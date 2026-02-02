Baloncesto: El Barça se desploma en Murcia y finaliza su semana negra con una derrota angustiosa

El Barcelona ha tocado fondo esta semana.

Tras caer ante La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana y sufrir una derrota en Euroliga frente al Olympiacos (87-75), los de Xavi Pascual concluyeron su peor racha desde que él asumió el banquillo.

Esta última derrota duele especialmente por la forma en que se produjo.

En el Palacio de los Deportes de Murcia, ante 7.308 espectadores, el equipo culé dejó escapar una ventaja de 16 puntos en una segunda mitad desastrosa, que culminó con un triple de Toni Nakic a solo 13 segundos del final. El resultado final, 84-83, retrata a la perfección el colapso mental de un equipo que parecía tener todo bajo control y que se desmoronó cuando más lo necesitaba.

El comienzo fue brillante para los barcelonistas.

Con Will Clyburn regresando tras mes y medio de inactividad y Nico Laprovittola acertado desde el perímetro, el Barça cerró el primer cuarto con un contundente 30-18 que parecía encaminar el encuentro.

En el minuto 13, la ventaja alcanzó los 16 puntos (20-36), con Youssoupha Fall dominando en la zona y los triples cayendo como lluvia. Al descanso, el equipo azulgrana se marchó con un cómodo 51-42, pero ese colchón de nueve puntos resultaría insuficiente para lo que vendría después.

El UCAM despierta con orgullo

Devontae Cacok se convirtió en la pesadilla del Barça durante la segunda mitad. Este pívot estadounidense con pasaporte jamaicano, fuerte y atlético aunque no muy alto, se transformó en un quebradero de cabeza defensivo para los culés. Con sus 23 puntos, Cacok lideró una remontada que parecía sacada de una película. Junto a David DeJulius, quien aportó 19 puntos gracias a cinco triples, el UCAM ejecutó un parcial de 10-2 a partir del minuto 24 que cambió por completo la dinámica del partido.

El conjunto dirigido por Sito Alonso no solo logró dar la vuelta al marcador, sino que lo hizo con una defensa asfixiante que anuló el potencial ofensivo del Barça. Desde el momento en que se situaron 60-54 en el tercer cuarto hasta llegar al empate 68-68 al inicio del último período, los murcianos fueron cerrando la brecha con una intensidad notable, muy distinta a la apatía defensiva mostrada por los visitantes. El UCAM llegó a este encuentro tras acumular cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas, pero encontró aquí la reacción necesaria para recuperar su orgullo. Ambos equipos acabaron igualados en la tabla con un registro de 12 victorias y 7 derrotas.

El colapso final

Los últimos minutos fueron un desfile de errores por parte del Barça. Cuando lograron ponerse nuevamente 82-76 arriba, parecía que finalmente iban a cerrar el partido. Sin embargo, DeJulius tuvo su momento estelar con dos triples consecutivos que empataron el encuentro a 76. Laprovittola respondió con un tiro de tres más falta para poner el marcador en 82-79, pero el UCAM no se rindió. Un nuevo triple de DeJulius dejó todo en un apretado 81-82 con menos de un minuto por jugar.

Entonces llegó la jugada clave. Toni Nakic, desde la esquina y asistido por Dylan Ennis, anotó un triple que dio al UCAM su primera ventaja (84-83) a solo 13 segundos del final. El Barça tuvo cuatro oportunidades para ganar: dos tiros libres fallados por Jan Vesely, un triple errático de Kevin Punter y otro tiro a corta distancia del propio Vesely tras un rebote ofensivo que tampoco encontró destino entre las canastas. La suerte que había acompañado a los culés en ocasiones pasadas desapareció justo cuando más la necesitaban.

Laprovittola fue el máximo anotador del Barça con 15 puntos, mientras que Vesely sumó otros 13. Por su parte, Punter apenas contribuyó con 9 puntos en una noche marcada por decisiones erradas cruciales. Para el UCAM, además de Cacok y DeJulius, Toni Nakic también destacó con sus 10 puntos, varios anotados en momentos decisivos del encuentro. La diferencia entre ambos equipos no radicó tanto en talento como en la capacidad de mantener la concentración cuando las cosas se complicaron.

Pronósticos y contexto

Esta derrota deja al Barça en una situación complicada. Con sus 12 victorias y 7 derrotas acumuladas, Pascual ha visto cortada su racha de diez triunfos seguidos en Liga Endesa y suma tres derrotas esta semana entre competiciones nacionales y europeas. Por otro lado, el UCAM logra emparejarse en la clasificación con los culés, demostrando así que cualquier equipo puede competir si logra encontrar esa intensidad defensiva adecuada. Para el Barça, esta semana ha supuesto un recordatorio contundente: no basta solo con talento ofensivo si se pierde la defensa y concentración en momentos críticos.