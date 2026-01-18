Muriqi desata su furia goleadora y hunde a un Athletic de Bilbao que no levanta cabeza

Vedat Muriqi ha dejado su huella en la historia del Mallorca con un brillante hat-trick. El delantero kosovar, de 31 años, firmó esta hazaña en su primer encuentro como local desde su llegada a la isla en 2022, guiando a los bermellones hacia una victoria de 3-2 frente al Athletic Bilbao en la jornada 20 de La Liga. Este triunfo llega en un momento crucial para los de Jagoba Arrasate, quienes enfrentaban una racha difícil acompañada de las quejas de la afición por los resultados. Con 21 puntos ahora en su haber, el equipo mallorquín respira aliviado y recupera la fe en un campeonato que se presenta cada vez más exigente.
La actuación de Muriqi fue memorable y trascendió las estadísticas. Abrió el marcador a los cinco minutos con un remate preciso tras una asistencia de Sergi Darder, estableciendo así el 1-0 que hacía pensar en una tarde tranquila. Sin embargo, el Athletic no se rindió tan pronto. Unai Gómez igualó apenas tres minutos después, a los ocho, devolviendo la emoción al encuentro. Muriqi volvió a hacerse presente en el minuto 42, esta vez transformando un penalti después de errar el primero; el balón rebotó y le permitió marcar para poner el 2-1. Pero la primera mitad culminó con otro empate tras el gol de Nico Williams al minuto 45, dejando todo abierto para la segunda parte.
El VAR, los penaltis y las expulsiones que marcaron el partido
La segunda mitad se convirtió en un verdadero hervidero de controversias arbitrales que influenciaron el desenlace del encuentro. En el minuto 69, Muriqi selló su triplete desde el punto penal, esta vez sin error alguno, tras una mano de Yuri Berchiche que fue detectada por el VAR y señalada por el árbitro sin vacilar. Ese tercer gol del kosovar resultó ser decisivo en un partido donde la tecnología tuvo un protagonismo quizás excesivo. Los dos penaltis a favor del Mallorca generaron cierta controversia entre los aficionados del Athletic, pero ambas decisiones parecían ajustarse a los protocolos del VAR.
Las expulsiones añadieron otro capítulo al guion disciplinario que favoreció claramente a los locales. Gorka Guruzeta vio la roja directa en el minuto 70 tras recibir dos tarjetas amarillas, mientras que Unai Gómez también fue expulsado directamente justo después de ser sustituido, dejando al Athletic con diez hombres durante los últimos minutos. Estas sanciones, junto a la superioridad táctica del Mallorca en la segunda parte, acabaron por decidir un encuentro que pudo haber tomado otros rumbos con un arbitraje menos intervencionista o simplemente con más fortuna para los bilbaínos.
Leo Román, el guardián de ensueño
Mientras Muriqi brillaba en ataque, el ibicenco Leo Román ofrecía una actuación bajo palos digna de aplauso. El portero mallorquín realizó varias paradas clave que mantuvieron vivo el resultado en momentos críticos del partido, sobre todo durante la primera mitad cuando el Athletic apretaba con fuerza. Sus intervenciones fueron fundamentales para evitar que el equipo de Arrasate se viera superado por las acometidas rival. La combinación entre un Muriqi imparable y un Román seguro resultó ser la fórmula mágica para llevarse los tres puntos.
El Athletic se hunde en la mediocridad
Para el Athletic Bilbao, esta derrota representa otro golpe duro en una temporada que no acaba de despegar. Con 24 puntos acumulados, los dirigidos por Valverde permanecen atrapados en una zona media de la tabla que no se corresponde con las aspiraciones históricas del club. Aunque mostraron destellos de buen juego especialmente durante la primera mitad, les faltó esa consistencia necesaria para cerrar un choque que se les escapó entre los dedos. Nico Williams, quien fue su principal argumento ofensivo hoy, no pudo hacer frente a la efectividad goleadora de Muriqi.
La próxima jornada traerá retos distintos para ambos conjuntos. El Mallorca viajará hasta Madrid para enfrentarse al Atlético, lo cual será una prueba crucial para medir qué tanto puede aprovecharse este triunfo reciente. Por su parte, el Athletic visitará Sevilla buscando recuperarse tras este tropiezo doloroso; aunque aún tienen esperanzas abiertas a una reacción positiva. Sin embargo, actuaciones como las vistas este sábado indican que deberán mejorar considerablemente si quieren aspirar a metas más ambiciosas que simplemente mantenerse lejos del descenso.
Datos y curiosidades
- Muriqi alcanza ya los 14 goles en La Liga esta temporada, quedando solo por detrás de Kylian Mbappé (19 goles) en la carrera por la Bota de Oro.
- Con este hat-trick, el delantero kosovar suma ya 48 goles totales en La Liga con el Mallorca, convirtiéndose así en el segundo máximo goleador histórico del club, superando al venezolano Juan Arango. Solo le separan siete goles del récord histórico establecido por Samuel Eto’o, quien marcó 54 tantos con los bermellones.
- Es la primera vez en su trayectoria profesional dentro de La Liga que Muriqi consigue un hat-trick desde su llegada al Mallorca hace casi dos años.
- Su compañero de equipo Marash Kumbulla le dedicó un emotivo mensaje en albanés tras concluir el partido: «Ta hanksha zemrën» (Te quiero), acompañado también por otros mensajes solidarios firmados por sus compañeros sobre el balón del hat-trick.
- Antes de este encuentro, el Mallorca solo había ganado uno de sus últimos tres partidos; esto había generado tensión tanto entre aficionados como dentro del club.
- En total, Leo Román realizó unas impresionantes ocho paradas durante todo el partido, demostrando ser esencial para mantener firme la defensa mallorquina.
- El Athletic Bilbao no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos tres encuentros; una racha negativa que contrasta con sus aspiraciones iniciales para esta temporada.
- Los dos penaltis señalados a favor del Mallorca mediante VAR fueron por manos cometidas por Dani Vivian (minuto 42) y Yuri Berchiche (minuto 69), decisiones técnicamente correctas según lo estipulado.
- Gracias a esta victoria, ahora Mallorca suma 21 puntos, alejándose así peligrosamente de las posiciones más críticas; mientras tanto, el Athletic continúa estancado con sus 24 puntos, navegando incómodamente por medio de la tabla.