Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Barça vs Real Madrid de la Supercopa de España

11 de enero de 2026. La noche cae sobre Arabia Saudí, con Yeda bajo el foco mundial.

El clásico Barcelona–Real Madrid decide quién se lleva el primer trofeo del fútbol español este año. Mientras medio mundo se pregunta a qué hora encender la tele, el otro medio repasa las bajas, los árbitros y los recuerdos recientes del desierto saudí.

Lo que comenzó como un aperitivo en agosto ha evolucionado hasta convertirse en una pasarela invernal repleta de estrellas, cheques saudíes y estadísticas cruzadas.

El guion es familiar: Barça y Real Madrid han hecho de las finales de Supercopa en Arabia su hábitat natural. Se enfrentarán por cuarta vez consecutiva en un desenlace que combina morbo competitivo, negocio global y un inevitable escepticismo.

Dónde, cómo y cuándo ver por TV la final de la Supercopa

Antes de adentrarnos en tácticas, árbitros o lesiones, lo esencial es saber cómo acomodarse en el sofá sin perderse el saque inicial.

Día del partido : domingo 11 de enero de 2026 .

: domingo . Hora : 20:00 horas (hora peninsular española). En Canarias será a las 19:00.

: (hora peninsular española). En Canarias será a las 19:00. Estadio : King Abdullah Sport City (KASC) , ubicado en Yeda, Arabia Saudí.

: , ubicado en Yeda, Arabia Saudí. Formato: final a partido único; si hay empate al final del tiempo reglamentario, se irán directamente a penaltis, sin prórroga.

Canales y plataformas donde verlo

En España, la final tiene un dueño claro en la televisión:

Movistar+ posee los derechos exclusivos para emitir la Supercopa de España 2026 en el mercado español.

posee los derechos exclusivos para emitir la Supercopa de España 2026 en el mercado español. El encuentro estará disponible en uno de sus canales deportivos de pago (la cobertura habitual incluye la señal en Movistar Plus+ y su app).

y su app). No habrá señal gratuita en abierto en España: es necesario contar con una suscripción.

Si no cuentas con televisión de pago, aquí van algunas opciones para seguir el clásico:

Streaming de pago : puedes verlo a través de la aplicación y la web de Movistar+, accesible desde móvil, tablet, ordenador y smart TV para los abonados.

: puedes verlo a través de la aplicación y la web de Movistar+, accesible desde móvil, tablet, ordenador y smart TV para los abonados. Radio : grandes emisoras generalistas y deportivas (Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca, RNE, RAC1…) ofrecerán narración completa desde Yeda.

: grandes emisoras generalistas y deportivas (Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca, RNE, RAC1…) ofrecerán narración completa desde Yeda. Directos minuto a minuto: varios medios digitales especializados brindarán narración escrita junto a estadísticas en tiempo real y análisis táctico a través de sus páginas web y aplicaciones.

Para quienes viajan fuera del país:

Es recomendable revisar qué operadores tienen derechos sobre competiciones españolas en cada lugar.

Recuerda ajustar la hora local: 20:00 peninsular equivale a 19:00 en Canarias; 19:00 en Londres; 14:00 en Nueva York o 11:00 en Los Ángeles, entre otros husos horarios.

Un clásico en Yeda: contexto, antecedentes y formato saudí

Desde 2019, la Supercopa de España se ha trasladado a Arabia Saudí bajo un nuevo formato de Final Four, que incluye dos semifinales y una final disputadas entre el 7 y el 11 de enero de 2026.

La edición actual ha reunido a:

Barcelona (campeón de Liga y Copa 2024-25).

(campeón de Liga y Copa 2024-25). Real Madrid (subcampeón liguero).

(subcampeón liguero). Atlético de Madrid (tercero en Liga).

(tercero en Liga). Athletic Club (cuarto clasificado).

El camino hacia la final ha sido contundente pero algo desigual:

El Barça dirigido por Hansi Flick arrolló al Athletic con un contundente 5-0 , demostrando su gran estado físico como líder liguero y vigente campeón del torneo.

arrolló al Athletic con un contundente , demostrando su gran estado físico como líder liguero y vigente campeón del torneo. Por su parte, el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso, aunque sufrió más dificultades, logró eliminar al Atlético con un ajustado 1-2, gracias a su capacidad ofensiva y una actuación sobresaliente de Courtois.

El escenario también cuenta con peso histórico:

Será la cuarta final consecutiva entre ambos equipos .

. Balance reciente: el Barça ha conquistado dos títulos (2023 y 2025), mientras que el Real Madrid tiene uno (2024) bajo su nombre.

En la última final disputada entre ellos, el Barcelona se impuso con un claro marcador de 2-5 , un resultado que aún duele en Chamartín.

, un resultado que aún duele en Chamartín. En su último enfrentamiento liguero antes esta Supercopa, el Madrid salió victorioso con un marcador de 2-1, destacando las actuaciones sobresalientes de Mbappé y Bellingham.

Este torneo se ha convertido ya en el primer título oficial del calendario español. Se juega durante plena temporada futbolística; los cuatro participantes están también inmersos en Champions League. Esto obliga a entrenadores a gestionar minutos y rotaciones con meticulosidad casi quirúrgica.

Designación arbitral y cambio inesperado

La designación arbitral para este clásico recayó sobre el colegiado andaluz José Luis Munuera Montero, quien cuenta con gran experiencia internacional para dirigir encuentros cargados de tensión como este.

Sin embargo, según informó la federación poco más de 24 horas antes del partido se produjo un pequeño ajuste dentro del equipo arbitral:

Se mantiene a Munuera Montero como árbitro principal.

como árbitro principal. No obstante, hubo cambios entre los asistentes; una modificación que el Comité Técnico de Árbitros justifica por razones organizativas sin afectar al desarrollo del encuentro principal.

El equipo también contará con apoyo VAR proporcionado por la RFEF para revisar jugadas clave como goles o penaltis e identificar jugadores implicados.

En un clásico que acapara tanta atención internacional cualquier decisión arbitral cobra mayor relevancia. Las horas previas combinan una revisión exhaustiva sobre los criterios disciplinarios que aplicará Munuera junto con las previsiones habituales sobre tarjetas amarillas para frenar transiciones rápidas o controlar protestas masivas.

Bajas, dudas y estado físico del Real Madrid y Barça

Llegar a una final tan temprano implica siempre dejar huellas. La lista de lesiones podría influir notablemente en cómo se desarrolle el encuentro.

Real Madrid: defensa debilitada y ataque pendiente

El conjunto blanco llega al choque enfrentando claros problemas defensivos:

La baja segura es la del central brasileño Militao , quien está fuera por largo tiempo debido a una lesión.

, quien está fuera por largo tiempo debido a una lesión. Además, hay dudas sobre si podrá contar con Rüdiger , quien salió tocado tras jugar contra el Atlético.

, quien salió tocado tras jugar contra el Atlético. Los jugadores Raúl Asencio y Rodrygo , también son duda debido a molestias físicas; su participación dependerá mucho del calentamiento previo al partido.

y , también son duda debido a molestias físicas; su participación dependerá mucho del calentamiento previo al partido. Por otro lado, hay buenas noticias pues Kylian Mbappé ha recibido el alta competitiva; él ha viajado hasta Yeda y está listo para ser alineado por Xabi Alonso.

Esta combinación podría dar lugar a varios planteamientos tácticos: