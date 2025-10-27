Tangana en el Clásico: Carvajal, Courtois y Vinícius se cachondean del bocazas Lamine Yamal

Por la boca muere el pez.

Y en este caso, el del último clásico Real Madrid vs Barça, encima resulta que el que iba de tiburón resultó sobre el campo una sardina.

Hablamos de Lamine Yamal, que ha pecado de bocazas.

El Santiago Bernabéu fue testigo de algo más que un simple partido de fútbol.

Allí se produjo un ajuste de cuentas entre Carvajal, Courtois, Vinícius y el joven Lamine Yamal, quien ya es un nombre polémico tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El resultado final (2-1 a favor del Real Madrid) pasó a ser irrelevante ante la monumental trifulca que cerró el Clásico, un incidente que continúa generando titulares, memes y acalorados debates en las redes sociales.

Todo comenzó con unas declaraciones previas de Lamine Yamal, quien en la Kings League criticó al Real Madrid diciendo: “Roban, se quejan, hacen todo”.

Esa frase encendió la chispa que estallaría tras el pitido final.

Carvajal, sin preocuparse por su rol como compañero en la selección nacional, se dirigió directamente al culé con un gesto claro: “¡Habla ahora!”, recordándole públicamente sus palabras. En ese momento se sumaron también Courtois y Vinícius, este último gritando y gesticulando de tal manera que fue necesaria la intervención de la policía y el personal de seguridad del estadio.

La trifulca: empujones, reproches y un vestuario al borde

No fue solo un cruce verbal. Las cámaras captaron cómo el tumulto se propagaba rápidamente: Ronald Araujo, Ferran Torres y Fermín López defendieron a su joven compañero mientras Rüdiger, Alaba y Raphinha —que no estaban convocados— trataban de calmar los ánimos sin mucho éxito. La tensión se hizo palpable con gritos y empujones que trascendieron el césped, llegando hasta el túnel de vestuarios, donde Vinícius volvió a buscar a Lamine para ajustar cuentas.

El árbitro, abrumado por la situación, sacó tarjetas a diestro y siniestro. La lista de jugadores amonestados fue extensa: Lunin fue expulsado y hasta seis futbolistas vieron la amarilla en uno de los momentos más intensos y virales del Clásico.

La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Nos vemos en Barcelona”

Si la pelea no era suficiente, las redes sociales continuaron alimentando el espectáculo. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ya había “calentado” el ambiente antes del partido con su famosa frase: “Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí”, mientras cocinaba en directo en Instagram mostrando un maniquí vestido con los colores azulgrana. Sin embargo, tras el encuentro, su tono cambió hacia una amenaza velada: “Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona”, escribió en una historia que se volvió viral rápidamente. Esta frase ha sido interpretada como una advertencia para el próximo encuentro en el Camp Nou, avivando aún más las expectativas.

Las redes estallaron con mensajes cruzados y memes; incluso Jude Bellingham se sumó al debate desde su Instagram con un contundente “Hablar es barato. Hala Madrid siempre”, refiriéndose directamente a las palabras de Lamine. El entorno del Barça no se quedó atrás; reivindicó el carácter combativo de su canterano alimentando así la narrativa sobre agravio frente a los blancos.

Lamine Yamal: del héroe mediático al señalado en el Bernabéu

El joven delantero vivió una jornada para olvidar. Se convirtió en protagonista absoluto durante toda la semana pero apenas tuvo presencia en el juego. La presión ejercida por la defensa blanca —con Álvaro Carreras apoyado constantemente por Huijsen y Camavinga— le dejó desdibujado y frustrado durante todo el encuentro. Su mejor momento fue un pase filtrado a Koundé en el minuto 89; un escaso destello entre tanta oscuridad donde sus palabras pesaron más que sus acciones futbolísticas.

La gestión emocional durante este Clásico deja preguntas sobre cómo deben manejar los jóvenes talentos situaciones tan tensas y cuál es la responsabilidad de los veteranos para proteger —o poner en riesgo— a sus compañeros. El hecho de que esta tangana haya trascendido más allá del campo para continuar en las redes sociales añade otro capítulo a esta rivalidad tan mediática.

Un Clásico cargado de tensión: antecedentes y perspectivas para la vuelta

La rivalidad entre Madrid y Barça no muestra signos de enfriarse. Los recientes antecedentes indican que cada Clásico es como una bomba lista para estallar; las provocaciones tienen consecuencias inmediatas. De cara al próximo duelo en Camp Nou, la presión sobre Lamine Yamal será aún mayor; no sería raro que esta polémica llegue también a las gradas.

Las casas de apuestas ya presagian un ambiente electrizante para ese choque: el Barcelona querrá venganza mientras que el Madrid buscará mantener su supremacía. Lo único claro tras lo sucedido en Bernabéu es que esta guerra está lejos de llegar a su fin.

Curiosidades sobre el Clásico y sus protagonistas

Con solo 18 años, Lamine Yamal ha jugado tres Clásicos en el Bernabéu y ha estado envuelto en polémicas cada vez.

Dani Carvajal comparte vestuario con Lamine en la selección nacional; sin embargo, esa amistad queda relegada ante la rivalidad entre clubes.

Mounir Nasraoui ha acaparado casi tantos titulares como su hijo recientemente.

En los últimos cinco Clásicos ha habido al menos dos altercados similares al final.

Jude Bellingham, autor del gol decisivo, también se ha posicionado como uno de los grandes provocadores dentro del vestuario blanco.

La intervención policial durante la tangana final fue inusual para partidos de este calibre en España.

El siguiente capítulo ya está anunciado: “Nos vemos en Barcelona”. Quien pensara que esta rivalidad había llegado a su límite debe reconsiderar; el fútbol español siempre tiene sorpresas bajo la manga cuando se trata de intensidad y espectáculo.