Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles y mantiene la pasión intacta

Cristiano Ronaldo volvió a dejar claro que su hambre de goles no se apaga. En la gala Globe Soccer 2025, el delantero portugués dejó caer una promesa ambiciosa: alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Con 956 tantos acumulados entre Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al Nassr, Ronaldo señaló que la clave será la salud: “Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”.

La velada, que reunió a figuras destacadas del deporte, tuvo a Ronaldo como protagonista destacado al recibir el premio al Mejor Jugador de Oriente Medio, por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

Ronaldo aprovechó el reconocimiento para reiterar su compromiso: «Sigo teniendo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegues, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y llegar a la cifra que todos sabéis».

Con un tono optimista, el portugués agradeció el apoyo de su entorno y de su familia, y dejó claro que su ambición no tiene fecha de caducidad: “Disfrutad de la noche y feliz año nuevo”. El debate quedó abierto sobre si la marca de los 1000 goles acercarse podría en los próximos años, siempre que las lesiones respetaran su impusó.