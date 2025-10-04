  • ESP
Cobra importancia tras el batacazo del Barça en Sevilla, donde ha perdido 4-1

Dónde, cómo y cuándo ver por TV el partido del Celta de Vigo vs Atlético de Madrid de la 8ª jornada de LaLiga

Pase lo que pase, el Real Madrid seguira líder de LaLiga

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid) PD
La octava jornada de LaLiga EA Sports culmina con una intensidad palpable.

El Atlético de Madrid se mide hoy al colista Celta de Vigo en un duelo clave de la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

El estadio Abanca-Balaídos es el escenario de esta batalla.

El pitido inicial está programado para las 21:00 horas (hora peninsular española), donde los rojiblancos, en racha ascendente tras golear al Real Madrid y al Eintracht Frankfurt, parten como claros favoritos con cuotas que rondan el 1.48 para su victoria, lo que implica una probabilidad superior al 57% según las casas de apuestas.

El Celta, sin victorias en siete partidos y hundido en la zona baja con solo cinco puntos, afronta una prueba de fuego ante un Simeone que llega con el vendaval ofensivo de Julián Álvarez desatado.

Y el telón de fondo es el tropezón del Barça en Sevilla: si el Atlético suma los tres puntos en Vigo, escalaría posiciones en la tabla, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de Champions.

Con doce puntos en la sexta plaza, una victoria catapultaría a los madrileños hacia la élite, consolidando su resurgir y avivando la lucha por el título en esta Liga impredecible. ¡No te pierdas este partidazo que podría redefinir la carrera!

¿Dónde verlos en TV en España?

Los aficionados podrán seguirlo a través de Movistar LaLiga, tanto en su versión tradicional como en su plataforma online para abonados.

A través de los canales M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+) y M+ LaLiga HDR (dial 443), accesibles vía la plataforma Movistar+, su app móvil o web, y también en operadoras como Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (dial 302).

 

