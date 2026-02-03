El Mallorca arrolla al Sevilla y se aleja de los puestos de descenso con una exhibición de Muriqi

El RCD Mallorca necesitaba un partido que le devolviera la confianza y lo logró de la manera más contundente. Los bermellones llevaron a cabo una actuación arrolladora ante el Sevilla en la jornada 22 de LaLiga, triunfando con un contundente 4-1 en un encuentro donde los visitantes parecían desbordados.

Esta victoria representa un respiro crucial en su lucha por evitar el descenso, permitiendo a los hombres de Jagoba Arrasate alejarse de los puestos peligrosos tras una racha que había generado una notable tensión en el ambiente balear.

Desde el primer minuto, el partido se disputó con gran intensidad, pero fue el Mallorca quien supo aprovechar su dominio. Vedat Muriqi inauguró el marcador desde el punto penal en el minuto 26, dando inicio a una noche complicada para la defensa sevillista. El delantero kosovar, que ya suma 16 goles esta temporada, se convirtió en el principal azote para un equipo que llegó a Son Moix sin soluciones tácticas ni defensivas. Aunque Nicolás Maupay logró igualar momentáneamente para los andaluces en el minuto 45, esto fue solo un espejismo en una velada que sería completamente dominada por los bermellones.

Un festival ofensivo del Mallorca

La segunda mitad fue un despliegue de fútbol ofensivo donde el Mallorca mostró una capacidad goleadora que no había tenido tan clara en las últimas semanas. Samu Costa amplió la ventaja en el minuto 53 con un gol que evidenciaba la superioridad local, seguido por Sergi Darder, quien anotó en el minuto 74 y se sumó a la fiesta goleadora donde prácticamente todos los delanteros bermellones encontraron el camino hacia la red rival. Finalmente, Pablo Torre, quien entró como sustituto, selló la goleada en el minuto 90+5 con un tanto que resumía la abismal diferencia entre ambos equipos.

La actuación colectiva del Mallorca fue digna de mención especial por cómo construyeron su juego. Darder, además de su gol, actuó como director del juego en medio campo, mientras que Costa demostró ser versátil tanto en labores defensivas como ofensivas. Torre, al entrar en los últimos minutos del encuentro, aportó esa frescura que tanto necesitaba el equipo para culminar una noche casi perfecta. Muriqi, aunque no volvió a marcar tras su primer gol, se mantuvo como un referente constante en ataque, creando espacios para sus compañeros y mostrando que su instinto goleador sigue intacto.

El contexto de una victoria necesaria

Este triunfo llega en un momento crítico para el Mallorca, que había acumulado varios resultados negativos que lo mantenían cerca del descenso. Esta victoria brinda alivio y confianza a los bermellones ante sus próximos desafíos. Por otro lado, el Sevilla sigue cayendo libremente bajo la dirección de Matías Almeyda, acercándose peligrosamente a la zona roja tras esta derrota aplastante. Los andaluces no hallaron respuesta ni defensiva ni ofensiva, permitiendo que un Mallorca ansioso por victorias se impusiera sin piedad.

La noche vivida en Son Moix fue catártica para un equipo que necesitaba demostrar su capacidad para competir y ganar de manera convincente. Con esta actuación, el Mallorca envía un mensaje claro a sus rivales: cuando todo funciona bien, pueden convertirse en un adversario temible en la lucha por mantenerse en Primera.