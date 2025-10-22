El Real Madrid le endosa un 1-0 a la Juventus y suma un pleno en Champions

Suma y sigue el equipo de Xabi Alonso, impecable en su camino de Champions League.

Son 5º con 9 puntos después de cosechar esta noche su tercera victoria. 1-0 ante una combativa Juventus, gracias al solitario gol de Bellingham.

El 22 de octubre de 2025, el Santiago Bernabéu fue escenario de un choque europeo que evocaba grandes clásicos, aunque el resultado final (1-0) entre Real Madrid y Juventus no reflejó la clara diferencia futbolística que se vio sobre el terreno de juego.

Con esta victoria, los blancos logran otro triunfo consecutivo en la fase de grupos de la Champions League, colocándose en una situación privilegiada para afrontar con calma lo que queda del torneo.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 57, cuando Jude Bellingham remató sin oposición tras una espectacular acción de Vinícius Júnior, quien desbordó por la banda izquierda y le puso el balón en bandeja al inglés.

El Bernabéu estalló, consciente de que estaba presenciando un nuevo capítulo de una asociación que llena de ilusión a la afición blanca.

El Real Madrid perdona, la Juventus sobrevive

Que el marcador se quedara corto fue, en parte, gracias a las intervenciones del portero juventino y a la falta de acierto de los delanteros madridistas. El Real Madrid creó oportunidades de todo tipo y pudo haber firmado una goleada histórica. Mbappé falló una ocasión clara ante Di Gregorio, Díaz rozó el palo en la primera mitad y hasta Courtois tuvo su habitual parada milagrosa para evitar sorpresas.

Por su parte, la Juventus demostró las razones detrás de su crisis actual, que ya se extiende a seis partidos sin conocer la victoria. Solo Vlahovic logró inquietar a la defensa blanca con una oportunidad aislada; sin embargo, el dominio fue claramente para los locales.

Táctica, físico y una plantilla con fondo de armario

El entrenador Xabi Alonso optó por un once competitivo a pesar de las importantes bajas en defensa, como las de Carvajal y Rüdiger.

Tanto Valverde como Asencio cumplieron con creces en los laterales, mientras que el centro del campo formado por Tchouaméni, Bellingham y Güler llevó el control del ritmo del partido.

En ataque, la velocidad de Vinícius y el instinto goleador de Mbappé hicieron estragos en la zaga italiana.

La profundidad del banquillo del Madrid quedó demostrada con las entradas de jugadores como Fran García, Mastantuono y Camavinga hacia el final del encuentro.

La Juventus, en cambio, apenas pudo responder con cambios que aportaran algo nuevo.

Un rival venido a menos y un Madrid que asusta en Europa

La Juventus, hoy por hoy, parece alejada del equipo que antaño competía al nivel más alto contra los grandes clubes europeos. Los turineses han sumado solo dos puntos en dos jornadas y necesitan reaccionar pronto si no quieren despedirse prematuramente de la Champions. La falta de gol es preocupante; aunque tuvieron alguna opción aislada, jamás dieron sensación real de poder inquietar a los dirigidos por Alonso.

En cuanto al Real Madrid, suma seis puntos sobre seis posibles, mantiene su portería invicta y envía un claro mensaje al resto del continente: este equipo repleto de estrellas y jóvenes promesas aspira a todo. Y todo esto lo hace sin necesidad de apretar el acelerador durante los noventa minutos.

Las estadísticas no mienten

Lo que quedó claro tras el partido es que el Real Madrid está varios peldaños por encima de la Juventus actualmente. El dominio se tradujo en:

Más de 20 disparos a puerta para los locales, frente a solo 3 para la Juve.

Posesión cercana al 65% para los blancos.

Siete paradas del portero visitante, varias dignas de mención.

Una docena de recuperaciones realizadas por Tchouaméni, mostrando una exhibición física en el centro del campo.

El ambiente y el futuro inmediato

El Bernabéu, lleno casi hasta sus 80.000 asientos disponibles, vibró con cada jugada brillante del equipo local; aunque se escucharon murmullos cada vez que se desperdiciaba una ocasión clara. El equipo llega motivado al próximo Clásico contra el Barcelona, un partido que podría marcar un punto crucial en su temporada.

En contraste, el ambiente en la Juventus es bastante diferente. El técnico Igor Tudor comienza a sentir presión y ya hay rumores en la prensa italiana sobre posibles cambios en el banquillo si continúa esta racha negativa.

Pronósticos y apuestas tras la jornada

Las casas de apuestas ya colocan al Real Madrid entre los principales favoritos para llevarse la Champions este año, justo detrás del PSG y Manchester City. Por otro lado, salvo reacción inmediata, la Juventus tendrá que luchar por alcanzar el segundo puesto del grupo ante rivales supuestamente más débiles.

Curiosidades y datos llamativos

Jude Bellingham acumula ya tres goles en dos partidos de Champions esta temporada.

acumula ya tres goles en dos partidos de Champions esta temporada. El Real Madrid no pierde en casa durante fases grupales desde noviembre de 2022.

Vinícius Júnior ha estado directamente involucrado en 7 de los últimos 10 goles del equipo europeo.

ha estado directamente involucrado en 7 de los últimos 10 goles del equipo europeo. La última vez que la Juventus salió victoriosa en Madrid fue en 2018, cuando ganó 1-3; ese resultado no sirvió para eliminar al Madrid gracias al famoso penalti convertido por Cristiano Ronaldo.

Este encuentro marcó el debut europeo en casa para Franco Mastantuono, considerado como una gran promesa argentina dentro del club blanco.

El madridismo sueña con grandes cosas mientras que la Juve atraviesa momentos difíciles; Europa toma nota: este Madrid va muy en serio aunque ocasionalmente falle algún gol cantado.