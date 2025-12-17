Alcaraz y Ferrero se despiden en la cima: Samuel López será el nuevo técnico del número 1 de la ATP

La última imagen parecía sacada de una película: Carlos Alcaraz levantando trofeos, ostentando el número uno del mundo, junto a Juan Carlos Ferrero, el compañero de un trayecto que comenzó en torneos ITF y culminó con victorias en los Grand Slams. Sin embargo, el tenis, como muchos aspectos del deporte profesional, no se rige por finales felices, sino por ciclos. Este miércoles se hizo evidente que uno de esos ciclos ha llegado a su fin de forma espectacular: jugador y entrenador han decidido tomar caminos separados tras más de siete años de colaboración, con Samuel López asumiendo ahora el rol de entrenador principal del murciano.

El anuncio, hecho público por Alcaraz en sus redes sociales, llega mientras el murciano se encuentra en la cúspide del ranking. Después de una temporada trepidante que le ha reportado 24 títulos, seis de ellos correspondientes a Grand Slam, y un 2025 que culminó con ocho trofeos, entre los que destacan Roland Garros, US Open y tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati), además del número uno al final del año. No es precisamente el típico contexto para una separación debido a crisis de resultados; aquí radica una de las claves de esta historia.

Un dúo que transformó el tenis

Cuando Ferrero decidió embarcarse en la aventura con un joven adolescente de El Palmar, venía de entrenar a Alexander Zverev y tenía ofertas tentadoras de otros jugadores situados entre los diez mejores del mundo. Optó por Alcaraz, quien entonces comenzaba a destacar entre los torneos ITF y challengers. El tiempo le dio la razón: en pocos años, el murciano pasó de ser una promesa a convertirse en un dominador del circuito, mostrando un estilo agresivo y eléctrico que cada vez se tornaba más completo.

La pareja se convirtió en uno de los tándems más influyentes del circuito actual.

Juntos llevaron a Alcaraz al número uno del ranking ATP, logrando triunfos en todas las superficies y manteniéndose en lo más alto pese a la presión mediática y las constantes comparaciones con Federer, Nadal y Djokovic. El reconocimiento fue mutuo: Ferrero ya había sido nombrado Entrenador del Año en 2022 y volvió a recibir este galardón en 2025, esta vez compartiéndolo con Samuel López.

En esta última temporada, ambos entrenadores guiaron a Alcaraz hacia su mejor registro histórico (71 victorias en 2025), liderando la clasificación final del año. La gira sobre tierra batida fue casi perfecta: 22 triunfos y solo una derrota entre Montecarlo, Roland Garros, Roma y la final de Barcelona. Todo ello bajo un entorno donde la palabra clave era equilibrio: disciplina, exigencia y lo más importante para ellos: “alegría al trabajar”.

El dúo Alcaraz-Ferrero ha conseguido seis Grand Slam -Roland Garros (2), Wimbledon (2) y US Open (2)–, ocho Masters 1000, ocho ATP 500, dos ATP 250, una medalla de plata olímpica y 50 semanas como número uno del ranking.

La carta de Alcaraz: una despedida desde lo alto

El mensaje publicado por Alcaraz tiene un tono más cercano al homenaje que a una despedida dolorosa. El murciano reconoce que “es muy difícil” redactar ese post y enfatiza que la decisión llega “tras más de siete años juntos”, durante los cuales Ferrero transformó sus “sueños infantiles en realidades”.

Hay dos frases que capturan perfectamente el momento:

“ Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba ”.

”. “Me has hecho crecer como deportista pero sobre todo como persona… Me quedo con el camino recorrido juntos”.

No hay reproches ni menciones a malos resultados o desencuentros públicos. La narrativa oficial habla sobre un cierre de ciclo y nuevas aventuras para ambos. Alcaraz subraya que siente “la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar”. En términos de gestión de imagen es un manual perfecto: se termina la relación profesional pero se preserva la conexión personal sin alimentar rumores innecesarios justo cuando comienza la preparación para el nuevo curso.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025

Samuel López: del segundo al primer espada

El vacío no dura ni un instante. El nuevo responsable ya estaba dentro del equipo: Samuel López, quien compartía las labores técnicas con Ferrero y formó parte crucial en la reestructuración del grupo durante los últimos dos años. Exentrenador de Pablo Carreño Busta y también vinculado a Nicolás Almagro, López conocía bien cómo funcionaba la Ferrero Tennis Academy así como el entorno alrededor de Alcaraz, lo cual ha facilitado su ascenso natural.

Su perfil complementa bien al estilo de Ferrero: él mismo definía su enfoque como “más estricto y serio”, mientras describía a Samuel como “más abierto y bromista pero con la seriedad necesaria para trabajar”. En 2025 esa combinación resultó en un premio conjunto como Entrenadores del Año ATP además de una temporada casi perfecta para el murciano.

A partir de ahora, López asumirá el mando total:

Acompañará a Alcaraz durante su próxima gira por Australia.

Se encargará de la planificación deportiva global pensando ya en 2026, teniendo como primer gran reto el Open de Australia .

. Tendrá que lidiar con la presión inherente a liderar un proyecto ya consolidado sin margen para errores.

Los responsables del circuito habían anticipado durante otoño que el plan para 2025-2026 incluía liberar parte de los viajes programados para Ferrero bajo un enfoque más racional respecto a los torneos. Este cambio supone, prácticamente hablando, una transición definitiva: Ferrero deja atrás su rol como “refuerzo” para convertirse en la figura visible del nuevo proyecto.