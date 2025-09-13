Eurobasket: Osmani desata con Turquía su mejor baloncesto y arrolla a la Grecia de Antetokounmpo

Dicen que en los grandes escenarios aparecen los grandes jugadores, pero esta vez fue Ercan Osmani quien se robó todos los focos.

La semifinal del Eurobasket 2025 en Riga tenía el aroma de clásico mediterráneo, con dos selecciones históricas frente a frente y la amenaza de Giannis Antetokounmpo dispuesta a dinamitar cualquier plan defensivo.

Sin embargo, el guion se torció pronto para los helenos: Turquía salió en tromba, minimizó a la estrella griega y terminó apabullando a Grecia por un contundente 68-94.

La selección dirigida por Ergin Ataman firmó uno de sus partidos más redondos del campeonato, con una defensa colectiva que anuló a los referentes griegos y un ataque coral donde sobresalió el talento inesperado de Osmani.

El alero turco destrozó la zona rival con 28 puntos, incluyendo seis triples y una valoración de 33, además de un impactante +30 en pista.

Solo Cedi Osman (+32) superó ese dato, añadiendo 17 puntos y confirmando el buen momento de forma del bloque otomano.

Final contra Alemania. Así queda servido uno de los duelos más esperados del baloncesto continental: talento NBA contra hambre otomana, triples contra defensa…

Y alguna sorpresa seguro que nos tiene reservada este Eurobasket.

Grecia, sin recursos ante el vendaval turco

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, el análisis del partido deja poco margen para la duda: Grecia nunca encontró soluciones ofensivas ni defensivas. El equipo heleno sobrevivió a duras penas gracias a los destellos puntuales de Dorsey y Sloukas (16 y 15 puntos respectivamente), pero ni siquiera el regreso de Antetokounmpo —muy bien contenido por la defensa turca— permitió soñar con una remontada. El ‘Greek Freak’ acabó con 12 puntos y 12 rebotes, números discretos para su nivel y -19 en pista durante la primera mitad.

El primer cuarto ya dejaba entrever las dificultades griegas: parcial inicial de 0-7 para Turquía y cuatro triples consecutivos de Osmani que dispararon la renta hasta los 10 puntos. El segundo cuarto fue directamente una pesadilla para los helenos, que cedieron hasta 18 puntos al descanso (31-49) tras haber perdido doce balones y concedido 17 puntos por pérdidas. La defensa turca se mostró agresiva y solidaria, alternando ayudas sobre Giannis y castigando cada error rival en transición.

Turquía busca su primer oro europeo

La victoria no solo supone una revancha histórica para Turquía —que perdió su única final previa en 2001 ante Yugoslavia— sino que les coloca como uno de los equipos más sólidos e invictos del torneo. El domingo se enfrentarán a Alemania, también invicta tras superar con autoridad a Finlandia (98-86) gracias al tándem formado por Dennis Schroder (26 puntos, 12 asistencias) y Franz Wagner (23 puntos). Será un duelo inédito en Eurobasket entre las dos selecciones más regulares del campeonato.

Ergin Ataman ha conseguido ensamblar un grupo que combina juventud, experiencia y descaro ofensivo. Además del recital triplista de Osmani, destaca la labor interior de Alperen Sengun (15 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias), el liderazgo silencioso de Larkin (14 puntos) y la solidez defensiva colectiva. Los turcos han demostrado saber sufrir cuando Sengun comenzó errático (0/8 en tiros), pero supieron encontrar alternativas hasta que su pívot internacional se enchufó en la segunda mitad.

Alemania: experiencia frente al hambre turca

La otra semifinal dejó claro que Alemania llega lanzada, guiada por sus estrellas NBA y por una rotación muy equilibrada. Schroder firmó un partido para el recuerdo con 26 puntos y 12 asistencias —récord en semifinales Eurobasket desde hace treinta años— mientras Wagner aportó regularidad anotadora desde el perímetro. Los alemanes buscarán su segundo título continental tras ganar en casa en 1993; Turquía aspira al primero.

Las apuestas previas señalan un enfrentamiento igualado aunque ligeramente decantado hacia Alemania por su mayor experiencia en finales internacionales. Sin embargo, el rendimiento colectivo turco y la confianza adquirida tras eliminar con contundencia a Grecia pueden equilibrar las fuerzas. El partido se disputará el domingo 14 a las 20:00h CET en Arena Riga; Grecia y Finlandia pelearán por el bronce unas horas antes.

Claves tácticas y evolución del juego

Turquía ha sabido potenciar sus recursos exteriores: seis jugadores anotaron triples frente a Grecia.

La defensa sobre Antetokounmpo alternó ayudas largas y cambios automáticos, obligándole a jugar lejos del aro.

Las transiciones rápidas tras pérdida fueron decisivas: Turquía anotó 28 puntos en la pintura contra solo 10 de Grecia.

El banquillo turco aportó energía e intensidad defensiva clave para mantener las diferencias.

Ambos equipos han evolucionado tácticamente durante el torneo. Alemania explota las ventajas físicas y técnicas de Wagner y Schroder; Turquía apuesta por el dinamismo colectivo, moviendo el balón hasta encontrar posiciones abiertas o mismatches favorables.

Pronóstico para la final

La final promete emociones fuertes: Alemania parte como favorita según casas de apuestas internacionales, pero nadie descarta otra exhibición triplista turca ni nuevas sorpresas tácticas de Ataman. El humor negro flota entre los analistas: “Si Osmani sigue enchufando triples así… igual hay que revisar si lleva imán en las zapatillas”.

El historial reciente favorece a Alemania por experiencia; Turquía llega con hambre histórica e invicta. ¿Habrá nuevo campeón? ¿Veremos otra actuación estelar inesperada? El domingo saldremos de dudas.

Curiosidades sobre protagonistas y torneo