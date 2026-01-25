El Valencia recupera el tono con un gol en el añadido ante el Espanyol

En un Mestalla que vibraba con intensidad, el Valencia logró rescatar tres puntos esenciales el sábado 24 de enero de 2026, imponiéndose por 3-2 al Espanyol, gracias a un penalti en el minuto 95 que Largie Ramazani ejecutó con gran calma.

La acción, señalada por Hernández Hernández tras la caída de Lucas Beltrán ante Rubén Suárez, encendió la ira de los pericos: el defensa catalán pisó levemente al argentino, quien se llevó una lesión en la disputa, pero el VAR no intervino a pesar de las protestas.

El encuentro fue un constante ir y venir. Hugo Duro abrió la cuenta en el minuto 15 con un golazo tras un pase filtrado de Beltrán, que descompuso la defensa rival girándose con soltura ante Pol Lozano.

El Espanyol, que tuvo una primera parte opaca, reaccionó tras el descanso gracias a los cambios introducidos por Manolo González: saltaron al campo Edu Expósito y Kike García, y en el minuto 54, Ramón Terrats logró igualar en una jugada confusa. El Valencia no tardó en responder: en el minuto 59, Eray Cömert cabeceó sin oposición un centro de Danjuma, colocando el 2-1 en el marcador.

Un Espanyol que no se rinde, pero tropieza en el detalle

Los pericos no se dieron por vencidos. En el minuto 80, Urko González de Zárate logró igualar nuevamente con un disparo afortunado que tocó tanto a Pepelu como a Copete, despistando así a Dimitrievski. El equipo dirigido por Carlos Corberán sintió la presión, pero Ramazani, que acababa de entrar al campo, revitalizó al equipo che. Su incursión en los minutos finales provocó el penalti decisivo: Beltrán se anticipó a Rubén Suárez, quien le tocó ligeramente en la pierna, haciendo caer al argentino de forma espectacular. Aunque el Espanyol clamaba por una falta previa y simulación, Hernández Hernández no dudó y el VAR validó su decisión. Ramazani no falló desde los once metros.

En rueda de prensa, Edu Expósito no ocultó su indignación: «Es increíble, cada vez que venimos aquí pasa lo mismo. Un empate habría sido lo más justo». Por su parte, Manolo González bromeó sobre el VAR: «No sé para qué sirve ya; tal vez han ido al bar del Gol Norte». Hasta Tomás Guasch mostró su enfado en directo: «Es una vergüenza; este árbitro es malísimo». El Espanyol acumula cuatro partidos sin ganar en este 2026, mientras que el Valencia celebra su segunda victoria consecutiva, algo inédito esta temporada, lo que les permite respirar algo más tranquilos en la zona baja.

Antecedentes y el respiro che

El Valencia llegó a este encuentro arrastrando una racha muy negativa en Mestalla, sin conocer la victoria durante meses y acechado por la sombra del descenso. Sin la presencia de Gayà, sancionado, ni de Tárrega, lesionado, fue Cömert quien asumió responsabilidades y hasta anotó. La actuación de Beltrán, incansable como segundo punta, fue vital gracias a su visión entre líneas; esto explica por qué Sadiq aún no es titular indiscutible. Corberán optó por rápidas contras y esta vez la fortuna les sonrió al final del encuentro tras varios intentos fallidos previos.

El Espanyol mostró carácter durante la segunda mitad; dominaba gracias a Expósito liderando las acciones y Kike creando peligro aéreo. Sin embargo, les faltó efectividad: tanto Roberto Fernández como Pere Milla desperdiciaron oportunidades claras mientras que las bandas sucumbieron ante los ataques de Danjuma y Luis Rioja. Manolo González lamentará no haber buscado más control antes; el empate les habría beneficiado, pero ese penalti les dejó sin opciones en los últimos momentos del partido.

Pronóstico: ¿gira la tortilla para los che?

Con esta victoria bajo el brazo, el Valencia recupera confianza antes de encarar la jornada 22. Si bien es cierto que si Corberán logra mejorar la salida del balón –su punto débil– podrían avanzar posiciones. Por su parte, el Espanyol necesita cambiar su suerte ya mismo; cuatro partidos sin ganar huelen a crisis inminente. ¿Volverán a sufrir penaltis polémicos? Las apuestas previas colocaban al Valencia como ligero favorito (2.10 cuota para victoria local), pero nadie anticipaba este dramático final.

Aquí van algunas curiosidades sobre este emocionante duelo:

El belga Ramazani, con solo 24 años, ya suma tres goles esta temporada; todos han sido cruciales en momentos decisivos.

Beltrán causó el penalti mientras se lesionaba; lleva cuatro asistencias en sus últimos cinco encuentros.

Este fue ya el cuarto penalti señalado contra el Espanyol en dos jornadas; todos ellos han llegado en situaciones similares: ¿será una maldición arbitral?

Cömert, defensa suizo del equipo che, marcó su primer gol con ellos… ¡de cabeza dentro del área pequeña!

Mestalla no había visto dos victorias consecutivas del Valencia desde agosto; ayer los pitos iniciales se transformaron rápidamente en euforia total.

El fútbol tiene sus caprichos y premia a aquellos que persisten hasta el último pitido final.