Osasuna pone fin a su maldición fuera de casa ante un Rayo en apuros

El Estadio de Vallecas fue escenario el pasado sábado de una tarde donde la posesión no siempre determina el resultado.

Osasuna llegaba a Madrid con la pesada carga de no haber logrado una victoria fuera de casa en lo que va de campaña, un lastre que preocupaba a Alessio Lisci.

En el otro lado del campo, el Rayo Vallecano buscaba poner fin a una racha negativa marcada por una dura derrota 3-0 frente al Celta y una eliminación en la copa ante el Alavés. El encuentro se desarrolló en dos mitades muy diferentes, donde la eficacia terminó por marcar la diferencia.

La primera parte fue un claro ejercicio de frustración para los locales. A pesar de que el Rayo controló el balón con un 66% de posesión, sus intentos de generar peligro mediante centros laterales chocaban constantemente contra un Flavien-Enzo Boyomo, que se mostró como un auténtico bastión defensivo. El único intento serio del equipo local llegó a través de Jorge de Frutos, quien remató alto tras recibir un pase desde la izquierda por parte de Álvaro García. Mientras tanto, Osasuna comenzó a asentarse en el partido y, en el minuto 29, dio el primer golpe: Ante Budimir, tras un córner, definió con sutileza para batir a Augusto Batalla. El Rayo, sin capacidad para reaccionar, se vio obligado a buscar la remontada en la segunda mitad.

Ya en la segunda parte, Iñigo Pérez movió piezas que cambiaron la dinámica del equipo. La entrada de Ilias Akhomach aportó mayor vitalidad al juego madrileño y, en el minuto 59, llegó el ansiado empate: Isi Palazón lanzó un centro preciso que conectó con la cabeza de Pathé Ciss, devolviendo así las esperanzas al conjunto franjirrojo. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en tablas, se produjo una sorpresa en el tiempo añadido. Víctor Muñoz, quien brilló como el mejor jugador del encuentro, protagonizó una jugada individual magistral y marcó con un disparo lejano que tocó a Jozhua Vertrouwd antes de entrar en la red en el minuto 90+1. Apenas tres minutos después, Asier Osambela sentenció el choque, sellando una victoria que parecía ir hacia un empate.

Con esta victoria, Osasuna rompe una racha sin triunfos fuera de casa que se extendía por diez jornadas y asciende al octavo puesto con 25 puntos. Por su parte, el Rayo Vallecano se estanca en decimotercera posición con 22 puntos, apenas tres por encima del descenso. Las estadísticas son claras: mientras que los navarros mostraron mayor efectividad con menos posesión, los locales no lograron convertir su dominio del balón en oportunidades claras. Boyomo destacó como guardián defensivo para los rojillos, despejando centros uno tras otro; mientras tanto, Sergio Herrera tuvo muy poco trabajo bajo palos durante los primeros 45 minutos.

Las próximas jornadas serán decisivas para ambos equipos. El Rayo tendrá que enfrentarse al todopoderoso Real Madrid, un reto monumental dada su situación actual. En cambio, Osasuna recibirá al Villarreal en El Sadar con la moral renovada tras romper su maldición a domicilio. Para los madrileños, la necesidad es apremiante: deben sumar puntos para distanciarse del peligroso descenso, pero las circunstancias no les favorecen. Para los navarros, este triunfo podría ser ese punto de inflexión tan deseado; recordemos que en la primera vuelta ya lograron vencer 2-0 al mismo rival en El Sadar gracias a los goles de Raúl García e Iker Benito.

