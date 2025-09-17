Muere a los 25 años el esquiador Matteo Franzoso, en un trágico accidente en las nieves de Chile

La comunidad internacional del esquí alpino se ha visto sacudida por la inesperada muerte de Matteo Franzoso, una de las figuras emergentes del descenso italiano, a solo tres días de cumplir los 26 años.

El deportista perdió la vida tras un brutal accidente mientras entrenaba junto al equipo nacional en las pistas de La Parva, en la Región Metropolitana de Chile, donde preparaba su temporada de cara a los esperados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el dolor y la incredulidad recorren tanto el deporte italiano como el circuito internacional. Franzoso, que había debutado en la Copa del Mundo apenas en diciembre de 2021, se había ganado el respeto de sus compañeros y rivales por su dedicación, talento y una proyección que auguraba grandes logros.

El accidente se produjo el pasado sábado, cuando el esquiador perdió el control tras un salto en el primer tramo del circuito de entrenamiento y salió disparado, rompiendo dos redes de seguridad antes de impactar violentamente contra una valla de madera situada a varios metros del trazado. El fuerte golpe le causó un severo traumatismo craneal con edema cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia a Santiago de Chile e ingresado en la UCI, donde los médicos le indujeron al coma. Sin embargo, las graves lesiones resultaron irreversibles y el joven atleta falleció dos días después.

El suceso ha generado un intenso debate sobre la seguridad en las pistas de entrenamiento y las medidas preventivas en los deportes de riesgo. La familia de Franzoso, aún conmocionada, deberá decidir si solicita una investigación sobre las circunstancias y si se cumplieron todos los protocolos internacionales de protección en el trazado chileno. Flavio Roda, presidente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), expresó públicamente el pesar de todo el colectivo:

“Nos trae de vuelta al estado de ánimo que experimentamos hace poco menos de un año, cuando falleció Matilde Lorenzi. Es absolutamente esencial hacer todo lo posible para garantizar que incidentes como este no se repitan. Pido el máximo respeto para la familia de Matteo, a quienes apoyaremos en todo lo que sea necesario”.

El legado de Franzoso en la élite del esquí alpino, aunque breve, fue significativo.

En sus 17 participaciones en la Copa del Mundo, centradas en disciplinas de descenso y supergigante, logró posicionarse dos veces entre los 30 mejores del mundo, un hito que muchos especialistas tardan años en alcanzar.

Este año, su preparación era especialmente exigente: compartía entrenamientos con figuras consagradas como Dominik Paris, en un grupo que representaba la esperanza de Italia para la próxima cita olímpica.

Compañeros, entrenadores y rivales han inundado las redes sociales y medios especializados con mensajes de admiración y condolencias. “Matteo era un ejemplo de esfuerzo, humildad y generosidad. Su sonrisa y pasión por el esquí nos acompañarán siempre”, señalaba un miembro del cuerpo técnico italiano. El propio equipo ha solicitado privacidad y respeto en estos momentos de duelo, mientras los actos conmemorativos se preparan tanto en su localidad natal como en la Federación Italiana, que ha decretado varios días de luto en todas las competiciones nacionales.

El trágico fallecimiento de Franzoso se suma a la reciente pérdida de su compañera de club, Matilde Lorenzi, fallecida también en circunstancias dramáticas menos de un año antes. La reiteración de estos sucesos ha impulsado a las federaciones internacionales y nacionales a revisar de nuevo los protocolos de seguridad, en un intento de evitar que la alta competición siga tiñéndose de luto.

Un repaso a la vida y obra de Matteo Franzoso

Matteo Franzoso nació el 19 de septiembre de 1999 en Italia, en una familia apasionada por los deportes de invierno. Desde pequeño demostró un talento natural para el esquí alpino, formándose en las categorías inferiores del esquí italiano y destacando por su valentía y determinación en las pruebas de velocidad.

Su carrera despegó en la temporada 2021-2022, cuando logró debutar en la Copa del Mundo, enfrentándose a los mejores del planeta en las pruebas de descenso y supergigante. En solo dos temporadas, participó en 17 pruebas de la máxima categoría, alcanzando dos veces el top 30 mundial, un logro que lo posicionaba como una de las promesas más firmes del esquí italiano.

La formación de Franzoso estuvo marcada por el rigor de los entrenamientos en los Alpes y el apoyo de una familia dedicada al deporte. Su disciplina y ética de trabajo fueron reconocidas por entrenadores y compañeros, quienes destacan su capacidad de liderazgo y compañerismo en las concentraciones del equipo nacional. Entre sus logros más reconocidos se encuentran:

Debut en la Copa del Mundo en diciembre de 2021.

17 participaciones en pruebas de descenso y supergigante.

Dos clasificaciones entre los 30 mejores del mundo.

Integrante habitual del equipo nacional italiano en concentraciones y competiciones internacionales.

A lo largo de su corta pero intensa carrera, Franzoso no solo fue un referente deportivo, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de esquiadores en su país. Su trágica desaparición deja un vacío profundo en el esquí italiano y europeo, y abre de nuevo el debate sobre la seguridad en los deportes de riesgo.

El funeral y los actos conmemorativos tendrán lugar en su localidad natal en Italia, donde se espera la presencia de autoridades deportivas, compañeros y una multitud de aficionados que desean rendir homenaje a una vida dedicada, con pasión y entrega, al esquí alpino. La memoria de Matteo Franzoso quedará grabada en la historia reciente del deporte, como ejemplo de coraje, esfuerzo y amor por la montaña.