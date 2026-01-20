Liga: Akor Adams rescata al Sevilla ante un Elche que no remata

En el Estadio Martínez Valero, el Elche soñaba con una victoria que lo impulsara en la tabla, pero Akor Adams se convirtió en el héroe inesperado que arruinó la fiesta local.

El nigeriano, que regresaba de la Copa África con su selección, anotó dos goles en los minutos 75 y 92 (de penalti) después de que su equipo estuviera 2-0 abajo, rompiendo así una sequía goleadora de 436 minutos del Sevilla.

A pesar de los 23 disparos del equipo de Matías Almeyda, tres de ellos al palo, solo lograron convertir en el tiempo de descuento gracias a la persistencia y un penalti provocado por Miguel Sierra.

El Elche, dirigido con habilidad, abrió el marcador en el minuto 14 gracias a un tanto de Aleix Febas, quien aprovechó la falta de atención del Sevilla: Agoumé perdió el balón en su propia área y la defensa local se vio superada por seis rivales hasta que el mediocampista clavó el esférico junto al palo defendido por Odysseas Vlachodimos. El portero griego tuvo intervenciones destacadas para evitar mayores daños, deteniendo intentos de Álvaro Rodríguez, mientras que Batista Mendy estrellaba un remate en el travesaño.

Tras el descanso, Germán Valera amplió la ventaja a 2-0 tras un córner mal defendido, mientras el Sevilla sufría la expulsión por acumulación de tarjetas de Mendy y una lesión de Nianzou, quien apenas había ingresado al campo.

En el descanso, Almeyda decidió dar entrada a Adams y a Nianzou, pero fue necesario un tiempo para que el nigeriano despertara. El gol del 2-1 llegó por rebote: tras un centro rasante de Oso, que tocó en el palo gracias a la intervención de Miguel Sierra, fue Adams quien empujó sobre la línea en el disparo número 23 del Sevilla.

Y cuando todo parecía perdido, llegó el empate en el minuto 90+2’: penalti señalado por mano de Álvaro Rodríguez, tras un centro de Sierra, transformado con frialdad por el exjugador del Montpellier. Tanto Vlachodimos como Iñaki Peña destacaron bajo los palos, siendo el primero crucial al detener un mano a mano frente a Valera.

Este empate deja al Sevilla en decimosexta posición con 21 puntos, a solo dos del descenso marcado por el Alavés, después de haber sufrido cuatro derrotas seguidas en todas las competiciones. Aunque generan ocasiones –igual o incluso más que sus rivales–, fallan en la definición y cometen errores defensivos.

Como repite insistentemente Almeyda, sin fichajes en enero, la permanencia está pendiendo de un hilo muy fino. Y aunque parece que todos están conscientes del reto que enfrentan, resulta irónico pensar que si siguen acertando los postes como lo hacen ahora, quizás Adams necesite un clon para rematar todos esos tiros.

Clasificación de LaLiga tras la jornada 20

El punto conseguido sabe a gloria para los hombres de Nervión, pero las cifras no engañan: mientras tanto, el Elche ocupa la octava posición con 24 puntos y ve cómo se le escapa una victoria cantada tras haber logrado solo dos triunfos en sus últimos trece partidos. A continuación, te mostramos cómo queda la clasificación:

Posición Equipo Puntos 8º Elche 24 14º/16º Sevilla 21 Zona descenso Alavés 19

El Sevilla respira ligeramente, aunque su calendario se complica: les espera el sábado un duelo contra el Athletic Club, sin poder contar con Mendy, además de afrontar rivales difíciles más adelante. Por su parte, el rendimiento del Elche ha decaído en casa; aunque dominaron en posesión (44%-56%) y remates (11-14 o incluso 11-23 según algunas crónicas), no lograron concretar esas oportunidades. Mientras tanto, Adams regresa tras brillar con tres goles y dos asistencias durante la competición continental (bronce para Nigeria), junto a su compatriota Chidera Ejuke (que ingresó al campo al minuto 64), marcando así su retorno africano como una posible salvación para su equipo.

Los antecedentes recientes reflejan una crisis profunda del Sevilla: desde aquel minuto 89 contra el Oviedo (14 diciembre), acumulan ya 68 tiros sin poder marcar hasta que Adams rompió esa mala racha. El Elche parece crecer como equipo pero tropieza cuando llega la hora decisiva. La prognosis es escéptica: si Sevilla no realiza fichajes pronto, podría enfrentar serios problemas con respecto al descenso; mientras tanto, Elche podría tener aspiraciones europeas si mejora su puntería. Sin embargo, ayer Peña y los postes ayudaron considerablemente al rival. Aunque Almeyda insiste en mantener alta la moral del equipo, la realidad es dura: ¿será Adams realmente un héroe o solo una solución temporal?