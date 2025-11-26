El Real Madrid tumba a domicilio al Hapoel, líder de la Euroliga

Miércoles, 26 de noviembre de 2025. El baloncesto europeo despertó hoy con el eco de una noche inolvidable en Tel Aviv.

El Real Madrid, tras una sorprendente exhibición defensiva, logró vencer al Hapoel Tel Aviv (74-75), el equipo más fuerte de la Euroliga, que hasta este encuentro promediaba más de 92 puntos por partido.

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo no solo consiguió su primer triunfo fuera de España en esta edición, sino que también dio un golpe sobre la mesa en una de las canchas más temidas del continente, donde el líder solo había sufrido una derrota antes de este choque.

La presentación del Real Madrid fue impecable: intensidad defensiva, disciplina táctica y una lectura del juego excepcional. El Hapoel, incapaz de desplegar su habitual torrente ofensivo, se chocó repetidamente contra la muralla blanca. De hecho, apenas logró anotar 74 puntos, casi 20 menos que su promedio habitual y muy por debajo de sus actuaciones recientes ante rivales como Baskonia o Milán.

Hezonja, MVP con un toque de suspense

El gran protagonista fue Mario Hezonja, quien firmó su mejor actuación europea del curso al anotar 19 puntos, capturar 6 rebotes y alcanzar 24 de valoración.

El croata no solo destacó en ataque (con 11 puntos en el primer cuarto que encendieron la chispa blanca), sino que también fue clave en defensa y en los momentos decisivos del último cuarto. Sin embargo, su noche tuvo un giro inesperado: con la última posesión y ocho segundos en el reloj, tras recuperar un rebote largo, lanzó un triple desde nueve metros creyendo que el tiempo se agotaba. Este error estuvo a punto de costarle el partido al Madrid, pero el Hapoel falló su último tiro y la victoria voló hacia Madrid.

Scariolo, siempre preciso en las ruedas de prensa, atribuyó el fallo de Hezonja a «un error del cronometrador» respecto al reloj de posesión, exonerando al jugador y resaltando el esfuerzo colectivo. Porque el Madrid fue mucho más que Hezonja: Abalde anuló a Micic y aportó 11 puntos cruciales; Deck y Garuba dominaron los rebotes ofensivos en momentos clave; mientras que Tavares impuso su intimidación como en sus mejores noches. El quinteto titular, con Campazzo dirigiendo y Hezonja como estilete, estableció el ritmo desde el salto inicial.

Un partido repleto de tensión

El encuentro tuvo todos los ingredientes para convertirse en un clásico europeo: cambios constantes en el marcador, parciales emocionantes y un último minuto vibrante donde ninguno logró anotar. El Hapoel, bajo la dirección de Dimitrios Itoudis, intentó todo lo posible: defensas alternativas y un arsenal exterior con Motley, Blakeney y Jones. Sin embargo, la defensa del Madrid fue inexpugnable en los momentos críticos, con robos estratégicos, ayudas continuas y una capacidad para controlar el rebote que frustró a los locales.

El primer cuarto ya dejó claro el camino: el Madrid tomó la delantera (18-22) gracias a la inspiración de Hezonja y a su acierto exterior. En el segundo cuarto, la ventaja llegó a ser de diez puntos; aunque el Hapoel ajustó su estrategia con una defensa sin interiores para reducir distancias. Tras el descanso vino un tercer cuarto lleno de nervios y errores; mientras tanto, el Madrid mantenía su renta mientras que el Hapoel reaccionaba con triples. Finalmente, en el último acto se vivió una batalla táctica donde los blancos supieron gestionar la tensión hasta el pitido final.

Contexto y expectativas: ¿renace el Madrid en Europa?

La victoria en Tel Aviv representa un soplo de aire fresco para el Real Madrid dentro de la Euroliga; venía de perder dos de sus últimos tres partidos y luchaba por escalar posiciones en la clasificación. Scariolo parece haber encontrado la fórmula defensiva necesaria para competir ante los mejores. Por otro lado, aunque el Hapoel sigue liderando la tabla, ve reducida su ventaja y su aura invulnerable en casa ha quedado algo tocada tras esta derrota.

Las perspectivas para los próximos encuentros son inciertas. Con este triunfo, el Madrid se posiciona nuevamente como candidato si logra mantener esa solidez defensiva junto al acierto de sus jugadores clave. Mientras tanto, el Hapoel buscará recuperar su ritmo anotador y reafirmar su liderato; aunque este tropiezo podría dejar secuelas en la moral del equipo.

Claves estadísticas del encuentro

Hezonja: 19 puntos, 6 rebotes, 3 robos, 24 de valoración.

19 puntos, 6 rebotes, 3 robos, 24 de valoración. Abalde: 11 puntos; defensa crucial sobre Micic.

11 puntos; defensa crucial sobre Micic. Tavares: 4 puntos; intimidación y rebotes vitales.

4 puntos; intimidación y rebotes vitales. Deck: 9 puntos; 6 rebotes; energía constante en ambos lados del campo.

9 puntos; 6 rebotes; energía constante en ambos lados del campo. Hapoel: 74 puntos anotados; casi 20 menos que su media habitual de 92.

74 puntos anotados; casi 20 menos que su media habitual de 92. Madrid: Segunda victoria fuera de casa esta temporada en Europa.

Segunda victoria fuera de casa esta temporada en Europa. Final emocionante: Último minuto sin anotaciones; tensión hasta la bocina.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

El Madrid rompió una racha superior a cinco victorias consecutivas del Hapoel como local.

Hezonja fue nombrado MVP a pesar del error final que casi le cuesta ganar.

Scariolo celebró su primer gran triunfo europeo como técnico blanco en una pista tan complicada.

A pesar de promediar 92 puntos por partido antes del duelo, el Hapoel se quedó reducido a solo 74 gracias a la defensa madridista.

Deck y Garuba jugaron un papel fundamental recuperando balones imposibles bajo canasta.

El último minuto fue uno de los más tensos del año: cada equipo tuvo tres oportunidades sin éxito.

El Madrid utilizó hasta once jugadores durante toda la rotación mostrando profundidad táctica.

Campazzo superó a Micic dirigiendo pero ambos dejaron huella durante varios momentos.

A pesar de esta victoria épica, antes habían caído dos veces en sus últimos tres partidos europeos.

La defensa blanca se erigió como la mejor actuación defensiva hasta ahora justo cuando más lo necesitaban.

El baloncesto es como muchas cosas en la vida: puede decidirse por un despiste o un simple rebote. Y anoche en Tel Aviv quedó claro que nunca hay que dar por muerto al Real Madrid.