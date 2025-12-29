  • ESP
Noche de gala en Global Soccer 2025

Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles y mantiene la pasión intacta

El delantero de Al Nassr, ganador del premio al Mejor Jugador de Oriente Medio, confía en superar la barrera de los mil tantos si las lesiones respetan su trayectoria.

Cristiano Ronaldo volvió a dejar claro que su hambre de goles no se apaga. En la gala Globe Soccer 2025, el delantero portugués dejó caer una promesa ambiciosa: alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Con 956 tantos acumulados entre Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al Nassr, Ronaldo señaló que la clave será la salud: “Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”.

La velada, que reunió a figuras destacadas del deporte, tuvo a Ronaldo como protagonista destacado al recibir el premio al Mejor Jugador de Oriente Medio, por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

Ronaldo aprovechó el reconocimiento para reiterar su compromiso: «Sigo teniendo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegues, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y llegar a la cifra que todos sabéis».

Con un tono optimista, el portugués agradeció el apoyo de su entorno y de su familia, y dejó claro que su ambición no tiene fecha de caducidad: “Disfrutad de la noche y feliz año nuevo”. El debate quedó abierto sobre si la marca de los 1000 goles acercarse podría en los próximos años, siempre que las lesiones respetaran su impusó.

