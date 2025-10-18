Dónde, cómo y cuándo ver el partido Alcaraz vs Sinner de la final del Six Kings Slam 2025

Pocas citas deportivas logran captar la atención del mundo como lo hará este sábado 18 de octubre de 2025 con la gran final del Six Kings Slam en el ANB Arena de Riad.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos primeros del ranking mundial, se enfrentarán en un partido que, aunque sea de exhibición, está cargado de tensión, rivalidad y un premio sin precedentes en el tenis: 5.191.200 euros para el vencedor.

La expectación es palpable, con los focos centrados en Arabia Saudí. Los aficionados ya preparan sus palomitas y aseguran su conexión a Netflix, la plataforma que emitirá este emocionante encuentro en España, a partir de las 20:00 horas, justo después del partido por el tercer puesto entre Taylor Fritz y Novak Djokovic (18:30).

Si alguien pensaba que el tenis de octubre era solo para nostálgicos o para torneos menores, claramente no ha estado atento a la temporada de estos dos titanes.

El duelo Alcaraz-Sinner ha dejado de ser una simple moda: es ya un clásico del tenis contemporáneo. Y aunque la final repite cartel respecto al año anterior, nadie duda que el espectáculo será igual de electrizante.

Horario y cómo ver la final en España

Día: Sábado, 18 de octubre de 2025

20:00 (hora peninsular española), tras el enfrentamiento por el tercer puesto Dónde ver: En directo y en exclusiva a través de Netflix

Cobertura digital: Actualización minuto a minuto en Marca.com y seguimiento en medios deportivos destacados

Netflix ha conseguido los derechos del torneo, convirtiendo este evento en un fenómeno global accesible para todos los usuarios de su plataforma en España. Un apunte importante: no busques la final en los canales tradicionales, porque solo estará disponible por streaming.

El camino de Carlos Alcaraz hasta la final

El murciano, actual número uno del mundo, llegó a Riad con la confianza propia de quien ha dominado la temporada con puño firme. Desde su tropiezo en Miami, ha encadenado once victorias consecutivas y mantiene un trono que solo Sinner se ha atrevido a cuestionar recientemente.

Por ser campeón de Grand Slam, Alcaraz accedió directamente a las semifinales, donde se impuso con autoridad a Taylor Fritz (6-4, 6-2). El español mostró una versión sólida y sin fisuras, destacando un servicio potente y una agresividad calculada desde el fondo de pista. “Si quiero ganar, tendré que jugar mi mejor tenis”, admitió tras el partido, consciente de que su rival italiano no perdona ninguna concesión en finales.

A lo largo del año, Alcaraz ha logrado hazañas memorables, incluida su victoria en Roland Garros ante Sinner en una final épica donde remontó dos sets adversos y resolvió todo en el super tie-break del quinto set. Además, le ganó al italiano nuevamente hace poco más de un mes en la final del US Open sumando así su décima victoria frente a él en el circuito ATP frente a solo cinco derrotas.

El camino de Jannik Sinner hasta la final

La trayectoria de Jannik Sinner esta temporada ha sido todo un vaivén. Comenzó el año como un cohete al defender exitosamente su título en el Open de Australia y luego sumar otro más al conquistar Wimbledon tras una suspensión por dopaje que lo mantuvo fuera tres meses. Su regreso fue triunfal: alcanzó finales tanto en Roma como Roland Garros —en ambas fue superado por Alcaraz— y tuvo una actuación memorable en Wimbledon donde logró vencer al propio Alcaraz para hacerse con su cuarto Grand Slam.

En el Six Kings Slam, el italiano tuvo que esforzarse mucho más para llegar a la final. Primero venció a Stefanos Tsitsipas en cuartos y luego se deshizo nada menos que de Novak Djokovic durante las semifinales en otro enfrentamiento generacional. Sinner llega con ganas de revancha y una moral altísima dispuesto a revalidar su título conseguido el año pasado justamente aquí donde logró remontar ante Alcaraz en tres sets.

Rivalidad, estadísticas y pronóstico: ¿Quién es favorito?

Enfrentamientos en 2025: Seis duelos muy equilibrados.

Seis duelos muy equilibrados. Balance histórico ATP: 15 partidos disputados; Alcaraz lleva 10 victorias mientras Sinner acumula 5 triunfos.

15 partidos disputados; Alcaraz lleva 10 victorias mientras Sinner acumula 5 triunfos. Último enfrentamiento: Final del US Open 2025 donde ganó Alcaraz.

Final del US Open 2025 donde ganó Alcaraz. Final Six Kings Slam 2024: Victoria para Sinner tras una remontada memorable.

Las casas de apuestas están más divididas que nunca. Aunque Alcaraz parte con ligera ventaja debido a su estado físico actual y reciente triunfo neoyorquino, Sinner ha demostrado ser un rival temible sobre superficie rápida bajo techo, mostrando regularidad táctica impresionante. Los analistas han comenzado incluso a hablar con cierto humor sobre un “nuevo Federer-Nadal” adaptado a los tiempos modernos. Sin embargo, ambos jugadores han insistido en restar presión para disfrutar plenamente del juego.

El contexto: un torneo de exhibición con premio millonario

El Six Kings Slam no es un torneo oficial como tal; sin embargo, su relevancia mediática y la presencia de los mejores seis tenistas actuales lo convierten en un escaparate perfecto para medir egos y talentos así como cuentas bancarias. Quien salga campeón se llevará más de cinco millones de euros, una cifra inimaginable hace poco más de diez años. La atmósfera que se vive hoy en Riad es eléctrica; el público saudí está totalmente entregado al tenis global.

Curiosidades sobre la final y sus protagonistas

Es la segunda vez consecutiva que Alcaraz y Sinner luchan por el título del Six Kings Slam.

Este evento reparte el mayor premio económico jamás visto en tenis.

Alcaraz suma once victorias consecutivas desde Miami.

Sinner fue sancionado durante tres meses este año por un positivo por clostebol pero regresó triunfante ganando Wimbledon.

Juntos suman nueve títulos Grand Slam e inician la rivalidad más intensa del momento.

El partido solo se podrá seguir por Netflix; no estará disponible por canales deportivos convencionales.

La gran final tendrá lugar en el ANB Arena de Riad; uno de los recintos más modernos que existen.

A pesar de ser jóvenes (menos de 25 años), ambos ya han disputado quince encuentros oficiales entre ellos.

En la edición anterior (2024), Sinner consiguió remontar para llevarse el título ante Alcaraz.

El partido por el tercer puesto enfrenta a Djokovic contra Fritz siendo esta una antesala al gran duelo.

El futuro del tenis se juega hoy mismo; será transmitido directamente con sabor a revancha.

Quien decida perderse este espectáculo no puede decir que le gusta realmente este deporte.