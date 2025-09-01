Así es el Kairat Almaty, el rival del Real Madrid que llevará la Champions League a Kazajistán

El sorteo de la Champions League 2025-26 ha dejado una de esas historias que solo el fútbol puede regalar: el Real Madrid, trece veces campeón de Europa, tendrá que recorrer más de 8.000 kilómetros para medirse al Kairat Almaty en la fase de grupos.

El club kazajo, debutante absoluto en la máxima competición continental, pone en el mapa a una ciudad y a un país poco acostumbrados a codearse con la élite futbolística europea.

La expectación es máxima tanto en Madrid como en Kazajistán por un duelo que, más allá del césped, es todo un reto logístico y cultural para ambos conjuntos.

Un viaje sin precedentes: de la Castellana a la frontera con China

El desplazamiento a Almaty será uno de los más exigentes de la historia reciente de la Champions. Hablamos de un trayecto de más de once horas de vuelo, cruzando medio planeta para llegar a una ciudad situada a apenas 350 kilómetros de la frontera china. Para el Real Madrid, acostumbrado a desplazamientos mucho más cómodos por Europa occidental, el choque supone todo un desafío: cambio horario, largas horas de avión y una logística que pondrá a prueba incluso a los más experimentados del club blanco.

Para los aficionados, el viaje a Kazajistán tiene tintes de expedición exótica. No son pocos los que ya bromean con la idea de que “ir a ver al Madrid fuera” esta vez puede suponer más horas que algunos vuelos intercontinentales de vacaciones. Y lo cierto es que, en la Champions moderna, rara vez se ha visto algo parecido. Solo el Astana en 2015 se acercó a este récord, pero lo del Kairat lleva la geografía de la competición a otra dimensión.

El Kairat Almaty: historia, títulos y el camino a la gloria europea

Fundado en 1952 bajo el nombre de Dynamo Almaty, el Kairat fue durante décadas el mejor equipo kazajo en la era soviética, llegando a competir en la primera división de la URSS y ganando la segunda en dos ocasiones. Tras la independencia del país, el club mantuvo su estatus: suma cuatro títulos de liga, diez copas nacionales y tres supercopas. Sin embargo, su salto a la Champions ha sido una auténtica epopeya. Para llegar a la fase de grupos, los de Almaty han dejado fuera a rivales como Olimpija Ljubljana, KuPS y, sobre todo, al histórico Celtic de Glasgow, al que eliminaron en una dramática tanda de penaltis.

Esta gesta no solo les ha dado un billete para medirse a los gigantes del continente, sino que ha disparado el coeficiente UEFA de Kazajistán, que ha escalado cinco posiciones en el ranking de la confederación, superando a países como Armenia, Finlandia o Bosnia.

Almaty: la gran desconocida que se asoma al escaparate del fútbol

Lejos de la típica ciudad soviética gris y lejana, Almaty es hoy una urbe moderna, vibrante, con más de dos millones de habitantes, rodeada de montañas, lagos y cañones espectaculares. Es el motor económico y cultural del país, aunque para muchos europeos sigue siendo una gran desconocida. El periodista Axel Torres, tras visitarla recientemente, la describía como “una de las mayores sorpresas de mi vida”, destacando su oferta gastronómica, su dinamismo y su entorno natural.

El Estadio Central de Almaty, con capacidad para casi 24.000 espectadores, será el escenario de este histórico partido el próximo 30 de septiembre. La expectación es tal que ya se habla de lleno absoluto y de una cobertura mediática sin precedentes en Kazajistán.

Xabi Alonso frente al reto más exótico del nuevo Madrid

Para el nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, este partido será una prueba de fuego fuera del césped. El club blanco, que inicia una nueva etapa tras la salida de Ancelotti, aspira a todo en Europa, pero sabe que la Champions actual no perdona despistes ni desplazamientos incómodos. La plantilla deberá adaptarse a un viaje inusual y a un rival que, aunque a priori inferior, llega sin nada que perder y con el empuje de todo un país detrás.

Las casas de apuestas, como era de esperar, ven al Madrid como claro favorito, con cuotas que rondan el 1,10 por la victoria blanca frente a un 18,00 para el triunfo local. Sin embargo, en la Champions los sustos nunca están descartados, y la presión, el clima o el ambiente pueden igualar fuerzas durante noventa minutos.

¿Qué puede esperar el Madrid del Kairat?

Aunque el Kairat es un rival desconocido para el gran público, su trayectoria reciente habla de un equipo ordenado, físico y muy motivado. Su camino hasta la liguilla ha estado marcado por la solidez defensiva y el acierto en los momentos clave. Jugar en casa, arropados por una afición entregada, será su principal baza frente a un Real Madrid que buscará resolver por la vía rápida para evitar complicaciones logísticas y deportivas.

El choque promete ser, además, un cruce de estilos: la calidad y experiencia de los blancos frente al entusiasmo y la frescura de un debutante que no tiene nada que perder.

Curiosidades sobre el Kairat Almaty y la Champions 2025-26

El Kairat será el equipo más oriental de la historia de la Champions, superando el récord del Astana en 2015.

El trayecto entre Madrid y Almaty supera los 8.000 kilómetros, con más de 11 horas de vuelo directo (cuando lo hay).

Almaty es conocida como la capital cultural de Kazajistán, aunque la capital política es Nursultán (antigua Astaná).

El Kairat ha eliminado en la previa a equipos de Eslovenia, Finlandia y Escocia, dejando fuera al Celtic en penaltis, todo un hito para el fútbol kazajo.

El estadio Central de Almaty ha sido sede habitual de la selección nacional y es uno de los más modernos del país.

Axel Torres, periodista español, calificó su visita a Almaty como “espectacular” y animó a descubrir la ciudad más allá del fútbol.

La presencia del Kairat ha elevado el coeficiente UEFA de Kazajistán, que ahora supera a países como Kosovo o Armenia.

El debut del Kairat en Champions refuerza la tendencia de la UEFA de abrir fronteras y tender puentes entre culturas futbolísticas muy distintas.

Puede que para muchos el viaje a Kazajistán sea un quebradero de cabeza, pero para la Champions es, sin duda, una aventura que engrandece su leyenda.