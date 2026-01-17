Cuándo, dónde y cómo ver por TV los partidos Atlético de Madrid y Barça de la jornada 20 de La Liga

El Real Madrid logró una victoria un poco amarga pero valiosa por 2-0 ante el Levante en el Santiago Bernabéu, con goles de Kylian Mbappé (de penalti) y Raúl Asencio, en el debut liguero en casa de Álvaro Arbeloa como entrenador.

Aunque el partido estuvo marcado por la tensión y los abucheos de una afición exigente, los tres puntos permiten al equipo blanco mantenerse en la pelea por la cima de LaLiga y abren unas expectativas enormes de cara a la jornada de hoy domingo 18 de enero de 2026.

Tanto el Atlético de Madrid (que recibe al Alavés en el Metropolitano a las 16:15) como el FC Barcelona (que visita al Real Sociedad por la noche a las 21:00) se enfrentan a compromisos complicadísimos, por lo que cualquier tropiezo de sus máximos perseguidores podría acercar aún más al Madrid al liderato y avivar la emoción en la recta decisiva de la temporada.

Barcelona cierra el domingo en Donostia

El FC Barcelona, por su parte, deberá viajar hasta San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en la Reale Arena el domingo 18 de enero a las 21:00 horas, cerrando así la jornada en horario estelar. Este prime time refleja la relevancia del duelo entre dos equipos considerados atractivos por su estilo ofensivo. La transmisión recaerá sobre DAZN LaLiga, aunque habrá opciones adicionales disponibles en DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

La Real Sociedad representa un rival formidable para los azulgranas, especialmente cuando juega en casa, donde suelen desplegar un fútbol intenso y atractivo que complica las cosas a cualquier adversario. El Barcelona llega necesitado de mantener su posición alta en la tabla y consolidar sus aspiraciones al título; sin embargo, ya ha habido indicios sobre el nivel competitivo mostrado por los catalanes durante la jornada anterior. Este horario nocturno permite a los aficionados disfrutar del partido sin las prisas impuestas por otros compromisos televisivos.

Atlético de Madrid en el Metropolitano

El Atlético de Madrid completa este trío destacado durante la jornada 20 con su encuentro contra el Deportivo Alavés en el Riyadh Air Metropolitano, programado para el mismo día domingo 18. Aunque aún no están confirmados todos los detalles horarios finales, se espera que el partido se juegue durante una franja matutina o al mediodía para evitar coincidencias con otros encuentros relevantes. La transmisión estará bajo responsabilidad de Movistar+ LaLiga, siguiendo su habitual distribución para partidos disputados en el Metropolitano durante horarios no estelares cuando hay otros encuentros importantes.

Los colchoneros buscan mantener su posición dentro de los puestos europeos mientras consolidan sus aspiraciones al título; sin embargo, saben que la competencia es feroz entre varios equipos situados en la parte media-alta de la clasificación. El Alavés llega a Madrid decidido a sumar puntos vitales para alejarse del descenso, pero enfrentarse al Atlético en su estadio representa uno de los mayores retos posibles esta temporada.

Programación completa y opciones de visualización

Hoy domingo 18 de enero de 2026, en España (hora CET), puedes ver los partidos de LaLiga EA Sports de la jornada 20 de la siguiente manera: