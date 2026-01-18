Muriqi desata su furia goleadora y hunde a un Athletic de Bilbao que no levanta cabeza

Vedat Muriqi ha dejado su huella en la historia del Mallorca con un brillante hat-trick. El delantero kosovar, de 31 años, firmó esta hazaña en su primer encuentro como local desde su llegada a la isla en 2022, guiando a los bermellones hacia una victoria de 3-2 frente al Athletic Bilbao en la jornada 20 de La Liga. Este triunfo llega en un momento crucial para los de Jagoba Arrasate, quienes enfrentaban una racha difícil acompañada de las quejas de la afición por los resultados. Con 21 puntos ahora en su haber, el equipo mallorquín respira aliviado y recupera la fe en un campeonato que se presenta cada vez más exigente.

La actuación de Muriqi fue memorable y trascendió las estadísticas. Abrió el marcador a los cinco minutos con un remate preciso tras una asistencia de Sergi Darder, estableciendo así el 1-0 que hacía pensar en una tarde tranquila. Sin embargo, el Athletic no se rindió tan pronto. Unai Gómez igualó apenas tres minutos después, a los ocho, devolviendo la emoción al encuentro. Muriqi volvió a hacerse presente en el minuto 42, esta vez transformando un penalti después de errar el primero; el balón rebotó y le permitió marcar para poner el 2-1. Pero la primera mitad culminó con otro empate tras el gol de Nico Williams al minuto 45, dejando todo abierto para la segunda parte.

El VAR, los penaltis y las expulsiones que marcaron el partido

La segunda mitad se convirtió en un verdadero hervidero de controversias arbitrales que influenciaron el desenlace del encuentro. En el minuto 69, Muriqi selló su triplete desde el punto penal, esta vez sin error alguno, tras una mano de Yuri Berchiche que fue detectada por el VAR y señalada por el árbitro sin vacilar. Ese tercer gol del kosovar resultó ser decisivo en un partido donde la tecnología tuvo un protagonismo quizás excesivo. Los dos penaltis a favor del Mallorca generaron cierta controversia entre los aficionados del Athletic, pero ambas decisiones parecían ajustarse a los protocolos del VAR.

Las expulsiones añadieron otro capítulo al guion disciplinario que favoreció claramente a los locales. Gorka Guruzeta vio la roja directa en el minuto 70 tras recibir dos tarjetas amarillas, mientras que Unai Gómez también fue expulsado directamente justo después de ser sustituido, dejando al Athletic con diez hombres durante los últimos minutos. Estas sanciones, junto a la superioridad táctica del Mallorca en la segunda parte, acabaron por decidir un encuentro que pudo haber tomado otros rumbos con un arbitraje menos intervencionista o simplemente con más fortuna para los bilbaínos.

Leo Román, el guardián de ensueño

Mientras Muriqi brillaba en ataque, el ibicenco Leo Román ofrecía una actuación bajo palos digna de aplauso. El portero mallorquín realizó varias paradas clave que mantuvieron vivo el resultado en momentos críticos del partido, sobre todo durante la primera mitad cuando el Athletic apretaba con fuerza. Sus intervenciones fueron fundamentales para evitar que el equipo de Arrasate se viera superado por las acometidas rival. La combinación entre un Muriqi imparable y un Román seguro resultó ser la fórmula mágica para llevarse los tres puntos.

El Athletic se hunde en la mediocridad

Para el Athletic Bilbao, esta derrota representa otro golpe duro en una temporada que no acaba de despegar. Con 24 puntos acumulados, los dirigidos por Valverde permanecen atrapados en una zona media de la tabla que no se corresponde con las aspiraciones históricas del club. Aunque mostraron destellos de buen juego especialmente durante la primera mitad, les faltó esa consistencia necesaria para cerrar un choque que se les escapó entre los dedos. Nico Williams, quien fue su principal argumento ofensivo hoy, no pudo hacer frente a la efectividad goleadora de Muriqi.

La próxima jornada traerá retos distintos para ambos conjuntos. El Mallorca viajará hasta Madrid para enfrentarse al Atlético, lo cual será una prueba crucial para medir qué tanto puede aprovecharse este triunfo reciente. Por su parte, el Athletic visitará Sevilla buscando recuperarse tras este tropiezo doloroso; aunque aún tienen esperanzas abiertas a una reacción positiva. Sin embargo, actuaciones como las vistas este sábado indican que deberán mejorar considerablemente si quieren aspirar a metas más ambiciosas que simplemente mantenerse lejos del descenso.

Datos y curiosidades