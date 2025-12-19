Euroliga: El Real Madrid se repone en el último cuarto y triunfa con un 95-90 sobre un combativo Paris Basketball

Real Madrid despertó en el último instante para superar al Paris Basketball por 95-90 en el Movistar Arena, en un emocionante partido correspondiente a la jornada 17 de la Euroliga, que tuvo al equipo blanco al borde del abismo hasta los últimos minutos.

Los dirigidos por Sergio Scariolo, tras su derrota del martes en Milán, consiguen así su décimo triunfo de la temporada (10-7) y evitan un nuevo tropiezo en una semana complicada con doble jornada.

El Paris Basketball, con su estilo vertiginoso y la defensa más débil de la competición, que permite 86,5 puntos por partido, puso a prueba la fortaleza del Madrid desde el primer segundo. Los franceses, que ocupan el penúltimo lugar con un récord de 5-11, marcaron el ritmo del encuentro con lanzamientos de tres y rápidas transiciones, liderados por jugadores como Sebastián Herrera y Rhoden, logrando una ventaja de siete puntos antes del descanso.

El Real Madrid se sintió incómodo, sin poder controlar el juego, pero aguantó el empuje rival gracias a destellos individuales que mantuvieron viva la esperanza de remontar.

Un partido lleno de emoción, cuarto a cuarto

El encuentro fue un vaivén emocional, con un marcador muy ajustado durante cada periodo. Aquí está el desglose más relevante:

Primer cuarto (24-21) : Comenzó equilibrado, con triples de Campazzo y Abalde para los locales. Sin embargo, el Paris respondió con aciertos desde fuera y tomó la delantera.

: Comenzó equilibrado, con triples de y para los locales. Sin embargo, el respondió con aciertos desde fuera y tomó la delantera. Segundo cuarto (49-50 al descanso) : Los visitantes ampliaron su ventaja gracias a canastas de Rhoden y Herrera . Aunque Tavares y Maledon hicieron lo posible para evitar males mayores, el Madrid se fue al vestuario cuatro puntos abajo.

: Los visitantes ampliaron su ventaja gracias a canastas de y . Aunque y hicieron lo posible para evitar males mayores, el Madrid se fue al vestuario cuatro puntos abajo. Tercer cuarto (70-74) : El Paris mantuvo su dominio con triples de Hifi y Stevens , aunque los esfuerzos de Okeke y Lyles lograron recortar distancias. El Madrid llegó al último cuarto siete puntos detrás.

: El mantuvo su dominio con triples de y , aunque los esfuerzos de y lograron recortar distancias. El Madrid llegó al último cuarto siete puntos detrás. Último cuarto (95-90): Aquí se desató la reacción blanca. Un parcial arrollador liderado por Maledon, Lyles y Tavares cambió las tornas. Triples decisivos de Lyles, mates espectaculares de Garuba, junto a penetraciones del francés sellaron el destino del encuentro.

En los momentos finales, con el marcador en 94-90, Maledon anotó una complicada canasta a dos puntos a solo nueve segundos del final, asegurando así la victoria. Aunque Deck falló un tiro libre, logró encestar otro posterior, mientras que el rebote defensivo del Madrid frustró cualquier intento final parisino. Un desenlace digno de película que dejó a los 7.645 espectadores al borde del infarto.

El héroe indiscutible fue sin duda Théo Maledon, quien se destacó con sus 21 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, liderando la remontada y cerrando el partido con brillantez. El francés, exjugador del Asvel, hizo historia al convertirse en el autor del punto un millón en la historia de la Euroliga. Le siguieron en anotación otros destacados como Tavares (16 puntos, 6 rebotes y 4 tapones), que mostró su dominio bajo los tableros; también brilló Lyles (14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) casi alcanzando un triple-doble; además de Garuba (6 puntos), fundamental en defensa con mates cruciales. Por parte del Paris, aunque Hifi no estuvo certero (5/20), destacaron Ouattara, M’Baye y Herrera con triples mortales.

Esta victoria llega en un momento dulce para el Real Madrid, que acumula ya siete triunfos consecutivos en competiciones oficiales; cuatro de ellos en Euroliga. Antes de este enfrentamiento, los blancos habían goleado al Baskonia (92-84 en jornada 15) y habían mejorado su rendimiento como visitantes con victorias en Granada, Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes y La Laguna Tenerife. Sin embargo, el tropiezo ante Milán (89-82) frente al Armani recordaba ciertas vulnerabilidades: solo logran anotar 8,6 triples por encuentro con un porcentaje del 34%, su talón de Aquiles. Ante el Paris, que posee la peor defensa del torneo, no supieron aprovechar esa ventaja hasta el final lo que genera ciertas dudas: ¿fue una reacción digna de campeones o sólo un susto evitado?

Los parisinos debutantes demostraron garra y vendieron cara su derrota recordando su hazaña en el último Play-In. Su ritmo frenético –50 puntos anotados sin su estrella– puso contra las cuerdas al Madrid, que encajó los mismos 50 tantos que recibió ante Milán. En este sentido, Scariolo movió piezas desde el banquillo: entraron Llull (2 puntos), Len (2) y Kramer (0), pero los franceses respondieron con Dokossi y Faye. Los árbitros croata, portugués y serbio dirigieron sin expulsiones en un partido limpio pero intenso.

Con esta victoria, en la tabla tras la jornada 17, el Real Madrid asciende hasta la novena posición (10-7), acercándose al Top6 que garantiza acceso directo a playoffs. Otros resultados destacados incluyen: Maccabi 85-82 Valencia, Panathinaikos 93-82 Hapoel, Fenerbahçe 87-72 Milán, mientras que sigue activo también Anadolu Efes. La próxima semana los blancos cierran este año enfrentándose al equipo de Mónaco; será crucial consolidar esta racha positiva. Si casi caen ante el Paris en casa ¿qué sucederá fuera? Las dudas surgen: ganan pero parece que sobreviven más que dominan.

El impacto de esta victoria va más allá del resultado inmediato. La explosión de Maledon despeja interrogantes sobre su rol tras llegar este verano; Lyles se posiciona como jugador completo; mientras Tavares recuerda por qué es pieza clave defensiva. El equipo aguanta sin brillar completamente pero fiel a lo suyo; sin embargo, en una Euroliga muy igualada –con apenas dos victorias entre primero y décimo– estos puntos son valiosos oro puro. Los franceses avisan: tienen juventud y descaro suficiente para no ser considerados carne fácil para nadie. El camino hacia el título exigirá más consistencia por parte del Madrid. Humorísticamente hablando si cada encuentro es una obra maestra del suspenso podrían rodar su propia serie para Netflix titulada «Remontadas extremas».

Y así quedaron los quintetos iniciales:

Real Madrid : Campazzo (7), Abalde (4), Hezonja (6), Okeke (9), Tavares (16).

: (7), (4), (6), (9), (16). Paris Basketball: Ritmo alto con jugadores como Hifi , Rhoden , Stevens .

Con un total de 7.645 aficionados presentes en el Movistar Arena , la atmósfera fue clave para impulsar esa reacción final tan esperada. Dos visitas destacadas –sin entrar mucho en detalles pero sí añadiendo ese toque especial– elevaron aún más la velada.

Curiosidades finales : Maledon marcó ese histórico punto número uno millón de la Euroliga . Tavares añadió cuatro tapones demostrando su dominio absoluto. El Paris logró anotar cincuenta puntos sin contar con Hifi al cien por cien; igual cifra encajada por el Madrid ante Milán . Garuba fue clave anotando un mate crucial cuando estaban empatados a 80 . Partido limpio sin expulsiones aunque destacaron los cuatro robos realizados por Campazzo . El Real Madrid sigue invicto casi en casa sumando ya siete victorias consecutivas esta temporada dentro del Movistar Arena.

:

Una noche donde primó el baloncesto puro deja al Real Madrid vivo mientras sus aficionados quedan con emociones encontradas preguntándose si será menos angustiosa la próxima ocasión.