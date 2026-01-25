La Liga: El Sevilla se apunta dos tantos y saca al Athletic de Bilbao de su zona de confort

El Sánchez Pizjuán se llenó de emoción este 24 de enero de 2026 con una remontada que sabe a victoria para el Sevilla dirigido por Matías Almeyda.

Los andaluces, que estaban en una situación complicada tras cuatro derrotas seguidas sin marcar y un empate en Elche, lograron imponerse por 2-1 al Athletic Club de Ernesto Valverde, que había tomado la delantera gracias a un gol de Robert Navarro, pero que finalmente dejó escapar el triunfo por errores en defensa

. Peque Fernández igualó el marcador en el minuto 42 tras un gran desborde de Juanlu Sánchez, y Akor Adams selló la victoria desde el punto penal en el minuto 56, tras una mano imprudente de Yuri Berchich. A pesar de contar con ocho bajas —siete por lesiones y la sanción de Mendy—, los sevillanos lucharon con fervor y resistieron los embates bilbaínos, aunque Nico Williams ingresó como revulsivo sin aportar claridad.

Los nervios eran palpables en Nervión. El Sevilla comenzó con ímpetu, pero un autogol anulado por VAR a Gudelj enfrió momentáneamente el ambiente. Por su parte, el Athletic, más sólido al inicio, se adelantó gracias a un centro de Yuri, que fue aprovechado por Navarro después de un rebote en el minuto 40.

La respuesta local llegó rápidamente: Peque no falló. En la segunda parte, el penalti convertido por Adams, con un tiro cruzado impecable, desató la locura entre los aficionados. El portero Vlachodimos realizó intervenciones milagrosas ante los disparos de Izeta y Hierro, mientras que tanto Kike Salas como Carmona formaron una defensa sólida. Los bilbaínos, algo desorientados, acumulan ahora cinco partidos sin ganar en Liga —solo han logrado un punto de los últimos 15— y se enfrentan a su próximo encuentro en Champions contra el Sporting de Portugal con un aire de escepticismo. ¿Hasta cuándo durará esta mala racha para los leones?

Por su parte, Almeyda respira tranquilo: su equipo asciende a 24 puntos y ocupa la 11ª plaza, alejándose del descenso aunque todavía lejos de las posiciones europeas. No lograban remontar en casa desde 2023. Los bilbaínos, que han visto seis tarjetas rojas esta temporada —un récord negativo— están pagando las consecuencias: tres derrotas en sus últimos cuatro partidos ligueros. El técnico argentino optó por balones largos dirigidos a Isaac y a Adams, una estrategia con dos delanteros que funcionó bien pese a las ausencias notables como las de Azpilicueta, Nianzou o Januzaj. En cuanto a Valverde, estrenó a Izeta como delantero centro sano, pero su equipo se encuentra tambaleándose en la mitad de la tabla (11º con 24 puntos).

Clasificación tras la jornada 21

Pos Equipo PJ PG PE PP Pts 11 Sevilla 21 6 6 9 24 12 Athletic 21 7 3 11 24 13 Valencia 21 5 8 8 23

Datos actualizados después del partido. El próximo reto del Sevilla será visitar al Mallorca el próximo 2 de febrero; mientras tanto, los vascos se preparan para su compromiso europeo con una necesidad urgente de ganar. Las apuestas previas daban ligera ventaja al Athletic (2.40 para empate), pero la realidad sevillana ha eclipsado esos pronósticos: la cuota para una remontada local estaba alrededor del 5.00. ¿Fe andaluza o fragilidad vasca? El fútbol tiene sus caprichos y suele recompensar a quienes luchan.

Los sevillistas celebran su primera victoria en cinco encuentros contra los bilbaínos desde 2023 (un empate y cuatro derrotas antes). La actuación de Suazo, quien estuvo presente durante los cruciales 57 minutos por la banda izquierda, fue ovacionada al final del partido. En Bilbao quedan interrogantes: ¿habrá reacción o se hundirán aún más? Con jugadores como Nico Williams y Berenguer apagados, Valverde apremia: «Hay que ser conscientes de lo que nos jugamos». Nervión ruge mientras San Mamés tiembla.

Curiosidades del duelo y protagonistas: El conjunto sevillista no encadenaba tres derrotas locales sin marcar desde hace más de dos décadas; esta victoria pone fin a esa racha. El Athletic acumula seis tarjetas rojas en esta temporada liguera, cuatro más que durante toda la pasada; solo Oviedo (8) presenta un registro peor. El penalti anotado por Akor Adams , exjugador del Lille, fue clave; «Le pegué con todo», confiesa. La sorpresa titular fue para Robert Navarro quien abrió el marcador pero luego concedió la mano decisiva que llevó al segundo gol sevillista. Histórico: el Sevilla no lograba revertir resultados desfavorables en casa desde hace casi dos años; Valverde enfrenta ahora su quinta derrota consecutiva en Liga.



El Pizjuán marca tendencia: en LaLiga, la fe puede mover montañas.