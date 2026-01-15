Copa del Rey: Chimy Ávila salva al Betis del Elche y el Alavés sorprende al Rayo para avanzar a cuartos de final

La jornada del miércoles 14 de enero de 2026 dejó dos relatos muy diferentes en los octavos de final de la Copa del Rey.

Por un lado, el Real Betis protagonizó una remontada memorable gracias a los goles de Chimy Ávila. Por otro, el Deportivo Alavés mostró su eficacia ante un Rayo Vallecano que se desmoronó tras quedarse con diez hombres. Con estas victorias, ambos equipos se aseguran un lugar en los cuartos de final, una ronda que no pisaban los vitorianos desde hace ocho años.

En el estadio de La Cartuja, el Betis tuvo que dar la vuelta a una primera mitad donde el Elche mostró clara superioridad. Los ilicitanos dominaron el balón con un 64% de posesión, aunque sin lograr ser contundentes en ataque.

El equipo dirigido por Eder Sarabia jugó con inteligencia y paciencia, esperando su oportunidad. Y esta llegó. En el minuto 58, tras un saque de esquina mal defendido por la zaga verdiblanca, Leo Petrot cabeceó dentro del área pequeña para poner el 0-1 en el marcador. El Elche soñaba con dar la campanada. Poco después, Álvaro Rodríguez tuvo el 0-2 en sus pies, pero el palo se interpuso entre él y el gol tras conectar un centro perfecto desde la banda.

Fue entonces cuando Manuel Pellegrini decidió hacer cambios. En el minuto 55, el técnico chileno realizó un triple sustitución que alteró por completo la dinámica del encuentro. Ingresaron Fornals, Pablo García y Chimy Ávila, un argentino que no había podido marcar en toda la temporada y que muchos consideraban apartado del proyecto bético. La entrada de estos tres futbolistas revitalizó al equipo. El Betis despertó y comenzó a generar peligro constante gracias a Ruibal, quien fue el más destacado entre los verdiblancos esa noche.

En el minuto 67, una combinación entre Antony y Fornals culminó con un pase atrás perfecto que Chimy Ávila remató de primeras para establecer el 1-1. Este gol reactivó a los aficionados y desestabilizó al Elche, que empezó a perder terreno y seguridad defensiva.

La remontada se completó en el minuto 79 cuando Ruibal, mostrando pura fuerza en la línea de fondo, ganó un balón dividido a Pedrosa y dejó servido el esférico para que Chimy Ávila anotara su segundo tanto de la noche. Ese argentino que parecía relegado al banquillo se convirtió en héroe para un Betis que supo reaccionar cuando más lo necesitaba. Aunque el Elche lo intentó hasta el último segundo, Adrián, tercer portero verdiblanco, realizó una parada crucial en los minutos finales para sellar una clasificación que parecía inalcanzable apenas media hora antes.

Los babazorros se imponen a los franjirrojos vallecanos

En Mendizorroza, la historia del Alavés fue completamente distinta. Los vitorianos se enfrentaron a un Rayo decidido a sorprender, pero se encontraron con un equipo bien organizado y efectivo. La primera mitad fue equilibrada; ambos equipos buscaban hacerse con el control sin lograr dominar claramente. La mejor ocasión del Rayo llegó en el minuto 35 con un remate de Fran Pérez desde el punto penalti que obligó al guardameta Raúl Fernández a brillar bajo los palos. Sin embargo, la lesión de Camello en el minuto 39 comenzó a desestabilizar a los madrileños, y las modificaciones realizadas por Iñigo Pérez no lograron restablecer ese equilibrio.

Apenas comenzada la segunda mitad, en el minuto 49, llegó el gol del Alavés. Una pérdida de balón del Rayo permitió a Mañas lanzarse hacia el área vallecana. El balón rebotó hacia el segundo palo donde Toni Martínez, con instinto goleador, empujó la pelota al fondo de la red sin dudarlo. Ese 1-0 abrió las puertas del encuentro y aunque el Rayo intentó reaccionar rápidamente, sus cambios no surtieron efecto suficiente. En el minuto 69 llegó uno de los momentos decisivos: Isi Palazón, quien había ingresado al campo apenas siete minutos antes, levantó excesivamente la pierna para controlar un balón y golpeó a Aleñá en su hombro. El árbitro Hernández Maeso no dudó en mostrarle tarjeta roja directa; una decisión confirmada sin reservas por parte del VAR.

Con diez hombres sobre el césped, las esperanzas del Rayo comenzaron a desvanecerse rápidamente. Mientras tanto, el Alavés aprovechaba su superioridad numérica para buscar cerrar la contienda. En el minuto 89, Carlos Vicente recogió un mal despeje de Cárdenas y desde lejos disparó sin apenas ángulo para hacer estallar las redes con un contundente 2-0. Este gol puso fin a una noche complicada para los vallecanos, quienes terminaron sin opciones claras de remontar y con diez jugadores sobre la cancha. Bajo la dirección de Eduardo Coudet, los vitorianos demostraron su capacidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por sus rivales y mantener la concentración incluso cuando parecen tener controlado todo.

Ambas victorias abren las puertas hacia los cuartos de final para dos equipos que llegan con relatos muy distintos. El Betis ha demostrado tener recursos para revertir situaciones adversas incluso cuando todo parece perdido; mientras tanto, el Alavés ha puesto de manifiesto que tanto la paciencia como un sólido orden defensivo pueden ser tan efectivos como cualquier estrategia más vistosa en este deporte tan impredecible como cautivador. La Copa del Rey sigue regalando relatos llenos de drama y giros inesperados que mantienen viva la ilusión tanto para jugadores como aficionados.