Lin Yu-ting y la batalla judicial de Imane Khelif: el boxeo mundial ante la polémica de los test de feminidad

Las luces del Mundial de Boxeo en Liverpool no solo iluminan el cuadrilátero, sino también un debate encendido que trasciende las cuerdas: la exclusión de Lin Yu-ting, campeona olímpica taiwanesa, y la batalla judicial de Imane Khelif, argelina y también medalla de oro en París, por la imposición de los test de feminidad que dictan quién puede competir en la categoría femenina. A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, ambas pugilistas están fuera del torneo por criterios biomédicos y un vacío normativo que amenaza con cambiar para siempre la forma en que el deporte entiende el género.

Lin Yu-ting: oro olímpico y fuera del Mundial

La historia reciente de Lin Yu-ting es digna de un guion con giros inesperados. Tras conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, su género fue puesto en duda por rivales y organismos, lo que llevó a la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) a excluirla del Mundial del pasado año. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) consideró precipitada aquella decisión y permitió su participación en París.

Este año, bajo la nueva política de World Boxing, las boxeadoras mayores de 18 años deben someterse a un test genético PCR para determinar su sexo biológico—más concretamente, para detectar el gen SRY en el cromosoma Y, indicador clásico de masculinidad—si quieren competir en categoría femenina. Lin aceptó someterse al test y la Federación Taiwanesa envió los resultados al organismo internacional. Pero no hubo respuesta. “No podemos autorizar a la deportista a viajar al Reino Unido sin garantías”, declaró la federación. Así, Lin queda fuera del Mundial, no por sus puños sino por una burocracia que no sabe cómo gestionar estas nuevas fronteras científicas.

Imane Khelif: recurso ante el TAS y una lucha por derechos

Mientras Lin se ve excluida por ausencia de respuesta oficial, Imane Khelif, campeona olímpica en -66 kg, ha decidido pelear fuera del ring. La argelina ha presentado ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) un recurso contra la obligatoriedad del test impuesto por World Boxing. Khelif reclama poder participar “sin test” en Liverpool y pide al TAS que anule la norma que le impidió competir ya en Eindhoven este verano.

La probabilidad de éxito es baja: hasta ahora, el TAS no ha concedido ninguna medida cautelar ni ha fijado fecha para la audiencia. Todo apunta a que Khelif tampoco estará en Liverpool. Su caso abre un debate judicial pionero sobre la aplicación de pruebas genéticas en el deporte femenino internacional, una cuestión que ya ha generado controversia en disciplinas como atletismo y natación.

El test genético PCR: ¿ciencia o exclusión?

La prueba exigida busca certificar el sexo biológico mediante PCR detectando el gen SRY del cromosoma Y. Quien lo presenta compite como hombre; quien tiene cromosomas XX o DSD sin andrógenos masculinos participa como mujer. Sin esta certificación cromosómica no hay inscripción posible.

Este método excluye no solo a deportistas transgénero sino también a mujeres con diferencias de desarrollo sexual (DSD), intersexuales o hiperandróginas como Khelif. De hecho, ambas boxeadoras fueron víctimas hace un año de campañas de desinformación y ataques mediáticos tras sus éxitos olímpicos, siendo acusadas falsamente de ser hombres compitiendo contra mujeres—aunque nacieron y fueron criadas como mujeres.

La paradoja olímpica: inclusión versus segregación

El caso recuerda otros episodios deportivos donde las pruebas biomédicas han marcado el destino profesional de atletas. Desde los años sesenta hasta los noventa, los Juegos Olímpicos obligaban a pasar tests cromosómicos a las competidoras femeninas; luego se abandonaron por considerarse poco fiables e invasivos. Ahora regresan, con tecnología más precisa pero igual capacidad para generar exclusión e inseguridad jurídica.

El COI permitió competir a Lin Yu-ting e Imane Khelif tras considerar “arbitraria” su expulsión anterior. Sin embargo, World Boxing ha endurecido sus criterios y se aferra al dictamen científico—aunque ningún experto internacional parece estar completamente satisfecho con una solución que mezcla genética con burocracia deportiva.

Impacto social y legal: ¿quién decide qué es ser mujer?

La disputa entre boxeadoras y federaciones pone sobre la mesa cuestiones profundas:

¿Debe el deporte femenino regirse solo por parámetros cromosómicos?

¿Cómo proteger los derechos individuales sin menoscabar la equidad competitiva?

¿Quién garantiza que las decisiones sean justas y basadas en ciencia contrastada?

De momento, Liverpool recibirá menos campeonas olímpicas y más preguntas incómodas sobre inclusión y discriminación.

Pronósticos deportivos… y apuestas legales

En lo estrictamente deportivo, las casas de apuestas han ajustado cuotas ante las ausencias: las favoritas al oro son ahora las representantes europeas y americanas con historial limpio según los nuevos criterios biomédicos—pero nadie descarta sorpresas ni otro giro judicial si alguna medida cautelar aparece antes del 14 de septiembre.

Curiosidades sobre Lin Yu-ting e Imane Khelif

Ambas fueron medalla de oro en París 2024 tras superar exclusiones previas.

El gen SRY puede detectarse tanto en saliva como sangre o hisopos bucales.

Las pruebas cromosómicas femeninas se usaron oficialmente en Juegos Olímpicos hasta 1996.

El COI considera “arbitraria” cualquier exclusión basada exclusivamente en pruebas genéticas sin análisis integral.

Khelif es conocida por su activismo social además del boxeo; aboga públicamente por más oportunidades para mujeres deportistas.

Lin Yu-ting es una celebridad nacional en Taiwán; su caso ha generado debates parlamentarios sobre derechos humanos.

Ninguna federación internacional ofrece protocolos claros para deportistas intersexuales o hiperandróginas.

Las redes sociales han jugado un papel clave tanto en difundir campañas negativas como en movilizar apoyos internacionales.

En boxeo profesional masculino nunca se han exigido pruebas genéticas similares.

Así se vive hoy el pulso entre ciencia y deporte bajo los focos del Mundial—donde los guantes pelean pero los laboratorios deciden quién puede subir al ring.