Los Seahawks aplastan a los Patriots en el Super Bowl LX

La noche del domingo 8 de febrero de 2026, el Levi’s Stadium de Santa Clara fue testigo de cómo los Seattle Seahawks recuperaron su estatus de campeones con una actuación defensiva que dejó a los New England Patriots completamente desbordados.

El resultado final de 29-13, aunque contundente, no refleja la supremacía que mostró Seattle, quien logró su segundo anillo en cuatro finales, vengando así la dolorosa intercepción de Malcolm Butler en 2015 que les privó del bicampeonato. La defensa, considerada la mejor de la NFL en 2025, logró seis sacks sobre Drake Maye y provocó pérdidas cruciales del balón, mientras que Jason Myers brilló al establecer un récord con cinco field goals.

El encuentro comenzó con un field goal de 33 yardas ejecutado por Myers, que colocó el marcador en 3-0 desde muy temprano.

Los Patriots, liderados por Maye, apenas lograron avanzar más allá de las 51 yardas en la primera mitad: seis pases completados de once intentos, tres sacks y cero puntos.

Seattle amplió su ventaja a 9-0 con más aciertos de Myers, y al llegar al descanso, los jugadores de Nueva Inglaterra parecían ahogados.

Las apuestas previas favorecían claramente a los Seahawks, quienes contaban con el primer puesto en la NFC, aunque algunos analistas como Connor Rogers se atrevían a predecir un ajustado 21-17. El escepticismo patriótico se hizo realidad: otra final sin magia para Bill Belichick y su equipo, que ahora acumula un récord de 12 apariciones (6-6).

El espectáculo de Bad Bunny que detuvo al mundo

El espectáculo del medio tiempo fue simplemente espectacular. Bad Bunny, recién coronado con un Grammy al álbum del año, hizo historia al ser el primer artista en ofrecer un show completo en español durante el Super Bowl. Trece minutos llenos de reggaetón y ritmos folclóricos puertorriqueños transformaron el campo en una auténtica fiesta latina: con escenarios que recreaban bodegas, bodas y hasta postes de luz para ‘El Apagón’. Artistas invitados como Lady Gaga (quien aportó salsa en ‘Die With a Smile’), Ricky Martin (‘Lo Que Le Pasó a Hawaii’), así como Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba, se unieron al baile sin restricciones. El conejo malo cerró su actuación con ‘DTMF’, enviando bendiciones a América y mencionando países latinos ante un gigantesco mensaje que decía: «Lo único más poderoso que el odio es el amor».

La controversia estaba servida. Trump lo calificó como «una mala elección» que «siembra odio», mientras que conservadores agrupados en Turning Point USA organizaron un evento alternativo con Kid Rock. Sin embargo, el mundo deportivo quedó maravillado: «Ball security on point», tuitearon algunos usuarios. Para la NFL, asociarse con Roc Nation de Jay-Z representaba un riesgo calculado para atraer nuevos aficionados. Antes del espectáculo principal, Charlie Puth interpretó el himno nacional y Brandi Carlile ofreció ‘America the Beautiful’, seguido de un mini-set de Green Day para celebrar sus seis décadas.

Claves del dominio y actuaciones destacadas

La segunda mitad reafirmó la superioridad mostrada por los Seahawks. Un strip-sack realizado por Derick Hall, recuperado por Byron Murphy II, abrió las puertas para un touchdown lanzado por Sam Darnold hacia A.J. Barner (16 yardas), evitando así una final sin touchdowns. Los Patriots respondieron rápidamente con un touchdown de 35 yardas lanzado por Maye hacia Mack Hollins, pero poco después, una intercepción realizada por Julian Love sobre Maye volvió a poner las cosas en su lugar. El kicker Myers acertó su quinto field goal (récord), y para rematar la faena, Uchenna Nwosu selló la victoria con un pick-six de 44 yardas. Aunque Rhamondre Stevenson anotó un touchdown tardío (7 yardas), ya estaba todo decidido: 29-13.

Las estadísticas son contundentes:

Kenneth Walker III : 135 yardas corriendo (27 acarreos), sin touchdowns pero dominador del juego terrestre.

: 135 yardas corriendo (27 acarreos), sin touchdowns pero dominador del juego terrestre. Cooper Kupp : 6 recepciones para 61 yardas (máximo receptor de Seattle tras la lesión de Jaxon Smith-Njigba ).

: 6 recepciones para 61 yardas (máximo receptor de Seattle tras la lesión de ). Darnold : completó 19 pases de 38 intentos para totalizar 202 yardas y un touchdown.

: completó 19 pases de 38 intentos para totalizar 202 yardas y un touchdown. Por su parte, Maye lanzó para 27 completos de 43 intentos acumulando 295 yardas, dos touchdowns pero también dos intercepciones y seis sacks (43 yardas perdidas).

Seattle cierra así una temporada perfecta en 2025 como campeones NFC. ¿Venganza? Sin duda alguna; trece años después del último título logrado. Los Patriots se marchan decepcionados, con solo 37 yardas terrestres aportadas por Maye como máximo exponente ofensivo; lo cierto es que si el espectáculo de Bad Bunny fue pura diversión, el ataque neoyorquino resultó ser todo lo contrario.

Seattle celebra a lo grande en la Bay Area: ¡el Lombardi regresa al Noroeste!