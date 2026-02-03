  • ESP
    España América
Deportes

Madrid consolida su alianza con la liga más poderosa del deporte estadounidense

Ayuso logra que la NFL convierta a Madrid en su base oficial en España hasta 2027

La Comunidad firma un acuerdo con la National Football League que garantiza nuevos partidos en el Santiago Bernabéu y refuerza la proyección internacional de la región

Archivado en: Deportes

La presidenta de la Comunidad de MadridIsabel Díaz Ayuso, ha celebrado el regreso de la National Football League (NFL) a la región por segundo año consecutivo, tras la firma de un nuevo protocolo de colaboración que convierte a la capital en la sede plurianual de la competición en España.

El acuerdo, rubricado entre el Gobierno autonómico y los responsables de la liga estadounidense, permitirá organizar este año un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu, así como un nuevo encuentro en 2027, consolidando a Madrid como la única base oficial de la NFL en el país durante ese periodo.

Durante la presentación, Ayuso destacó el impacto internacional de este acontecimiento y la capacidad de Madrid para atraer grandes eventos deportivos:

“Madrid está preparada para todo —afirmó—. Tiene un espíritu alegre, acogedor y siempre da su mejor versión para que todo salga bien. Hay una magia especial entre los americanos y los madrileños.”

La presidenta incidió además en el atractivo cultural y turístico de la capital:

“Madrid enamora al mundo por su vida nocturna, su gastronomía, sus museos y su cultura. Con eventos como este, podemos soñar y hacer a lo grande.”

El Ejecutivo autonómico considera el fútbol americano una herramienta estratégica para impulsar la marca turística Madrid, atraer visitantes internacionales y reforzar el posicionamiento global de la región como anfitriona de grandes acontecimientos.

El primer NFL Madrid Game, celebrado el 16 de noviembre de 2025, marcó el desembarco histórico de la liga en España, con 78.610 espectadores —casi la mitad procedentes del extranjero— y un impacto económico de 1,7 millones de dólares, concentrado principalmente en alojamiento y transporte. Según los datos oficiales, el 78% de los turistas permaneció en la Comunidad durante una media de cuatro noches, contribuyendo de forma directa a la economía local.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]