximo nivel en esta fase del torneo neoyorquino. Las derrotas ante Alexander Zverev en 2023 y Frances Tiafoe en 2024 habían dejado una sensación agridulce en el equipo del murciano, especialmente teniendo en cuenta que llegaba como uno de los grandes favoritos en ambas ocasiones.

El enfrentamiento directo entre ambos jugadores antes de este partido mostraba un equilibrio relativo, con Alcaraz dominando el head-to-head por 2-1. Las dos victorias del español habían llegado sobre hierba en el Queen’s Club, tanto en los octavos de final de 2023 como en la final de 2025, mientras que Lehecka se había impuesto en los cuartos de final del ATP 500 de Doha. Sin embargo, las condiciones de juego en cemento duro y el momento de forma de cada tenista apuntaban claramente hacia el favorito español.

La preparación de Alcaraz para este encuentro había sido meticulosa. Tras su contundente victoria ante Arthur Rinderknech en octavos de final, el equipo técnico liderado por Juan Carlos Ferrero había trabajado intensamente en aspectos tácticos específicos para neutralizar las fortalezas del juego checo, especialmente su capacidad para dictar el ritmo de los intercambios desde posiciones defensivas.

Las claves tácticas del triunfo español

El planteamiento táctico de Alcaraz resultó perfecto desde el primer set. El murciano optó por variar constantemente la dirección, la altura y la velocidad de sus golpes, impidiendo que Lehecka encontrara un ritmo cómodo en sus intercambios. La utilización inteligente de la dejada como recurso táctico resultó especialmente efectiva, obligando al checo a realizar constantes desplazamientos que mermaron su capacidad física a medida que avanzaba el partido.

El servicio del español funcionó como un arma letal durante todo el encuentro. Alcaraz consiguió un porcentaje de primeros servicios superior al 70%, lo que le permitió tomar la iniciativa en la mayoría de sus juegos de saque y evitar situaciones comprometidas que pudieran generar oportunidades de break para su rival.

En el aspecto físico, la diferencia entre ambos jugadores se fue acentuando progresivamente. Mientras Alcaraz mostraba una frescura física envidiable, Lehecka comenzó a acusar el desgaste de los encuentros anteriores, especialmente en los momentos decisivos de cada set donde la intensidad del juego alcanzaba sus cotas máximas.

El camino hacia las semifinales y las expectativas

Con esta victoria, Alcaraz se convierte en uno de los grandes candidatos al título en esta edición del US Open 2025. Su rendimiento durante la primera semana del torneo ha sido prácticamente impecable, dejando sensaciones muy positivas tanto en aspectos técnicos como tácticos y físicos. La progresión mostrada partido tras partido augura buenas perspectivas para las rondas finales.

El rival que espera al español en semifinales surgirá del enfrentamiento entre los otros cuartofinalistas del cuadro, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre las características del próximo desafío. Sin embargo, el nivel mostrado por Alcaraz hasta el momento sugiere que está preparado para afrontar cualquier tipo de rival y estilo de juego.

La confianza del equipo español es máxima después de este triunfo. La forma en que Alcaraz ha resuelto este cuarto de final, superando la presión psicológica de las eliminaciones anteriores en esta misma fase, demuestra una madurez competitiva que puede resultar determinante en las rondas finales del torneo.

El factor mental y la gestión de la presión

Uno de los aspectos más destacables de la actuación de Alcaraz ha sido su gestión emocional durante todo el partido. El español mostró una templanza admirable en los momentos de mayor tensión, manteniendo la concentración necesaria para ejecutar su plan de juego sin dejarse llevar por la euforia ni por los momentos de mayor dificultad.

La experiencia acumulada en Grand Slams durante los últimos años se ha notado en la forma de abordar cada punto importante. Alcaraz ha sabido alternar momentos de máxima intensidad con otros de mayor control y paciencia, demostrando una evolución táctica que lo sitúa como uno de los tenistas más completos del circuito actual.

La presión mediática y las expectativas generadas en torno a su participación en este US Open no han supuesto un lastre para el murciano, sino que parecen haberle servido como elemento motivador adicional para elevar su nivel de juego cuando más lo necesitaba.

Curiosidades sobre el partido y los protagonistas: