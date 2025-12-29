Real Madrid 91 – Unicaja 82: Remontada y 10ª victoria seguida en Liga

El 28 de diciembre de 2025, el Movistar Arena se encontraba abarrotado y acostumbrado a ver sonrisas.

El Real Madrid volvió a seguir su habitual guion: sufrir durante tres cuartos y desatarse cuando el partido se vuelve intenso. El 91-82 frente a Unicaja no cuenta toda la historia, pero deja dos titulares contundentes: remontada desde -14 y 10ª victoria consecutiva en la Liga Endesa, que afianza a los de Sergio Scariolo como líderes con un balance de 11-1.

Durante 26 minutos, parecía que la noche podría torcerse. El equipo malagueño dominaba, jugaba más suelto y llegó a colocar un inquietante 48-62 en el marcador.

Pero el Madrid, sostenido por su físico y profundidad de plantilla, además de un último cuarto lleno de intensidad competitiva, cerró el año sin conocer la derrota en casa durante toda la liga y extendió su impresionante racha como local hasta los 37 partidos consecutivos sin perder en Liga Endesa en el Movistar Arena.

De dominar el ritmo a perder el control: dos partidos en uno

El encuentro se dividió en dos mitades claramente diferenciadas, casi como si fueran dos partidos distintos.

En la primera parte, fue Unicaja quien llevó la batuta:

Cerró el primer cuarto por delante con un 27-30 .

. Se fue al descanso con una ventaja sólida de 46-54 , tras dominar los rebotes y crear buenas oportunidades de tiro.

, tras dominar los rebotes y crear buenas oportunidades de tiro. Al regreso del vestuario dio su mayor estirón: un parcial de 2-8 al inicio y máxima ventaja de +14 (48-62, minuto 26).

El guion cumplía exactamente con lo que buscaba el equipo de Ibon Navarro:

circulación fluida,

valentía para atacar la pintura,

acierto exterior en la primera mitad

y buena gestión del campo abierto.

Sin embargo, el problema para Unicaja fue que ese plan se vino abajo cuando el Madrid intensificó su defensa. A partir de ahí se vio otro partido: el del vendaval blanco.

El parcial que lo cambió todo: del 48-62 al rodillo blanco

El momento clave llegó mediado el tercer cuarto. Con un marcador de 48-62, el Madrid ajustó su defensa, endureció las líneas de pase y convirtió cada error malagueño en una oportunidad para correr.

Los números del tramo decisivo son abrumadores:

Entre los minutos 24 y 30, el Real Madrid firmó un parcial de 23-4 que le permitió pasar del abismo a liderar el marcador.

que le permitió pasar del abismo a liderar el marcador. Desde la máxima ventaja de Unicaja (48-62) hasta el final del tercer cuarto, el parcial fue de 17-2 para los blancos.

para los blancos. El tercer periodo concluyó con un 25-12 favorable al Madrid, que pasó a dominar por 71-66.

La defensa blanca secó a Unicaja:

Los malagueños estuvieron casi cinco minutos sin anotar durante la remontada madridista.

durante la remontada madridista. Tras el descanso firmaron un durísimo 0/13 en triples, una carga imposible de compensar ante un rival como este.

El final del encuentro fue más cuestión de gestión que una exhibición. Unicaja llegó a acercarse a tres puntos (77-74) mediado el último cuarto, pero el Madrid mostró más paciencia, más físico y sobre todo más calidad para decidir.

Hezonja, Garuba y Maledon: el triángulo clave para la remontada

En una plantilla tan amplia como esta, la lista de actores secundarios que se convierten en protagonistas cambia cada semana. En esta ocasión, los focos se centraron en tres nombres:

Mario Hezonja Logró 19 puntos y 8 rebotes , siendo fundamental en los momentos críticos y uno de los que mejor supo cuándo acelerar o aprovechar el rebote ofensivo.

Usman Garuba Transformó la energía defensiva del equipo: defensa intensa, ayudas rápidas y capacidad para cambiar bien durante los bloqueos. Su mate para colocar el marcador en 65-64 al final del tercer cuarto simboliza ese giro emocional del partido.

Theo Maledon Se destacó como rematador. En los últimos dos minutos, con penetraciones y un crucial 2+1 que llevó la ventaja a +10 (87-77), terminó por quebrar la resistencia malagueña.



Así cerró el Madrid un partido donde, sin una versión arrolladora de Tavares, quien acabó eliminado por cinco faltas, demostró que su arsenal interior y su perímetro pueden compensar casi cualquier ausencia o mala noche individual.

Unicaja compite… pero se topa con el gigante Madrid

Para Unicaja, este resultado deja un sabor agridulce. Durante 25 o 26 minutos fueron superiores; mostraron personalidad y presentaron argumentos ofensivos sólidos. Jugadores como Balcerowski (17 puntos), Duarte (16) o Tillie (12) mantuvieron al equipo en distintos momentos.

El problema surgió cuando se convirtió en una batalla tanto física como mental:

Pérdidas penalizadas durante las transiciones.

Caída total desde la línea de tres tras el descanso ( 0/13 ).

). Dificultades para cerrar rebotes y controlar el ritmo del juego.

Las palabras de Ibon Navarro tras finalizar reflejan bien esa brecha competitiva actual:

“Hemos hecho muchas cosas bien; hemos mejorado muchos aspectos que queríamos trabajar, pero aún no nos da para vencer a un equipo como Real Madrid**, especialmente aquí”.

El técnico vitoriano subrayó la necesidad de estar mejor preparados ante esa subida vertiginosa de intensidad del rival en ese tercer cuarto; fue allí donde su equipo perdió las riendas del partido debido a malas decisiones y tiros forzados.

La lectura desde Málaga es doble:

Por un lado, compiten ante “uno de los mejores equipos europeos” durante gran parte del encuentro. Por otro lado, queda claro que hoy por hoy hace falta casi un partido perfecto para vencerles… ¡y ni así hay garantías!

Diez victorias seguidas, liderato sólido y fortaleza histórica en casa

Más allá del resultado final, esta victoria tiene un peso significativo dentro del contexto actual de la Liga Endesa 2025–26:

El Real Madrid acumula ya 10 victorias seguidas en ACB, todas ellas después de su único tropiezo liguero hasta ahora contra Baskonia.

Mantiene así su posición como líder con registro 11–1 y cerró este año sin conocer derrota alguna como local.

Amplía también su récord histórico con triunfos consecutivos en casa hasta alcanzar los 37 partidos sin perder en ACB; una racha que abarca tres temporadas enteras.

Este dato resume bien la realidad actual: ganar dentro del feudo blanco se ha vuelto casi una misión imposible. Desde marzo de 2024 nadie ha conseguido hacerlo.

No obstante, hay que tener presente que el calendario no da tregua alguna. Ahora le toca al Madrid visitar al UCAM Murcia, su inmediato perseguidor en tabla (10–2), donde tendrán lugar enfrentamientos directos por ese liderato; esto pondrá a prueba la solidez detrás de esta racha.

Más allá estadísticas o pergaminos históricos, esa salida dirá mucho sobre cómo está realmente preparado este equipo dirigido por Scariolo durante esta fase regular.