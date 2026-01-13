El Celta de Marcos Alonso se impone con oficio en el Sánchez Pizjuán (0-1)

En un Sánchez Pizjuán lleno de emoción y tensión, el Celta de Vigo demostró su experiencia para llevarse los tres puntos ante el Sevilla este lunes 12 de enero de 2026.

El gol decisivo llegó en el minuto 88, gracias a un penalti ejecutado por Marcos Alonso, quien engañó al guardameta sevillista y desató la alegría entre los aficionados celestes presentes. Este tanto no solo significó una victoria vital, sino que también marcó la cuarta derrota seguida para los andaluces, que se encuentran ahora a solo tres puntos de la zona de descenso.

Durante gran parte del encuentro, ambos equipos mostraron una igualdad notable, generando ocasiones pero sin concretar. Los celestes, dirigidos con firmeza, mostraron más insistencia: Ilaix Moriba malogró una clara oportunidad en la primera mitad al enviar un tiro fácil por encima del arco, aunque se redimió en el momento crucial.

El mediocentro francés penetró en el área del Sevilla, cayó tras un contacto con la defensa local y el árbitro no dudó en señalar el penalti. Alonso, veterano exjugador del Chelsea, asumió la responsabilidad con total tranquilidad y colocó al Celta en una posición privilegiada para soñar con Europa.

El contexto de una noche dramática

Los sevillistas llegaban al enfrentamiento tras tres derrotas consecutivas sin haber anotado, lo que generaba un ambiente tenso tanto en el vestuario como entre los espectadores. Los 31.000 aficionados del Pizjuán no lograron motivar a su equipo, que ya acumula cuatro partidos sin marcar en LaLiga. Esta nueva decepción les deja en la 14ª posición, apenas tres puntos por encima de la zona roja. El penalti señalado a favor del Celta fue la gota que colmó el vaso: protestas encendidas de los hinchas y un equipo moralmente tocado que ahora observa con preocupación el calendario.

En contraposición, el Celta disfruta de su mejor momento esta temporada. Con esta victoria, extienden su racha invicta a cinco partidos, habiendo conseguido 13 puntos de los últimos 15 posibles. Este triunfo les catapulta hasta la sexta plaza, empatados a puntos con el Real Betis, avivando sus aspiraciones europeas. En Balaídos respiran optimismo: la experiencia mostrada en Sevilla, junto a un bloque sólido, les posiciona como serios candidatos para alcanzar competiciones continentales. ¿Podrán mantener este ritmo en una liga tan exigente?

Análisis táctico: pragmatismo gallego frente al bloqueo hispalense

El Celta optó por una estrategia inteligente desde el pitido inicial. Bajo las órdenes de su entrenador, priorizaron el control del centro del campo con a Moriba como eje creativo y las bandas como vías principales de ataque. A sus 35 años, Marcos Alonso demostró su versatilidad: no solo anotó el gol decisivo, sino que también brindó salida limpia desde atrás y aportó experiencia en los momentos críticos. Los gallegos lograron generar superioridad numérica en el área rival, lo que provocó errores defensivos por parte del Sevilla.

El conjunto sevillista cometió errores debido a su ansiedad por dominar la posesión. Su falta de gol lastró cualquier intento ofensivo; cuatro partidos sin anotar evidencian un problema crónico en su ataque: delanteros aislados, mediocampo sin llegada y una defensa vulnerable. Esta derrota agrava aún más la crisis interna del club, alimentando rumores sobre posibles cambios en el banquillo y aumentando la presión sobre la directiva para actuar durante el mercado invernal.

Equipo Posición Puntos Diferencia con respecto Celta Vigo 6ª (empatado con Betis) Igualado al 5º Pelea por Europa Sevilla 14ª – 3 puntos del descenso

Antecedentes: rachas opuestas que definen la jornada

El Celta llega lanzado a 2026. Sus últimos cinco encuentros ligueros son un auténtico recital: cuatro victorias y un empate, encajando solo dos goles. Este rendimiento les permite soñar con metas importantes, algo impensable hace unos meses cuando coqueteaban con los puestos bajos de la tabla. La contribución de veteranos como Alonso, fichaje sorpresa que ya suma asistencias y goles decisivos, ha sido clave. Además, jóvenes como Moriba aportan frescura y desequilibrio al equipo.

En contraste, la situación del Sevilla es completamente diferente. Cuatro derrotas consecutivas sin marcar representan su peor momento en años. Históricamente fuerte como local, el Pizjuán se ha convertido en un fortín vulnerable esta temporada. Esta irregularidad choca frontalmente con su historial glorioso en competiciones europeas; hoy por hoy, su prioridad es escapar del descenso. ¿Cuánto tardarán en reaccionar? El escepticismo crece entre los aficionados que empiezan a exigir cambios.

Pronósticos: ¿Europa para el Celta o milagro sevillista?

De cara al futuro, el Celta se perfila como favorito para alcanzar las plazas europeas. Con esta inercia positiva podría superar al Betis en la próxima jornada y asaltar el top-5 de LaLiga. Las casas de apuestas ya sitúan sus posibilidades de clasificación europea por encima del 60%, valorando su solidez defensiva y un contraataque letal. Sin embargo, saben que esta liga no perdona: cualquier tropiezo ante rivales directos podría enfriar rápidamente ese entusiasmo acumulado. Pero con jugadores como Alonso y Moriba mostrando gran forma, los vigueses parecen preparados para dar más sorpresas.

Por otro lado, para el Sevilla las perspectivas son sombrías. Se estima un riesgo del 40% de descenso si no corrigen rápidamente su rumbo durante las próximas jornadas; necesitan urgentemente un delantero que rompa esta sequía goleadora –los rumores apuntan a varios nombres sobre la mesa– además de recuperar la confianza entre sus filas. Con humor negro algunos aficionados comentan: «Si ese penalti fue dudoso, al menos nos dio una excusa para no fallar solos». Pero claro está; estar a tres puntos del abismo es una advertencia clara.

El impacto va más allá de lo meramente deportivo; económicamente hablando, este triunfo eleva el valor de mercado del Celta, atrayendo sponsors europeos interesados. Socialmente une a Galicia alrededor de un equipo que evoca épocas doradas pasadas. En Sevilla cada derrota aumenta la presión mediática: críticas acérrimas en portadas y debates radiofónicos sobre cómo se gestiona la situación actual del club. El fútbol puede ser cruel; un penalti transformado en el minuto 88 puede cambiar destinos.

Y para cerrar con una pizca de ironía divertida: ¿quién hubiera imaginado que sería Marcos Alonso, ese lateral eterno, quien se convertiría en verdugo del Sevilla? La liga sigue siendo impredecible; sin duda alguna, el aroma europeo comienza a notarse alrededor del Celta.