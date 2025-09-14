Crawford derrota a Canelo Álvarez a los puntos en una batalla épica que redefine el boxeo mundial

El boxeo vive días dorados gracias a estos dioses gigantes del ring…

Y hoy Las Vegas ya empieza a preguntarse quién será capaz de destronar al nuevo rey.

La noche del 13 de septiembre de 2025 -madrugada del domingo en España- quedará grabada en los anales del boxeo como el día en que Terence Crawford logró lo impensable: derrotar a Canelo Álvarez a los puntos, arrebatándole la supremacía de los supermedianos y escribiendo su nombre entre los dioses gigantes del ring.

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una batalla feroz, donde la astucia técnica y la resistencia física se impusieron al músculo y la experiencia.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, la industria del deporte sigue analizando cada round, cada golpe y cada decisión arbitral.

El estadounidense, invicto hasta la fecha con 41 victorias (31 por KO), saltó al cuadrilátero para enfrentarse al mexicano más laureado del momento.

Las apuestas favorecían a Canelo, pero la realidad fue otra: Crawford se llevó el triunfo por decisión unánime tras 12 asaltos electrizantes.

crawford dog walking canelo the final 30 seconds & showing both nations how overrated this little ginger has always been #netflix pic.twitter.com/OP9ywp8qss — Jimbo (@JimbosJunkbox) September 14, 2025

Antecedentes y contexto: dos leyendas frente a frente

Ambos púgiles llegaban con credenciales de auténticos titanes. Canelo Álvarez, con 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, reinaba como campeón indiscutido de los supermedianos (CMB, AMB, FIB y OMB).

Enfrentarse a Crawford no solo suponía poner en juego sus títulos, sino también su legado como referente global del boxeo moderno.

Por su parte, Terence «Bud» Crawford llegaba invicto y con el aura de mejor libra por libra. Su reto era mayúsculo: subir dos divisiones y pelear en terreno hostil ante un público mayoritariamente mexicano.

Sin embargo, su movilidad, capacidad para cambiar de guardia y golpes impredecibles le permitieron neutralizar el poderío físico del tapatío.

¿POR QUÉ PERDIÓ #CaneloAlvarez? 1) #Crawford es mucho mejor BOXEADOR (sabe boxear, juego excelso de piernas/cintura y maneja ambos perfiles) 2) Canelo está acostumbrado a rivales de mucho menor nivel, a modo. Hoy no 3) Canelo le apostó a un sólo golpe. No pudo. #CaneloVsCrawford pic.twitter.com/dPM67uEYTE — Martín Moreno – Durán (@_martinmoreno) September 14, 2025

Análisis táctico: velocidad contra poder

El combate se desarrolló con una tensión constante. Desde el primer asalto, Crawford se mostró agresivo, buscando sorprender a Canelo con combinaciones rápidas y desplazamientos laterales. El mexicano intentó imponer su guardia férrea y conectar golpes potentes al cuerpo, pero la precisión de los jabs del estadounidense marcó la diferencia.

Momentos clave:

Crawford dominó la distancia y el ritmo, obligando a Canelo a perseguirlo sin lograr acorralarlo.

El ring más pequeño favorecía inicialmente al mexicano; sin embargo, Bud supo adaptarse corriendo y contragolpeando con eficacia.

Los intercambios en el centro del ring dejaron claro que ambos eran dignos de estar entre los gigantes del boxeo actual.

No hubo knockdowns oficiales; ambos mantuvieron una defensa sólida pese a las ráfagas ofensivas.

Decisión arbitral y cifras del combate

Al sonar la última campana, la balanza se inclinó hacia el visitante: Terence Crawford ganó por decisión unánime, desatando la ovación de sus seguidores y el desconcierto entre los aficionados mexicanos. Las tarjetas reflejaron una ligera superioridad táctica y estadística para Bud:

Crawford conectó más golpes totales (39% probabilidad según IA previa).

El porcentaje de nocaut esperado era bajo (8% para Crawford), confirmando que sería una batalla estratégica.

Las apuestas previas daban como favorito a Canelo (-175), pero Bud rompió todos los pronósticos con inteligencia.

Boxeador Golpes conectados Probabilidad KO Tarjeta final Terence Crawford Superior 8% Ganador Canelo Álvarez Inferior 21% Perdedor

Implicaciones históricas: triple campeón indiscutido

La victoria catapulta a Crawford al Olimpo pugilístico: es ahora triple campeón indiscutido en tres divisiones distintas, un logro sin precedentes en tiempos recientes. La pelea no solo consagró su dominio técnico sino que planteó preguntas sobre el futuro inmediato de Canelo Álvarez.

La rivalidad entre ambos había generado expectativas dignas de las grandes noches del boxeo mundial. El cinturón especial de The Ring se sumó al botín, considerado como uno de los más caros e icónicos en la historia del deporte.

El humor detrás del drama: ¿y ahora qué?

No faltan quienes ya especulan si Canelo invertirá parte de los millones ganados (se habla de hasta 150 millones USD) en fichar futbolistas para el Atlas o montar algún negocio exótico. Mientras tanto, Crawford disfruta su estatus de «dios gigante» entre los mortales del cuadrilátero.

Curiosidades del combate y sus protagonistas