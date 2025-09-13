Dónde, cómo y cuándo ver por TV el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La expectación que rodea a Canelo Álvarez y Terence Crawford este fin de semana en el Allegiant Stadium recuerda a los grandes duelos que han marcado la historia del boxeo en Las Vegas. No es solo una cuestión de cinturones, sino de legado, orgullo y de esa aura de combate “único en la vida” que tanto gusta a los promotores y, sobre todo, a los aficionados más exigentes.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la ciudad del pecado vuelve a ser el epicentro mundial del boxeo. El evento arranca a las 20:00 horas ET, aunque los auténticos fuegos artificiales llegarán sobre las 23:00, cuando ambos púgiles hagan su esperado paseo al ring entre luces, música y un público entregado.

Dónde y cómo ver el combate

En una era de cambios en la televisión deportiva, la pelea se emitirá en exclusiva global por Netflix, que se estrena en la retransmisión de grandes veladas de boxeo a nivel internacional. El acceso es únicamente para suscriptores, sin posibilidad de pago por visión tradicional, y desde cualquier dispositivo conectado a la plataforma.

Inicio de la emisión : 3:30 p.m. ET (21:30 en España)

: 3:30 p.m. ET (21:30 en España) Inicio del combate estelar : alrededor de las 5:00 a.m. en España (domingo 14 de septiembre)

: alrededor de las 5:00 a.m. en España (domingo 14 de septiembre) Cartelera completa: disponible en la plataforma desde el inicio de la velada

El escenario: Allegiant Stadium y la mística de Las Vegas

El Allegiant Stadium —con capacidad para más de 60.000 espectadores— acoge por primera vez una pelea de esta magnitud. El ambiente, garantizan desde la organización, será de auténtica “noche grande”, comparable a aquellas míticas citas de Tyson, Mayweather, Pacquiao o De la Hoya. Las entradas VIP han volado y los paquetes premium incluyen desde acceso al backstage hasta fiestas privadas tras el evento.

Antecedentes de los protagonistas

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KO) llega tras recuperar la condición de campeón indiscutible supermediano en mayo, al derrotar con solvencia a William Scull. El mexicano, que cumple 20 años de carrera profesional, nunca ha perdido en esta categoría y, a sus 35 años, busca agrandar aún más una leyenda que ya le sitúa entre los grandes de todos los tiempos.

Por su parte, Terence “Bud” Crawford (41-0, 31 KO) afronta el mayor reto de su carrera. Invicto, campeón mundial en cuatro categorías y considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra del momento, da el salto desde el superwélter para intentar una hazaña inédita: ser campeón indiscutible en tres divisiones. Su victoria más reciente fue en agosto de 2024 ante Israil Madrimov, una contundente exhibición que le catapultó de nuevo a los focos.

Ambos marcaron exactamente 167,5 libras en el pesaje oficial, señal inequívoca de una preparación meticulosa y un respeto mutuo que solo aumenta la tensión del duelo.

Un choque de estilos y de generaciones

El combate, que algunos ya sitúan a la altura de los grandes clásicos de Las Vegas, enfrenta dos formas de entender el boxeo:

Canelo : potencia, economía de movimientos, presión constante y una defensa cada vez más refinada. Su experiencia en noches grandes y su capacidad para manejar el ritmo serán claves.

: potencia, economía de movimientos, presión constante y una defensa cada vez más refinada. Su experiencia en noches grandes y su capacidad para manejar el ritmo serán claves. Crawford: técnica, inteligencia, un jab venenoso y la habilidad de cambiar de guardia. Su adaptabilidad y lectura táctica han desconcertado a rivales de todas las tallas.

En juego están los cuatro cinturones reconocidos (WBC, WBA, WBO, IBF) y el anillo especial del Consejo Mundial de Boxeo para el vencedor. Pero el verdadero premio será el derecho a reclamar el trono del boxeo mundial en la segunda mitad de la década.

Pronósticos y ambiente previo

Las apuestas se han disparado en Las Vegas, con una ligera ventaja inicial para Canelo Álvarez debido a su dominio en la categoría, aunque muchos expertos advierten que subestimar a Crawford sería un error mayúsculo. El estadounidense ha demostrado poder y recursos de sobra para sorprender incluso a los favoritos más sólidos.

Las casas de apuestas sitúan el triunfo de Canelo en torno a 1,65 por euro apostado, mientras que la victoria de Crawford cotiza en torno a 2,20. El empate —siempre improbable en combates de este calibre— se paga a 20 euros por cada uno apostado. El KO es la opción favorita para ambos, aunque no se descarta que la pelea llegue a los puntos, dada la inteligencia y el respeto táctico de ambos contendientes.

La cartelera: talento joven y promesas

La velada incluye combates de alto nivel, como el duelo entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. en superwélter, y la presencia del prometedor Christian Mbilli frente a Lester Martínez. El público podrá disfrutar de boxeo de calidad desde la primera campanada, en una jornada maratoniana que promete emociones fuertes.

Una pelea para la historia… y para el debate

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo pondrá en juego todos los títulos del peso supermediano, sino también el relato de quién es el mejor boxeador de la actualidad. Una noche de rivalidad, espectáculo y drama que bien podría alimentar tertulias y análisis durante años. Y, si la historia del boxeo sirve de guía, en Las Vegas todo es posible: desde nocauts inesperados hasta decisiones polémicas o remontadas de leyenda.

Quienes buscan la perfección táctica y la épica deportiva tienen una cita ineludible. Y para los más escépticos, siempre queda el consuelo de poder ver la repetición en Netflix… ¡y discutir el resultado en todas las sobremesas!

Curiosidades del combate

Canelo pelea por 21ª vez en Las Vegas, donde solo ha perdido una vez (ante Mayweather, en 2013).

pelea por 21ª vez en Las Vegas, donde solo ha perdido una vez (ante Mayweather, en 2013). Crawford busca ser el primer campeón indiscutible en tres categorías distintas en la era de los cuatro cinturones.

busca ser el primer campeón indiscutible en tres categorías distintas en la era de los cuatro cinturones. Ambos púgiles igualaron exactamente el peso en el pesaje: 167,5 libras.

El Allegiant Stadium acoge por primera vez una pelea de boxeo de este calibre.

El evento marca el debut de Netflix en la emisión de un combate global de boxeo.

Canelo es el único mexicano que ha unificado los cuatro grandes cinturones del peso supermediano.

La velada coincide con las celebraciones patrias mexicanas, un clásico de la agenda pugilística.

Crawford ha noqueado a 31 de sus 41 rivales, pero nunca ha peleado por encima del superwélter hasta ahora.

El ganador se llevará, además de los cinturones, un anillo especial del Consejo Mundial de Boxeo.

Entre los asistentes VIP se esperan leyendas como Mike Tyson, Oscar de la Hoya y Sugar Ray Leonard.

En Las Vegas, cuando todo está en juego y la historia llama a la puerta, solo queda una certeza: el boxeo nunca decepciona.