Dani Alves metamorfosea de futbolista a predicador evangelista y se define como «discípulo de Cristo»

Para mear y no echar gota.

Dani Alves, uno de los laterales más reconocidos en la historia del fútbol, ha dado un giro vital sorprendente: ha pasado de ser una estrella del balompié a convertirse en predicador en la Iglesia Elim Girona.

Su imagen, con micrófono en mano y Biblia sobre el atril, se ha vuelto viral en las redes sociales. Sus declaraciones han dejado atónitos tanto a seguidores como a críticos: “Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios”.

En el último año, la vida de Alves ha sido un torbellino.

De ser figura destacada de distintos clubes de prestigio como el FC Barcelona y referente indiscutible de la selección brasileña, pasó a acaparar titulares por motivos judiciales tras enfrentar una grave acusación de agresión sexual en una discoteca de la Ciudad Condal.

Su paso por la cárcel de Brians 2, sumado a la presión mediática y la incertidumbre familiar, marcaron uno de los capítulos más oscuros de su vida.

Sin embargo, su absolución en marzo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña representó un auténtico punto de inflexión.

El cambio más notable tuvo lugar durante el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim Girona. Ante un numeroso grupo de feligreses, Alves compartió su experiencia espiritual, asegurando que su “renacimiento” ocurrió mientras estaba tras las rejas. “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”, expresó con profunda emoción.

Durante su intervención, subrayó la relevancia de la fe y el compromiso personal: “Hay que tomarse en serio las cosas de Dios. Yo hice un pacto con Dios, señor. Yo hago un pacto contigo; te voy a seguir, pero tú cuida mi casa y protege los corazones de aquellos que no me abandonarán”. Su discurso estuvo repleto de citas bíblicas y apelaciones directas hacia la comunidad: “Lo que Dios promete es lo que Dios cumple”.

El perfil público de Dani Alves ha experimentado una transformación radical. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de celebraciones futbolísticas, ahora se dedican a compartir versículos bíblicos, reflexiones espirituales y mensajes sobre el perdón y la renovación personal. En su biografía de Instagram se puede leer: “discípulo de Cristo Jesús”, una declaración que reafirma su nueva identidad en cada aparición pública.

Además, el exjugador ha retomado su relación con Joana Sanz, modelo canaria con quien ha sido padre recientemente mediante fecundación in vitro. Este cambio familiar coincide con su nueva vocación: dedicar horas a leer la Biblia, meditar y compartir su experiencia en foros religiosos y ante jóvenes congregados en la iglesia.

La Iglesia Elim Girona y el carisma de Alves

La Iglesia Elim Girona, donde Alves ejerce como predicador, es un templo evangelista que tiene sus raíces en el movimiento pentecostal catalán surgido en los años 80. La comunidad fue dirigida anteriormente por el pastor Jimmy Martin y se caracteriza por cultos animados y abiertos, enfocados especialmente en atraer a los jóvenes e integrar socialmente.

Las reuniones se llevan a cabo los martes y domingos y han visto cómo la presencia del exfutbolista atrae tanto a fieles como a curiosos. Alves participa activamente: canta, reza e invita a todos los presentes a buscar la fe como herramienta para transformar sus vidas. Los vídeos donde aparece compartiendo mensajes como “la gloria solo es para Dios” o “el amor es amar cuando uno no merece” circulan intensamente en plataformas como TikTok e Instagram.

Curiosidades sobre la metamorfosis de Alves