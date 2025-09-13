Cuándo, cómo y dónde ver por TV el Real Sociedad vs Real Madrid de la XIII jornada de Liga

El fútbol no entiende de pausas, pero LaLiga sí, y tras el siempre tedioso parón de selecciones, el campeonato español vuelve a rodar con un partido de los que huelen a grandeza.

Real Sociedad y Real Madrid se enfrentan este sábado en Anoeta, en la que será la jornada 4 de la temporada 2025-2026. Una cita que, aunque parezca pronto, puede marcar la tendencia de ambos conjuntos en el torneo doméstico.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, el ambiente en San Sebastián es de expectación máxima.

Real Sociedad y Real Madrid se citan esta tarde con el destino de LaLiga en juego y la promesa de espectáculo en el aire.

Que ruede el balón… y que la lógica, una vez más, quede en entredicho.

Los blancos, comandados por Xabi Alonso, llegan a esta cita con un inmaculado pleno de victorias: tres partidos, tres triunfos, seis goles a favor y apenas uno en contra, lo que les sitúa en la cúspide de la clasificación junto al Athletic Club.

Por su parte, la Real Sociedad no ha comenzado con el pie derecho: dos empates y una derrota, todavía sin saborear el triunfo, y con la presión de estrenarse ante su público frente al rival más temido.

¿Dónde y cómo ver el partido?

La pregunta del millón para aficionados y curiosos: ¿dónde se puede seguir este Real Sociedad-Madrid? El partido se disputará en el Reale Arena de San Sebastián, con el pitido inicial programado para el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas (hora peninsular española).

Para verlo por televisión en España, el encuentro será retransmitido en directo por los canales oficiales de LaLiga, con opciones también en plataformas de streaming bajo suscripción y en algunos servicios internacionales como ESPN Deportes para el público estadounidense. Si eres de los que aún buscan bares con televisión gigante, Anoeta siempre es garantía de ambiente futbolero, aunque no hay nada como el sofá y el mando a distancia.

El contexto: dos realidades contrapuestas

El regreso tras el parón de selecciones siempre es un reto para los grandes, y el Real Madrid llega con la moral por las nubes. El equipo de Xabi Alonso ha firmado un arranque perfecto, combinando solidez defensiva con la inspiración ofensiva de jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius Jr.. La baja de Rüdiger por lesión obliga al técnico vasco a apostar por su defensa de gala, con Militao y el joven Hausen como ejes en la zaga, bien escoltados por Carvajal y Carreras en los laterales. A pesar de la ausencia del alemán, la sensación es que el equipo ha encontrado equilibrio y pegada.

Enfrente, la Real Sociedad de Imanol Alguacil busca romper la mala racha. Los donostiarras no han logrado aún una victoria en LaLiga, pese a mostrar momentos de buen fútbol y una defensa relativamente sólida. El problema está siendo la falta de gol y la escasa eficacia arriba. La presión de Anoeta, en cualquier caso, suele transformar al conjunto txuri-urdin, que se agarra a la calidad de Barrenetxea, Oyarzabal y la experiencia de Mikel Merino para intentar dar la sorpresa.

Pronósticos, apuestas y algo de escepticismo

Las casas de apuestas no dan demasiadas opciones a la Real Sociedad, pero si algo tiene el fútbol es su capacidad para desafiar la lógica. El favoritismo del Real Madrid es claro, con cuotas que rondan el 1.60 por victoria visitante, mientras que el triunfo local se paga por encima de 4.50. El empate cotiza cerca del 3.90. Sin embargo, ya se sabe que Anoeta no es territorio cómodo para los blancos: en las últimas temporadas, más de un tropiezo ha salido de este estadio.

Los analistas anticipan un partido de ritmo alto y alternativas. ¿Veremos un Madrid dominante desde el inicio o una Real Sociedad capaz de incomodar y robarle el balón? El estado de forma de Mbappé, la magia de Güler y la capacidad de los blancos para resolver en transición pueden ser factores diferenciales, aunque los locales siempre encuentran energía extra en noches grandes.

Un partido con historia y aroma especial

Este duelo siempre tiene un sabor especial. El regreso de Xabi Alonso a Anoeta, ahora en el banquillo visitante y frente a su exequipo, añade una pizca de morbo a la cita. Además, el Reale Arena suele ser un escenario propicio para partidos abiertos, con alternativas y goles. Con ambos equipos en dinámicas opuestas, el choque promete emociones fuertes y alguna que otra sorpresa táctica.

