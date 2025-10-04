El Real Madrid le endosa un 3-1 al Villarreal y reafirma su candidatura al título

Volvió Vinicius.

Y sonriente.

Los aficionados blancos abandonan el estadio con sonrisas amplias y la sensación clara: soñar con LaLiga no es solo posible; parece casi una obligación.

Sábado, 4 de octubre de 2025. El Santiago Bernabéu volvió a ser el escenario donde el Real Madrid mostró su mejor versión ofensiva, dejando claro que su intención de pelear por el título es seria.

Enfrente se encontraba un Villarreal que llegaba en buena forma, pero los hombres de Xavi Alonso no dieron tregua: triunfo por 3-1 y un mensaje contundente para sus rivales.

El partido comenzó con los locales dominando la posesión y buscando con intensidad las bandas.

El Villarreal, bien organizado, resistió hasta que la calidad individual del Madrid empezó a inclinar la balanza. Quien pensara que este equipo podría permitirse un respiro, se equivocaba rotundamente.

Vinícius y Mbappé: sociedad letal

La gran estrella de la noche fue Vinícius Júnior, quien firmó dos goles cruciales. El brasileño inauguró el marcador en el minuto 47 con una definición brillante y amplió la ventaja en el 69 desde el punto de penalti. Lo curioso es que fue Mbappé quien provocó la falta, demostrando no solo su capacidad goleadora, sino también una generosidad poco común en un jugador de su calibre.

No podía faltar el gol del francés: en el minuto 81, tras una magnífica jugada colectiva, Mbappé selló el tercero, alcanzando así los 9 goles en Liga. La conexión entre ambos está siendo fundamental en este inicio de temporada; Vinícius ya suma 11 goles y 8 asistencias hasta ahora.

💬 @ViniJr: «Quiero seguir así para ayudar al equipo».

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025

Análisis táctico: presión alta y verticalidad

El Madrid mostró una presión intensa y una recuperación rápida tras pérdida, lo que obligó al Villarreal a jugar balones largos con poca precisión. Ancelotti optó por un mediocampo ágil con Valverde y Tchouaméni cubriendo mucho terreno, mientras que Bellingham se encargó de crear juego y llegar al área rival. La velocidad de Vinícius y la potencia de Mbappé desbordaron a una defensa amarilla que apenas pudo hacer frente a la avalancha blanca.

En algunos momentos, el Villarreal intentó responder con rápidas transiciones, pero Courtois volvió a ser ese muro impenetrable que frustra a los adversarios. La defensa, capitaneada por Militão, mantuvo el orden necesario para que el Madrid jugara con la tranquilidad que brinda saber que atrás todo está bajo control.

Contexto y antecedentes: una rivalidad creciente

El reciente historial entre estos dos equipos favorece claramente al Madrid, que no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos ante el Villarreal en Liga: tres victorias y un empate. Los visitantes llegaban con buen ánimo y esperanzas de dar un golpe sobre la mesa; sin embargo, la brecha entre las plantillas y el momento actual del Madrid dificultaron esa posibilidad.

Con esta victoria, el Real Madrid alcanza los 18 puntos en la clasificación, manteniéndose cerca del Barcelona y consolidando su posición privilegiada en la tabla. Por su parte, el Villarreal se queda algo rezagado tras esta derrota que podría afectar su moral en las próximas jornadas.

Mbappé, la racha del hombre récord

Pocos futbolistas generan tantas expectativas como Kylian Mbappé. El francés sigue imparable: suma 9 goles en 7 partidos de Liga, un promedio impresionante que lo mantiene entre los máximos goleadores del campeonato. Hoy no solo brilló por su gol; también demostró ser un líder solidario al ceder un penalti a Vinícius y participar activamente en la creación del juego. Si continúa así, las apuestas lo posicionan como claro favorito para llevarse el Pichichi y guiar al Madrid hacia lo más alto.

Pronósticos y datos de apuestas

Las casas de apuestas han ajustado sus cuotas: el Real Madrid aparece como favorito para hacerse con el título, con una cotización cercana al 2.10; mientras tanto, el Barcelona sigue cerca con una cuota alrededor del 2.50. La dupla Vinícius-Mbappé se perfila como la más desequilibrante del torneo, con pronósticos optimistas para su próximo encuentro.

Curiosidades de la noche