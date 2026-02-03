Ayuso logra que la NFL convierta a Madrid en su base oficial en España hasta 2027

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el regreso de la National Football League (NFL) a la región por segundo año consecutivo, tras la firma de un nuevo protocolo de colaboración que convierte a la capital en la sede plurianual de la competición en España.

El acuerdo, rubricado entre el Gobierno autonómico y los responsables de la liga estadounidense, permitirá organizar este año un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu, así como un nuevo encuentro en 2027, consolidando a Madrid como la única base oficial de la NFL en el país durante ese periodo.

Durante la presentación, Ayuso destacó el impacto internacional de este acontecimiento y la capacidad de Madrid para atraer grandes eventos deportivos:

“Madrid está preparada para todo —afirmó—. Tiene un espíritu alegre, acogedor y siempre da su mejor versión para que todo salga bien. Hay una magia especial entre los americanos y los madrileños.”

La presidenta incidió además en el atractivo cultural y turístico de la capital:

“Madrid enamora al mundo por su vida nocturna, su gastronomía, sus museos y su cultura. Con eventos como este, podemos soñar y hacer a lo grande.”

El Ejecutivo autonómico considera el fútbol americano una herramienta estratégica para impulsar la marca turística Madrid, atraer visitantes internacionales y reforzar el posicionamiento global de la región como anfitriona de grandes acontecimientos.

El primer NFL Madrid Game, celebrado el 16 de noviembre de 2025, marcó el desembarco histórico de la liga en España, con 78.610 espectadores —casi la mitad procedentes del extranjero— y un impacto económico de 1,7 millones de dólares, concentrado principalmente en alojamiento y transporte. Según los datos oficiales, el 78% de los turistas permaneció en la Comunidad durante una media de cuatro noches, contribuyendo de forma directa a la economía local.